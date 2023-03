Spark 10 de TECNO MOBILE :  Un téléphone haut de gamme puissant et esthétique au prix attractif

Spark signifie en anglais ‘”étincelle”, les responsables de TECNO MOBILE ne pouvaient donc pas trouver meilleur nom surtout pour le Spark 10

TECNO SPARK 10 à la pointe de la technologie

Après le lancement des Sparks précédents (2, 3, 4 etc…) voici le dernier venu de la gamme Spark.

Tecno Mobile a lancé, le 9 Mars 2023 le nouveau smartphone de sa gamme Spark, le Tecno Spark 10 qui est actuellement le plus puissant de toute la série des SPARK. Le mobile est équipé d’un écran 6,8 pources, d’une caméra arrière tripler, d’une mémoire de 128/256 Go avec 16 Go de RAM. Mieux il est doté d’une batterie de 5000 mAh.

Du jamais vu pour la série SPARK qui est une gamme de smartphones faite pour les jeunes et les moins jeunes avec des prix accessibles à tous.

TECNO, pour ce modèle n’a pas lésiné sur la montée en spécification tout en respectant des prix attractifs pour sa clientèle.

Le Tecno Spark 10 qui est déjà disponible dans toutes les boutiques Tecno avec un écran de 6,8 pouces utilise la technologie IPS LCD avec une définition de 1080 x 2460 pixels (395 ppp). Ses avantages complémentaires sont un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une fonction multi-touches avec un panneau composite haut de gamme et très tendance.

De plus, TECNO a décidé de jouer la carte de l’audace avec le SPARK 10 afin d’apporter une réponse satisfaisante à une clientèle de plus en plus exigeante en matière de rapport qualité / prix mais aussi d’innovations technologiques. À l’instar des caractéristiques du SPARK précedents, ce téléphone poussera les utilisateurs à se démarquer de la foule.

Pour alimenter les SPARK 10, riche en fonctionnalités, le téléphone est doté d’une grande batterie de 5000mAh, Lithium Polymère non amovible, charge filaire 18W avec une fonction de charge rapide et une optimisation exceptionnelle de la consommation d’énergie. Grâce à son chargeur, les clients actifs peuvent recharger leur téléphone assez rapidement et profiter d’une journée entière avec une seule recharge.

En plus d’un rapport écran/corps révolutionnaire de 85,6 % pour un plaisir visuel digne du cinéma, le Spark 10 propose une vitesse de fonctionnement augmentée, une grande mémoire et un stockage rapide. Le traitement des images, les jeux, les divertissements audiovisuels et les logiciels de médias sociaux fonctionnent également plus vite et de manière plus fluide sur le SPARK 10. La vitesse du SPARK 10 est encore améliorée par l’optimisation du système SUPER BOOST, qui optimise l’utilisation de la RAM pour garantir un fonctionnement fluide.

Les Responsables de TECNO face à la Presse lors du lancement du SPARK 10

Fidèle à la tradition de TECNO, le SPARK 10 est doté d’une caméra “tripler” avec un capteur photo 50 MP, f/1.6, (large), PDAF avec comme avantage un double flash LED, HDR, panorama Ultra Clear en plus du Mode Super Nuit qui comprend parfaitement les désirs de la clientèle surtout des jeunes. Par ailleurs, l’innovation de TECNO en matière d’algorithmes multiples se traduit par des photos pleines de détails éclatantes, même quand les utilisateurs zooment dessus.

La grande ouverture du système de caméra permet d’augmenter l’apport de lumière pour des photos de qualité supérieure, même dans des environnements à faible luminosité. Un mode vidéo nocturne offre également la possibilité de réaliser des vidéos captivantes dans l’obscurité de la nuit. Ces innovations uniques répondent aux divers besoins de la jeune génération et pourquoi pas des aînés en termes d’appareil photo et leur assurent d’obtenir ce qu’ils veulent en un seul cliché clair et décisif.

Marque de smartphones en plein essor sur le marché mondial TECNO avec son slogan « Ne reculez devant rien » comme philosophie de marque ambitonne de repousser les limites en matière d’innovations techologiques pour le plus grand bonheur de ses inconditionnels.

C’est la raison pour laquelle TECNO s’efforce de d’exploiter et d’améliorer les meilleures technologies contemporaines pour les individus progressistes et leur apporte des appareils intelligents innovants et élégants dotés des dernières technologies.

Samba Peuzzi en compagnie du Directeur Général de TECNO

Quel meilleur ambassadeur que Samba Tine, plus connu sous le nom de Samba Peuzzi, artiste urbain sénégalais, égérie de TECNO au Sénégal pour faire la promotion du Spark 10 dans un partenariat gagnant-gagnant puisqu’il était là pour le lancement des gammes précédentes.

Avec le Spark 10, TECNO propose un produit haut de gamme doté de toutes les technologies de dernières générations avec un slogan qui en dit long: “Glow as you are”(Traduisez: “Brillez (rayonnez) comme vous êtes”. Tout un programme.

Pour finir dites haut avec TECNO Spark 10 Claim you world (Revendiquez votre monde) !

Source: Senepeople