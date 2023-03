Gabrielle KANE: Activiste, féministe : Un parcours parsemé d’embûches mais riche en enseignements

Commencée sous le signe de la bonne humeur votre émission “CONFIDENCE” reçoit Gabrielle KANE, Ziadatou ou Zia pour les intimes féministe déclarée. Cette jeune dame donne avant tout l’image d’une femme émancipée avec un accent exotique. Son séjour en France semble l’avoir façonné ainsi.

Mame Coumba DIA & Gabrielle Kane dans le vif du sujet

Hal Pulaar bon teint, fille d’un émigré Sénégalais au Congo elle renseigne que toute sa fratrie y est née. Les souvenirs qu’elle retient sont assez vagues: les atrocités de la guerre, les déplacements des populations, la mort, etc. (Elle avait 5 à 6 ans à l’époque).

Le retour au Sénégal fut tout aussi mouvementé car les Kane ne parlaient que le Lingala ne maîtrisant aucun “traitre” mot Wolof. L’intégration va de ce fait être ardue en commençant par le sentiment de rejet ressenti à l’école élémentaire dû au comportement de certains élèves.

Gabrielle qui déclare à qui veut l’entendre qu’elle fut une élève studieuse fut en même temps une enfant terrible qui, très tôt, va devenir le chef de “gang” du quartier de Cambérène où sa famille va dans un premier temps déposer ses baluchons.

A 13 ans elle vit ses premières amours ou amourettes, c’est selon, qui vont calmer ses ardeurs d’enfant terrible au comportement qui pourrait être considéré comme inadapté à la société.

L’absence du père retourné au Congo pour ses affaires et son décès dès son retour au Sénégal en 2001, combinés par la suite au rappel à Dieu de sa petite soeur sans oublier celui de sa soeur jumelle vont perturber sérieusement l’existence de la jeune fille qu’est à à toutes ces étapes Gabrielle KANE.

Pire, le déménagement à Keur Massar, la perte des privilèges accordés par son père du temps de son vivant (“d’une vie de princesse à un flou total” selon ses mots), l’héritage de son père dilapidé par ses proches vont susciter en elles des sentiments de révolte. Le sentiment que son père a été trahi, lui qui toute sa vie durant fut un soutien pour tous fut une grande dééception pour elle.

Après la disparition de son géniteur la plupart de ses proches parents n’ont plus fait signe de vie choisissant de disparaître dans la nature. Gabrielle dit avoir appris de cet épisode de sa vie, la nature de l’être humain, l’hypocrisie, le manque de reconnaissance et la cruauté des Hommes.

Pire, sa mère a été écratée de la gestion de l’héritage de son défunt mari. Voilà ce qui fait d’elle une éternelle révoltée mais heureusement ce passage lui a fait prendre conscience du sens des responsabilités qu’elle devrait désormais assumer.

A 18 ans, grâce à de bonnes volontés, Gabrielle s’envole pour la France. Elle y déniche un travail dans une librairie, travail qu’elle effectuera en alternance avec ses études.

Sa rencontre avec celui qui va devenir son mentor, un père qui lui manquait va calmer sa révolte. Il s’agit de Feu Monsieur Jean Claude Boulard, Sénateur – Conseiller d’Etat, Maire du Mans. Une complémentarité naturelle va voir le jour puisque l’homme d’Etat aussi avait besoin de ressentir cet amour filial qui lui manquait. Désormais, il va se muer en père, éducateur et va assurer sa protection humaine et financière.

Lors des 23 ans de Gabrielle KANE, une tragédie supplémentaire s’abat sur sa jeune tête, il s’agit du rappel à Dieu de son mentor et père adoptif Monsieur Jean Claude Boulard.

Gabrielle qui fut victime de racisme en France du fait de sa proximité avec son mentor, cette révoltée de la vie comme elle se définie, finit par accepter la disparition des ses proches qu’elle considérait comme une injustice. Elle réussit à se convaincre que les gens bons existent toujours malgré ses antécédentes expériences avec l’humain. L’implication du Sénateur dans sa vie en est un exemple patent car il ne la connaissait ni d’Adam ni d’Eve, il été athée (donc pas de la même religion qu’elle), n’empêche qu’il s’est totalement investi pour son épanouissement et sa réussite sociale. Comme elle le résume si bien : “Il a fait de moi une femme”.

Gabrielle KANE – Ziadatou ou Zia (pour les intimes)

Gabrielle, celle qui refuse de se soumettre au diktat de la société, ce sont ses mots, retourne au Sénégal. Son premier combat fut de retrouver le tombeau de son père. Elle y parviendra difficilement car personne ne savait où il était situé. Ce fut une nouvelle épreuve pour elle, un nouveau deuil; encore une fois elle sent que son père a été trahi et déshonnoré. C’est pour ne plus souffrir qu’elle a engagé quelqu’un pour s’en occuper car elle ne peut plus s’y rendre de peur d’être traumatisé à nouveau. La première et dernière fois celà lui a pris une semaine pour se remettre de son traumatisme.

Gabrielle explique son engagement pour la cause des femmes de façon très simple. Elle n’aime pas l’injustice et a tendance à se ranger des côtés du plus faible. Ce qui justifie son soutien à l’orpheline de mère Adji Sarr dans l’affaire qui l’oppose à l’homme politique Ousmane SONKO. Mais, ajoute-t-elle, si cet engagement doit impacter ses relations avec sa famille, elle va procéder à une prioritisation, c’est-à-dire qu’elle donnera une importance préférentielle à sa famille.

Mame Coumba DIA

L’invitée de Mame Coumba DIA revendique son droit de sortir avec des hommes mariés. Les célibataires peuvent aller voir ailleurs si elle y est. Pour elle, la polygamie relève d’une conviction personnelle. Mais, fait-elle remarquer, la polygamie peut être source de déséquilibre des foyers et constitue une insjustice envers les femmes. Gabrielle a (encore) parlé.

La vie lui a tellement imposée des choses que désormais c’est elle qui choisit. Elle a, ce qu’elle appelle, “le pouvoir de pouvoir chosir”.

Enfin, elle lance un appel aux femmes pour que le 8 Mars ne soit pas considérée comme une fête mais plutot consacrée à des débats sur les droits des femmes. Halte au folklore, place à l’action par l’engagement des femmes en politique afin qu’elles soient représentées qualitativement et quantitativement dans les instances de prise de décision afin d’y jouer pleinement et efficacement leur rôle.

Sacré bout femme tout de même ! Que pensez-vous d’elle, chers (chères) ami(e)s internautes ?

