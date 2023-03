Fake Life : Un simulacre de vie, une tendance bien réelle au Sénégal

“Fake life” la combinaison de ces deux mots anglais peut se traduire par (fausse vie, vie factice, vie fictive). Pour en discuter dans votre émission “TENDANCE” sous la baguette de Zeynab Bint, on retrouve Weuz l’ambassadeur, Eva Bint, coach Zem et Berger Hitech.

Le plateau de "TENDANCE"

Le sujet choisi est vraiment pertinent vu que la vie actuelle, rythmée par les réseaux sociaux qui dictent leurs lois. Les gens sont ainsi exposés à l’effet du paraître qui les pousse à vouloir vaille que vaille montrer sur ces réseaux ce qu’ils sont loin d’être ou de d’avoir.

Comme le dit si bien Eva Bint, “le fake life est devenu la life” pour dire que désormais c’est le paraître qui prime.

Eva Bint

Si l’on en croit Berger Hitech le paraître est tout d’abord humain, toute homme veut se montrer à son avantage l’essentiel est de ne pas exagérer; il donne comme exemple ces Sénégalais qui vivent dans des conditions loin du confort en Europe mais qui, au cours de leur séjour au pays natal, font toute sorte de folie pour afficher une certaine aisance financière (location de véhicule de luxe, de bijoux…).

Berger Hitech

Il indexe aussi les stars qui soit font étalage de leurs richesses partout où l’occasion se présente (ce qui constitue une mauvais exemple pour les jeunes car ils essaieront coûte que coûte de les imiter), soit par les rôles qu’ils jouent au cinéma.

Le fake life tout le monde peut y parvenir; c’est aussi une façon de faire sa propre promotion, de gagner en notoriété en se construisant une image qui n’est pas la sienne. L’intelligence voudrait que si l’on y arrive que l’on puisse l’utiliser à bon escient en plaçant, par exemple, ses propres produits; trouver un emploi…

Pour Weuz, si les gens cherchent des endroits chics pour des selfies faisant croire qu’ils y vivent c’est aussi pour ne pas se faire rabaisser par le regard de la société. Si les photos montrent ce que les gens veulent montrer d’eux, ceci constitue tout simplement un complexe. Il faut, conseille-t-il, se contenter de ce que l’on a. La marque de téléphone ou sa série ne détermine pas la supériorité d’un homme sur un autre. Weuz termine en disant qu’il préfère s’accompagner de moins nantis que lui.

Weuz l'Ambassadeur

A en croire le coach Zem, si les gens font tout pour afficher des richesses qu’ils n’ont pas c’est pour ne pas se faire humilier car beaucoup se font discriminé à cause de leur habillement. Et le coach de glisser sur le terrain de la religion en mettant en garde certains prédicateurs qui incarnent aussi ce bling bling.

Coach Zem

Il pointe aussi du doigt les femmes aux revenus modestes qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Les comédiens qui incarnent les gens extrêmement riches au cinéma et les hommes politiques sont aussi responsables de cette mauvaise image qu’ils inculquent aux jeunes qui, voudront par la suite, les imiter. Mais, tout ceci ne montre qu’un rejet de soi.

Le fake life est donc un simulacre de vie. Cette propension et cette course à l’habillement et à la publication de selfies dans des endroits chics attire certes les gens mais constitue une mauvaise estime de soi. On vit dans le faux et le flou. On a pas la vie que l’on souhaiterait avoir, le monde où l’on voudrait être.

Pourtant lorsqu’on arrive, par le faux, à capter l’attention des milliers de gens, il faudrait rentabiliser cet engouement à l’image de Rihanna et de Kanye West (au plan international) en lançant plusieurs marques et en les commercialisant avec succès. Sur le national, on peut citer l’exemple de Nabou Dash qui, elle, a réussi après avoir attiré une communauté importante à la suivre, à commercialiser ses propres produits.

C’est dire que le fake life (prétendre être ce qu’on est pas) peut être exploité positivement, il suffit d’avoir des idées claires et précises derrière la tête.