Mia GUISSE (Ex – MAABO): Une artiste et une battante  au caractère bien trempé

A coeur ouvert avec Mia Guissé dans votre émission CONFIDENCE

Mame Coumba Dia & Mia Guissé

Son prénom ne vous dira, peut-être rien, mais si on y ajoute le nom du célébrissime groupe MAABO vous vous souviendrez aisément qu’il s’agit de l’ex épouse de No Face avec qui elle formait un des couples les plus glamours et mythiques de la musique sénégalaise.

Originaire de Tambacounda, l’artiste au regard doux, au sourire ravageur et enchanteur est en réalité une âme très sensible qui puise au fond d’elle-même les ressources nécessaires pour faire face aux aléas de la vie, de sa vie qui n’a pas du tout été un long fleuve tranquille.

Pour l’amour d’un homme, la jeune dame a défié tout son monde, ses parents y compris, croyant être sur la bonne voie avec celui qu’elle considérait comme “l’homme de sa vie”.

Le réveil va être brutal lorsqu’elle découvrira le véritable visage de son époux pour qui elle a tout sacrifié.

Dans cette interview la dame raconte son vécu sous l’emprise de son ex époux. Son attitude reflète une personne au coeur en or, sensible, souriante, discrète, bien éduquée, calme mais surtout très forte dans sa tête pour avoir surmonté toutes ces épreuves.

Sous le feu roulant des questions habilement posées par Mame Coumba DIA la présentatrice, Mia très émotive répond sans détour donnant l’image d’une femme qui a supporté toutes les difficultés relatives à son ménage pour le bien de sa progéniture.

Mame Coumba DIA

L’artiste a très tôt flirté avec la musique notamment au collège au cours des activités socioculturelles du foyer scolaire même si elle se souvient avoir commencé à chantonner dès l’âge 2 ans reprenant des chansons de célibrités confirmées telles que Baba Maal.

Soutenue par son père tandis que sa maman émettait de sérieuses réserves parce que selon elle les études primaient, la jeune Mia a tout de même pu allié ses deux passions: les études et la chanson.

C’est après l’obtention du baccalauréat qu’elle va se consacrer totalement à sa passion: le chant.

Soutenu par un père qui, dit-elle, est son premier fan, il lui servira de source d’inspiration et lui offrit sa première guitare tout en lui inculquant les valeurs comme celle de ne jamais rien lâcher pour atteindre ses objectifs quand on aime quelque chose.

L’artiste qui garde de bons souvenirs de sa première scène à 15 ans lors de l’ouverture du foyer scolaire du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba, déclare avoir gardé de bonnes relations avec ses amies d’enfance se remémorant à l’occasion toutes les “bêtises” (dérapages) qu’elles ont faites en étant jeunes. Comme dirait l’autre, il faut que jeunesse se fasse !

Sa venue à Dakar sera pour Mia l’occasion de se tester et de vivre loin du cocon familiale. Elle apprendra à se prendre en charge et à gérer sa vie de façon rigoureuse, rationnelle et raisonable. S’y ajoute son premier contact avec le monde universitaire où elle évoluait pour la première fois en parfaite novice face à plusieurs inconnues.

Cette nouvelle vie sera très bénéfique pour elle car elle en tirera beaucoup d’enseignements loin de l’environnement où tout était réglé comme une horloge. La vie estudiantine développera chez la jeune étudiante un esprit d’ouverture, des élans de solidarité, de fraternité, bref une véritable expérience de vie.

En plus de ses études elle continue à vivre sa passion pour la musique en participant au projet du “journal rapé” avec le déjà célèbre Gun man Khuman et sa bande.

Mia est fière de son parcours plein de péripéties surtout les tentations déjouées et les challenges relevés dans le milieu showbiz.

Bien qu’ayant éprouvé beaucoup de difficultés à allier sa vie d’épouse à celle d’artiste, Mia est très satisfaite de sa dernière production solo “Idda” qui signifie la période de viduité que la femme divorcée doit observer après la séparation avec son époux. C’est dire que le titre n’a pas été choisi fortuitement par la ravissante chanteuse. Une belle occasion, selon elle de faire taire les esprits mal pensants et les esprits chagrins qui affirmaient de façon péremptoire qu’elle ne réussirait pas toute seule à s’en sortir.

Derrière son sourire Mia semble dégager une joie de vivre certaine et impressionnante; même en racontant des évènements tristes et traumatisants elle garde le sourire aux lèvres.

Elle ne s’y trompe pas d’ailleurs en affirmant : “Je préfère Mya en solo car c’est Mya qui parle” on peut comprendre par là qu’on a toujours parlé et décidé à sa place. Le moment est donc venu pour elle de s’affirmer.

La sortie du premier album en duo avec son ex époux l’a beaucoup marqué même si la perte de celui qui devait être leur premier enfant va s’en suivre. Mia pleure mais se ressaisit très vite ce qui est synonyme de femme au caractère très fort.

Avec une sacrée fierté en bandoulière, Mia n’hésite pas à soutenir ses parents et assure pleinement la prise en charge de sa fille.

Mia Guissé

Après une rupture douloureuse avec ses géniteurs la belle artiste regrette émèrement cet épisode de sa vie. Désormais, elle ne ménage aucun effort pour être plus attentive à leurs remarques et orientations.

Devenue plus mâture, Mia veut être un modèle de courage et d’abnégation, un exemple à suivre pour toutes les femmes en difficultés dans leur ménage.

Malgré le succès, l’artiste garde la tête sur les épaules et reste très humble. S’il y avait une possibilité de faire un flash back dans sa vie elle ferait beaucoup attention en amitié comme en amour.

Malgré les succès de “Idda” et de “la vie est belle” Mia semble résolue à viser encore plus haut pour faire plaisir à ses fans et considère son succès comme un don de Dieu. Cette renaissance s’explique aussi par son nouveau statut de célibataire libre de toute contrainte relative aux obligations d’une femme mariée. Cependant, elle fait attention pour ne heurter personne.

En dehors de la musique Mia s’investie aussi dans le stylisme avec sa marque “Mia life style” quelle compte imposer au Sénégal bien que n’ayant suivi aucune formation dans ce domaine. Si elle n’est pas contre la polygamie, elle plaide pour un traitement équitable des co-épouses.

Pour finir, Mia donne des conseils avisés aux dames et aux hommes et leur demande de s’assumer et de se prendre en charge (autonomisation).

Décidément, Mia montre ici toute sa bravoure et sa dignité malgré les écueils rencontrées, les épreuves endurées elle est restée debout ce qui constitue une belle leçon de vie.

Bravo l’artiste !

