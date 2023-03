Coach Cheikh GUEYE : Succès des sélections nationales, un couteau à double tranchant 

Son nom ne vous dira, peut-être rien mais coach Cheikh GUEYE a réussi la prouesse de faire monter sur le podium quatre équipe de l’élite du championnat de football sénégalais.

L’invité de Demba VARORE dans votre émission “LA CAUSERIE” est un passionné de football et il en parle avec une aisance manifeste.

La Causerie

Le statut inexistant de l’entraîneur de football au Sénégal l’interpelle au premier chef. Il pense qu’un entraîneur avec une licence A (équivalent de Bac +3, +4) devrait prétendre à un excellent contrat avec des clauses claires, cotiser à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) pour lui assurer une retraite paisible.

Ce manque de statut fait que souvent lorsqu’un entraîneur est limogé, il ne perçoit aucun droit et peine à percevoir le salaire du mois en cours. le coach espère que ce problème sera réglé par le Président de la République qui a pris l’engagement de mettre les moyens nécessaires pour soutenir le foot local.

Il avoue s’être retrouvé, lui-même, dans ces conditions lorsqu’il a pris les rênes du “Stade de Mbour” et qu’il est resté deux mois sans salaire, c’est après sa démission qu’il est rentré dans ses fonds. C’est pourquoi il recommande aux clubs de s’abstenir de publier des communiqués lapidaires qui n’arrangent ni l’image du club ni celui de l’entraîneur.

Les récentes victoires des équipes nationales dans plusieurs catégories interpellent le coach qui pense que ces séries de victoires avec des coachs locaux ont fini de confirmer leurs compétences et aussi le talent des joueurs. Selon lui, le fait que les coachs de ces différentes catégories (CHAN, U17, U20, U23) n’entraînent plus de clubs leur a donné plus de latitude pour superviser et préparer les joueurs sélectionnés.

Coach Cheikh Guèye, une expertise avérée

Mais avertit l’expert, il faut faire attention car si tous les jeunes qui gagnent des trophées au niveau africain sont immédiatement recrutés par des clubs européens, cela risque de nous ramener à zéro et à tout recommencer. Les équipes qualifiées dans les coupes d’Afrique de clubs n’y feront pas long feu puisqu’elles seront entièrement décimées. Même si le règlement de la FIFA interdit de vendre un joueur avant ses 18 ans.

Comme solution, le coach pense sérieusement qu’il faut changer de paradigmes. Puisque la vocation des académies de football est de former puis de “vendre” des joueurs, il appartient aux pouvoirs publics de pousser les entreprises à prendre en charge les clubs traditionnels. Le président de l’entreprise désignée prendra le titre de président du club et celui élu par les instances du club sera le président délégué et se verra délégué tous les pouvoirs, du moins sur le plan du management et celui sportif. Payer aux joueurs un salaire décent pourrait les retenir au Sénégal.

Equipe nationale A:

Le Sénégal affronte ce jour, vendredi 24 Mars 2023, l’équipe du Mozambique match comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une nouvelle ère qui se dessine pour le coach Aliou Cissé mais, à en croire coach GUEYE, il est difficile pour un entraîneur qui a déjà gagné de changer ses certitudes. Il a déjà une certaine confiance et il lui faudra beaucoup d’humilité pour ouvrir un nouveau chapitre et il ne le fera pas n’importe comment du fait qu’il existe une certaines complicité entre lui et les anciens même si certains parmi eux sont conscients qu’il sera bientôt temps de céder la place aux plus jeunes.

Qui titulariser?

La suite de l’émission porte sur les différents postes des joueurs et qui titulariser, le rappel tardif de certains et le nouveau schéma tactique à adopter selon la forme du moment des uns et des autres.

On retiendra que pour tous les postes, coach Gueye, pense qu’ill faut un certain équilibre.

En résumé pour le poste de gardien de but il pense que l’entraîneur peut faire confiance au préparateur physique des gardiens et que les séances d’entraînements sont souvent déterminants et que les donnes peuvent changer à tout moment.

Pour les autres postes l’expérience sera priviligiée et pour lancer les nouveaux il faut y aller avec tact et en totute intelligence. Le replacement de certains anciens est aussi nécessaire au vue de ce qu’ils ont montré lors du mondial et récemment en club.

Demba VARORE, l’expérimenté aux questio ns redoutables

La philosophie de jeu de l’entraîneur peut l’amener à faire des choix selon la vérité du match.

Quant à Sadio Mané, il faudra lui donner le temps nécessaire pour revenir à son niveau d’avant blessure, la confiance peut revenir grâce à cette sélection et son club, le Bayern de Munich connaît sa valeur.

Pour finir le coach Guèye remercie tous acteurs du football en commençant par ceux qui nous ont ramené des titres continentaux mais aussi la fédération sénégalaise de football sans oublier l’Etat qui a mis à disposition les moyens nécessaires.