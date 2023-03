Pape DIOUF : Un parcours difficile, un happy ending

Issu d’une famille de griots (Guéweul), Pape DIOUF est l’invité de Mame Coumba DIA pour ce nouveau numéro de “CONFIDENCE”.

Pape Diouf répondant aux questions de Mame Coumba DIA

Le leader de la “Génération Consciente” (c’est le nom de son orchestre) a bataillé ferme pour arriver à la place qui est la sienne aujourd’hui dans la musique sénégalaise.

L’artiste musicien connait très bien Senepeople car au début et à la fin de cette interview il n’a cessé de tresser des lauriers à l’initiateur de la première Web tv du Sénégal pour son soutien et son apport dans le monde du digital tant au Sénégal qu’en France.

Pape DIOUF a commencé à chantonner dès l’âge de 7 ans. Issu de familles griottes on peut affirmer sans peur de nous tromper qu’il a la musique dans le sang.

De son premier groupe “Mbollo” à la création de son propre orchestre “Génération Consciente”, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et tout ne fut pas rose. Le parcours de l’artiste fut cahotique mais il a su rester ferme et persévérant.

Pape a eut une enfance très turbulente, il se qualifie si bien en disant qu’il était un perturbateur toujours impliqué dans les bagarres d’après matchs.

Pape DIOUF se confie en toute liberté

Sa maison fut le lieu de convergence de tous les griots, les chanteurs de “Kassaks” (poèmes ésothériques des circoncis wolofs) mais aussi de certains chanteurs religieux que compte Dakar ce qui fait que très tôt, le jeune Pape est mis dans le bain. Etudes arrêtées au CM2, certificat de travail en plomberie en poche, il se sent plus attiré par la musique qu’autre chose. Avec un père intellectuel et récalcitrant de laisser son fils s’engager dans le monde du show bizz, Pape va user de plusieurs subterfuges pour vivre sa passion. C’est dans ce sens qu’il cache à son père son adhésion au groupe “Lemzo Diamono” dans un premier temps mais face à l’urgence de la situation il se résigna avec le soutien de son manager à tout dire à son pater lequel donne son approbation à une seule conditions que son rejeton s’engage à :

– Toujours respecter les principes de l’Islam;

– Ne jamais trahir quelqu’un surtout ceux avec qui il travaille;

– Toujours payer à ses employés ce qui a été convenu au départ.

Son père lui assure que s’il respecte scrupuleusement ses recommandations l’avenir sera radieux pour lui. Prophétie qui s’est réalisée !

Fils aîné de sa mère, son vécu dans une famille nombreuse lui été bénéfique à tout point de vue. Il y appris les vertus de solidarité, de générosité etc. et s’est engagé à fond pour réussir malgré les obstacles car se sentant investi de la mission sacrée de prendre la relève de son père auprès de sa mère qu’il chéri tant et des frères et soeurs qu’il adore. Pour y parvenir, le jeune Pape ne lésinera sur aucun moyen et ne laissera rien au hasard dormant tard, patientant le reste de la nuit sur son lieu de travail, travaillant sans cesse sa voix.

Pour Pape Diouf, la base de la réussite réside dans le fait de rester humble dans la réussite. C’est pourquoi, malgré le succès de son premier tube “Cocorico” avec le groupe “Lemzo Diamono” l’artiste est resté focus sur ses objectifs sans avoir la grosse tête. L’envie de progresser reste toujours vivace dans sa tête.

Après son départ de ce célèbre groupe, il va débuter une carrière solo avec toutes les difficultés qu’un tel projet peut cacher comme par exemple trouver un producteur qui lui fasse confiance. Pape tient bon conscient que dans la vie il y a des hauts et des bas et que les épreuves seront toujours au rendez-vous dans toute existence humaine.

Son premier single avec les “best boys” a pu être matérialisé grâce à leurs cotisations, le second par l’entremise de Yves Jackson avant l’intervention de Talla Diagne, célèbre producteur de la place et enfin son intégration au groupe Lemzo Diamono.

Sa rencontre avec le propriétaire du célébre restaurant “Fouquet’s” de Dakar pourtant plus fréquenté par des amateurs de sonorités cubaines va lui offrir sa première opportunité.

S’il déclare avoir beaucoup été marqué par ses séjours en République de Gambie avec le groupe Lemzo Diamono, Pape l’appréciera davantage en y performant avec son propre orchestre. L’histoire retiendra d’ailleurs que c’est dans ce pays voisin qu’il rencontrera celle qui deviendra sa douce moitié (la belle Bébé Basse) qui continue de le faire rêver et de le soutenir tous les jours. Mieux, l’artiste est tellement bien accueilli par sa belle famille qu’il se sent membre à part entière des Basse.

Pape Diouf et sa charmante épouse Bébé BASSE

Avec le label “Prince Arts”, l’artiste va vivre une expérience enrichissante se sentant comme dans famille très soudée et unie. C’est pourquoi, il tient à préciser que son départ de cette structure n’a été motivée que par souci de laisser la place aux jeunes talents ayant, lui-même, atteint une certaine maturité et pouvant voler de ses propres ailes.

Pape Diouf est tout miel lorsqu’il parle de sa relation avec Youssou Ndour éternel soutien moral et financier de la jeune génération. Il a une relation privilégiée et particulière avec le roi du mbalakh. Il lui a ouvert tant de portes et balisé tant de chemin.

Sa carrière internationale semble le satisfaire pour avoir été un peu partout en Europe et en Amérique. C’est lors d’une de ces soirées qu’il décide de consacrer les fonds recueillis à la construction d’écoles car, selon lui, un peuple sans éducation n’a aucun avenir.

Pape Diouf a aussi été nommé Ambassadeur pour la cause des handicapés en même temps que l’ancien international Ivoirien de football Yaya Touré. Malgré la fin de son “mandat”, il continue ses actions de bienfaisance envers cette population en situation de handicap.

L’inamovible Mame Coumba DIA dans son show

Son dernier album “Ecoutez” fait actuellement un triomphe pas possible. Pape y aborde plusieurs thématiques comme le cousinage à plaisanterie, les Lébous qu’il considèrent comme les propriétaires de Dakar etc… Plusieurs reccommandations y sont issues: la necessité d’être unis, d’éviter les querelles, le respect des guides religieux, des parents et aussi le fait de devoir privilégier le dialogue et les échanges. Le secret du succès se trouve, si l’on en croit Pape, dans le sérieux dans le travail et le temps qu’il s’est donné pour mijoter cet album (5 ans).

Enfin dans ses perpectives, l’artisiste compte compte assurer la promotion de l’album à travers des tournées nationales et internationales sans oublier ses prestations hebdomadaires au Baramundi (pub gratuite).

Il termine en remerciant Senepeople qui l’a toujours soutenu surtout avant, pendant et après sa scène de Bercy et promet de toujours cheminer avec l’initiateur de Senepeople et son personnel.

Salut l’artiste et bonne continuation l’artiste !