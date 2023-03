Celle que Mame Coumba DIA, l’animatrice de “CONFIDENCE” accueille dans cette interview sur “Senepeople plus” est une jeune dame aux multiples casquettes comme annoncé dans le titre. Elle crève l’écran pour le plus grand bonheur des téléspectateurs : Alice dans “Infidèles”, Binette dans “Dérapages”, madame TAYLOR dans “Déchéances”, par la qualité de son jeu mais aussi par la sympathie et la bonne humeur qu’elle dégage naturellement Banel Camara exprime naturellement sa joie de vivre et ne peut pas la cacher.

Mame Coumba DIA & Banel CAMARA en toute complicité

Elle se souvient avec un plaisir immense et une vive émotion que Senepeople fut la première Web Tv à l’avoir interviewée et à la faire connaître en la présentant comme une pépite en devenir. L’histoire a donné raison Senepeople.

Pourtant, “la jeune dame a été fortement marquée par les expériences parfois douloureuses de la vie. Elle a dû batailler ferme et se faire souffrance avant de connaître le succès.

Femme sénégalaise mariée, comme elle se définie, Banel est actrice, modèle et aussi présentatrice. Elle a des idées pleins la tête avec beaucoup d’ambitions. Elle prend surtout les choses du bon côté.

Dès son jeune âge, elle a commencé à développer des sentiments de solidarité, d’enntraide et de camaraderie avec ses amies d’enfance. Très attaché aux animaux domestiques, elle se souvient qu’elle tombait malade lorsqu’on devait immoler un bélier.

Sa “fugue” à l’âge de 5 ans avec son frère Soulèye ( qui tient le rôle de Boris dans la série “Karmen”) pour aller retrouver son père à cause d’une boite de lait qu’il lui avait promis reste vivace dans sa mémoire.

Très studieuse, la jeune dame a abandonné les études en classe de troisième, elle a été contrainte de mettre un terme à ses études et à intégré un Institut de formation de la place afin d’y suivre une formation qu’elle ne finira pas à cause des soucis financiers de son artiste de père.

Aînée d’une fratrie de 5 filles et 2 garçons elle ne pouvait donc plus continuer à cause des soucis notamment la dispersion de famille, il lui fallait donc trouver un emploi. Cette sépration fut une étape traumatisante de sa vie. Elle raconte la douleureuse expérience vécue par sa famille réunie en Mauritanie, le retour à Saint-Louis (village de Ngalèle près de l’université de Saint-Louis) ), une véritable galère et un dépaysement total avec en toile de fond sa mère qui déprimait, le manque de moyens pour subvenir à leurs besoins. A sa manière, 13 ans à peine, Banel va trouver des astuces pour remonter le morale de tous malgré le sentiment d’abandon qu’elle ressentait de la part de son père.

Avec toutes ces difficultés combinées aux aléas de la vie, il lui était difficile de travailler pour financer ses études, une des raisons qui l’ont poussé à faire des shootings en tant que modèle.

Grâce aux shootings, le modèle commence à se faire un trou c’est ainsi qu’on lui propose de présenter une émission. Ayant fait de la radio auparavant elle va vite se sentir dans son élément.

L’influence d’un père musicien (Youssou Camara ex batteur de Youssou NDOUR, Ismaëla LO, Demba DIA) l’a beaucoup marquée, elle le suivait partout dans ses tournées, les coulisses elle était même pressentie pour assurer la relève du pater.

Un concours de circonstances mêlé aux aléas de la vie vont la conduire sur scène pour y interpréter un rôle dans une pièce de théâtre. Le coup de foudre fut immédiat.

Elle commence à percevoir des cachets de 2 000 F qui faisaient sa fierté.

Banel CAMARA, une force caractère incroyable

Cette période pas très reluisante de sa vie, faite de privations et marquée pas des souffrances poignantes, racontée avec tant de détachement et avec le sourire prouve, si besoin en était la forte personalité de Banel.

C’est avec une jeunesse perturbée rythmée par les déménagements intempestifs et fréquents, les séparations douloureuses des Camara que Banel va rencontrer son futur mari qui va lui redonner le sourire.

A 17 ans, elle trouve un emploi à 2 500 F CFA/jour somme qu’elle consacrait pour satisfaire les besoins de sa famille. Ensuite, elle a eu à gérer un salon de thé mais malheureusement elle n’a pas pu économiser pour payer ses études.

Barmaid, puis caissière elle commence à voir le bout du tunnel.

La fidélité de sa mère et sa dignité dans l’épreuve sont vivement saluées par l’artitste.

Banel fut aussi victime d’attaques mystiques initiées, selon elle, des gens malveillants qui la voyait sur le point de réussir. Elle elle a bataillé ferme, encore une fois de plus, pour s’en sortir en acceptant même des emplois qu’elle ne maîtrisait point.

Banel a mal digéré le comportement d’un avocat, proche parent, elle a sentie qu’il la désirait et a lui a fait des propossitions malsaines. Un coup dur pour la jeune dame.

Cette scène lui a rappelé une autre vécue lors de ses huit ans. Selon ses propres termes on lui faisait des attouchements et lui imposait des choses pas très nets. Et c’étaient des femmes proches de sa famille. Les pleurs de Banel, à cet instant de l’émission, montrent à quel point elle en est dégoûtée. Elle avoue qu’elle a vécue tous ces évènements avec un calme olympien mais s’empresse d’ajouter qu’elle en a reçue une sacrée leçon.

Mame Coumba DIA, une présentatrice atypique

Par ailleurs, son témoignage dans cette interview de “CONFIDENCE” a pour but d’aider et de soutenir les jeunes filles victimes de tels faits. Banel se veut la promotrice d’ne sorte de libération de la parole à l’image du mouvement #Me too. Une voix des sans voix.

Enfin, Banel ne regrette rien mais sa plus grande fierté c’est d’avoir pu subvenir aux besoins de sa maman adorée et des frères et soeurs. Elle est décidément un exemple d’abnégation malgré toutes les difficultés qui ont jalonnées sa vie. Une preuve vivante de la ténacité faite femme.

Voilà résumée la vie de Banel CAMARA, une jeune dame généreuse qui n’aime pas voir les gens en manque d’une chose qu’elle peut leur offrir. Que ce soit un sourire, un discours de motivation, etc.

Senepeople