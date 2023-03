Dieyna Baldé: : Découvrez comment la vie ne lui a pas fait que des cadeaux 

“CONFIDENCE” reçoit pour ce numéro Dieyna Baldé. Qui dit Dieyna pense “Sen p’tit gallé” le concours de chant pour enfants qui l’a révélé au grand public, mais qui dit Dieyna Baldé pense aussi à cet épisode traumatisant qui va marquer à jamais la vie de la jeune adolescente qu’est à cette époque Dieyna.

Dieyna Baldé, toute souriante, toute épanouie

Celle que Mame Coumba Dia qualifie de “magnifiquement belle” a vu le jour à Kolda où elle passera toute son enfance. Cadette de sa fratrie, elle sera très tôt au contact de la musique grâce à ses frères rappeurs. Elle s’amusait à reprendre leurs chansons et se démenait pour chanter sur toutes les scènes qui se présentaient à elle à l’école ou dans la région lors de la venue d’artistes. Même quand sa maman lui refusait quelque chose, c’est par la chanson qu’elle réussissait à l’amadouer.

La venue du célèbre chanteur Pape Diouf à kolda va la pousser à vouloir monter sur scène. Sans autorisation de ses parents, la jeune fille de 8 ans s’y rend mais ne parvient pas à monter sur scène pour y montrer ses talents de chanteuse; elle est, au contraire, ramenée à la maison par son frère avant d’y recevoir la raclée de sa vie.

L’artiste en herbe tient bon. Grâce à Maïmouna, sa sœur, elle s’inscrit à la présélection de l’émission “Sen petit galle” un concours à l’intention de jeunes talents. A quatre jours du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (Bfem), la jeune Dieyna se rend à Tambacounda pour les besoins de l’audition. Elle réussit le test mais dû patienter car la condition était qu’elle réussisse au Bfem. Elle y réussira. Le rêve devint donc réalité pour celle dont les parents pensaient que le chant n’était qu’une simple passion.

Dieyna décrit une bonne ambiance tout au long de sa participation à “Sen petit galle”, un encadrement à la hauteur même si dans de tels milieux chacun y vient avec son caractère. Consciente de son potentiel, le fait de n’avoir pas atteint la finale du concours ne l’a en rien déçue. Ce fut pour elle l’occasion de côtoyer et de découvrir des stars telles que Aïda Samb qui était pour elle une référence et une idole.

Les yeux pleins d’étoiles, sachant que l’avenir lui appartenait puisque s’étant fait remarquer la jeune demoiselle retourne à son Kolda natal avec son nouveau statut de star mais garde la tête sur les épaules.

A force de progrès, elle sort son premier single “Baba” (père en peulh – Ndlr) dédié à son père. Le succès fut immédiat. En Classe de terminal, elle ne finit pas l’année. Cap sur la capitale sénégalaise.

Mame Coumba DIA, toujours égale à elle-même

Malheureusement ce séjour Dakarois va se révéler catastrophique et très éprouvant pour la jeune fille qui pourtant y effectuait de brefs séjours. Elle gobe une grossesse non désirée d’un homme marié qui était supposé la soutenir tout en l’aidant dans la production d’un album qu’elle souhaitait mettre sur le marché.

Dans cette épreuve, sa mère fut un soutien indéfectible. Se culpabilisant de ce qui arrivait à sa fille cadette, sa mère quitta Kolda pour être plus proche de sa fille et fut omniprésente à ses côtés.

De ce côté sombre de sa vie, la jeune Dieyna accepte avec foi cette épreuve qui, dit-elle, fait partie de son destin. Mais jure que si c’était évitable jamais on ne l’y prendrait. Malgré son désir de cacher sa grossesse, elle n’y réussit pas. Jetée à la vindicte populaire, la jeune dame subit dans la dignité les attaques de toutes parts. Même ses parents ne sont pas épargnés, accusés qu’ils sont d’être des partisans de l’argent facile. Ce qui est loin d’être vrai.

Dieyna est blessée mais prend conscience de ses erreurs. Désormais, c’est elle qui console ses proches et leur remonte le moral. Il est vrai que ce n’était pas évident de vivre cette grossesse dans une famille issue du foyer religieux de Médina Gounass et appartenant à l’ethnie peulh réputée très conservatrice.

La pauvre Dieyna n’était pas au bout de ses peines. En effet, ayant reçu de l’argent d’un mécène, elle va voir un producteur pour la sortie d’un album. Malheureusement malgré les efforts consenties par l’artiste aucun album ne verra le jour, le producteur ayant dépensé l’argent à d’autres fins.

Le face à face Mame Coumba DIA & Dieyna BALDE

Dieyna décide de passer à autre chose. Connaissant désormais la nature humaine et la fourberie de certaines personnes, elle change de numéro de téléphone et tire les enseignements de son passé.

Elle se concentre sur ce qu’elle aime le plus et laisse les gens raconter ce qu’ils veulent elle est comme enveloppée dans une carapace impénétrable. Son bien le plus précieux est son bébé malgré les circonstances au cours desquelles il est né.

Celle qui annonce son mariage pour bientôt demande aux hommes d’accorder plus de considération aux femmes qu’ils doivent considérer comme leur mère. Selon Dieyna ceci atténuerait les violences physiques, verbales et morales qu’ils font subir aux femmes.

Dieyna recommande aussi aux femmes de revoir leurs comportements avec les femmes car leurs relations deviennent de plus en plus compliquées.

Les fans de l’artiste peuvent sourire puisqu’elle promet la sortie d’un album, des tournées et autres concerts, des actions sociales dans les hôpitaux, du travail pour les femmes, etc…

Voilà la nouvelle Dieyna, plus mâture, qui maîtrise sa communication et, mieux retient une leçon de la vie et nous en donne une en passant. Ce n’est pas un hasard si elle remercie Mame Coumba Dia d’avoir été professionnelle avec elle.