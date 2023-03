Amina BADIANE: Victime d’une cabale contre elle ou entièrement responsable ?

Née d’un père policier, la jeune Amina grandit dans un cantonnement au camp tropical de Thiès. Enfant, elle fut une fille de nature réservée, plutôt calme et timide. Ses relations avec ses amies étaient au beau fixe car elle n’aimait pas les histoires et était plutôt studieuse.

De sa vie en casernement elle retient surtout la promiscuité qui favorisait une communion entre épouses et enfants de policiers, une solidarité à toute épreuve et surtout lors des grandes retrouvailles à l’occasion des grandes fêtes.

Amina Badiane tout sourire face à Mame Coumba DIA

Très fière de ses parents, Amina Badiane se souvient que son père a toujours été là pour eux, un homme gentil et affable très connu à Thiès du fait de sa profession. La jeune fille fera ses humanités au sein du camp tropical dans un premier temps avant de fréquenter l’école Sainte Ursule, le collège Lat Dior et enfin le lycée Malick SY de Thiès.

Prise d’envie d’aller voir ailleurs, la jeune dame qu’est devenue Amina décide tout de go de ne pas aller au bout de l’année scolaire et par conséquent ne pas être candidate au baccalauréat.

Avec la bénédiction de ses parents, la jeune dame malgré la difficulté d’obtenir le sésame (visa) qui va lui permettre de réaliser son vœu reste ferme et est soutenue par sa maman. La fan de mode et de beauté débarque dans la capitale française la tête pleine d’étoiles.

Elle ne fut pas déçue car elle fut mise en rapport avec des agences et a commencé à participer à des défilés de mode. Sa carrière de mannequin est lancée. Elle fréquentera les planches de Lyon avant de s’envoler pour l’Italie pour répondre à la proposition de “Valentino fashion group”. Elle y fut bien reçue et a participé à plusieurs défilés de mode avant qu’on ne la pousse à participer à des concours de miss où elle était souvent couronnée.

Enfin, Amina posera ses baluchons aux Etats-Unis d’Amérique où grâce à son frère Malick Badiane, basketteur professionnel, elle se verra ouvrir les portes de la NBA et assurera l’habillement de ces stars du ballon orange.

Après près de 23 ans passées en Italie, Amina Badiane décide de rentrer au bercail afin de s’y investir et d’apporter sa pierre à la construction de son terroir. Elle a démissionné de son travail malgré la désapprobation des ses employeurs.

Mame Coumba DIA, toujours élégante

Sa rencontre avec Feu Moïse Ambroise Gomis, qui détenait à l’époque les droits d’organisation du concours Miss Sénégal, fut déterminante. Sous le charme de son CV, Moïse sentit qu’il était en face de la personne la mieux indiquée pour prendre la relève et lui succéder. Les formalités administratives accomplies et celles financières réglées, Amina prit la tête du Comité d’organisation du concours Miss Sénégal non sans avoir recueilli les précieux conseils de Moïse Ambroise Gomis qui la mettait en garde contre les dangers, pièges et autres tentations de ce milieu. Elle refuse, en outre, d’indiquer le montant de la transaction par respect pour sa parole donnée à son désormais défunt prédécesseur.

Ayant acquis les droits d’organisation, la dame Badiane organise son premier concours de beauté en 2016. Ce fut un succès.

Mais comme en toute chose rien n’est parfait une tâche noire va venir tout remettre en question avec la gravissime accusation de viol et apologie du viol suivie de grossesse de la part de Mlle Fatima DIONE, miss Sénégal 2020.

Fatima DIONE, celle par qui le scandale est arrivé

Amina Badiane en veut visiblement au journaliste qui l’a interrogé à l’époque sur ce sujet ! Mais il faut préciser que c’est sa mauvaise communication qui va envenimer les choses et que d’autres miss vont se liguer contre elle.

C’est, comme vous l’aurez deviné un coup de massue sur les frêles épaules de la dame, une mauvaise publicité pour le concours de beauté, un des plus importants de l’agenda culturel sénégalais qui au-delà de montrer la beauté de nos miss, promeut la destination Sénégal.

Amina est sous le coup de l’émotion même si elle ne comprend pas elle se résigne à accepter cette épreuve en sa qualité de première responsable du comité d’organisation. Elle croit savoir que certains jaloux veulent lui voler son “bébé”. Elle se sent bafouée dans son honneur, elle qui a abandonné tous les privilèges en Italie pour rentrer au bercail.

La réalité est là, dure et implacable. Ses avocats portent plainte pour diffamation, près de 300 plaintes d’associations de femmes atterrissent sur la table des autorités compétentes sans compter que la procureur s’est auto saisi dans cette affaire.

Finalement et heureusement pour Amina Badiane et son staff qui était aussi visé dans les plaintes et différentes déclarations des autres miss, l’affaire sera classée sans suite par le Tribunal, reste donc à vider la plainte déposée par ses avocats pour diffamation.

Si pendant ce temps, la jeune dame s’est tournée vers d’autres activités qu’elle mène en parallèle (salon du marbre, salon du tourisme…), elle s’est aussi beaucoup investie dans sa famille.

Pour la reprise, Amina compte organiser les voyages des miss qui n’avaient pas pu se faire, organiser les concours miss au niveau des 14 régions du Sénégal, faire participer les miss aux éditions miss monde et miss univers avant d’organiser la grand finale miss Sénégal.

Cependant, beaucoup d’innovations seront apportées dans le nouveau format qui évitera toute incursion inutile, et se focalisera davantage sur la sécurité de toutes les miss avec plus de participation (implication) du ministère de la culture et de celui du tourisme.

Le seul regret d’Amina dans sa vie réside dans cet épisode de sa vie où sa réputation a été ternie et jetée à la vindicte populaire à travers les réseaux sociaux et au cours de laquelle elle a encaissé des vertes et des pas mûres. De cette épreuve elle ne veut que retenir le côté positif c’est-à-dire qu’elle en est sortie plus forte et plus que jamais convaincue de poursuivre son œuvre de protection de la culture sénégalaise et celle de vendre la destination Sénégal. Elle reste focus sur ses objectifs et déclare laisser la justice faire son travail en ce qui concerne la plainte pour diffamation déposée par ses avocats puisque cette affaire n’est pas encore vidée et assure continuer à se battre pour la protection des femmes et à lutter toute sa vie contre toutes formes de violence faites aux femmes.