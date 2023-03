Ndèye Penda NDIAYE, de la série “Polygame”: Une digne travailleuse partie de zéro à héros (héroïne)

De la boue jaillit l’or, telle pourrait être intitulée l’histoire (la vie) de la comédienne Ndèye Penda Ndiaye de la série “Polygame” invitée de Mame Coumba DIA dans son émission fétiche “CONFIDENCE”.

Face à face Mame Coumba DIA & Ndèye NDIAYE

Ndèye NDIAYE n’est pas née avec une cuillère en or à la bouche, c’est pourquoi en tant qu’aînée elle a su prendre la mesure de ses responsabilités et agir en femme brave et en digne travailleuse pour prendre en charge ses parents et sa fratrie.

Celle qui se définit comme une “YAYE FALL”, est l’incarnation de la simplicité. Née à Grand Thiès, elle vit présentement à Diakhao (Thiès) avec son époux.

De son enfance elle retient qu’elle fut comme tout enfant normal avec un penchant pour le baby-foot, les courses poursuite mais sa plus grande passion fut le hand-ball.

De l’école élémentaire Djibril Thiaw à l’école de l’unité 2 des parcelles assainies de Thiès elle fut bonne élève. Elle arrêtera ses études en classe de 3ème secondaire pour se consacrer essentiellement à sa passion: le théâtre.

En effet, la jeunesse élève a été “détournée” de l’école par la troupe théâtre qui faisait ses répétitions au sein de l’établissement scolaire qu’elle fréquentait. Piquée par le virus du théâtre elle commença à se cacher pour aller suivre les répétitions.

L’opposition de son père et d’un de ses cousins n’y fera rien. Ndèye Ndiaye tient bon et ne lâche rien. Finalement elle obtient un rôle (important) dans la série “MBETEL”. Obligée de se rendre à Dakar pour les besoins des tournages. Il était alors temps d’aller négocier avec son réticent père la permission de poursuivre sa passion. Elle obtient et l’autorisation et la bénédiction paternelles. Il faut souligner que sa mère l’a toujours soutenu dans son désir de faire du théâtre.

Son premier rôle comme figurante dans “KUMPEU” l’a remplie de joie même si c’était un rôle pas très important, d’ailleurs elle ne se souvient même pas du cachet perçu. L’essentiel pour étant de faire ses premiers pas dans cet univers du théâtre qu’elle chérissait tant.

D’autres rôles suivront dans diverses séries “Keur gui ak KOORU gui”, “Valeurs”, “Polygame”… Ndèye Ndiaye croit savoir que sa réussite est due à son amour pour le théâtre et à son envie de réussir coûte que coûte.

Avant sa vie d’artiste, la jeune Penda Ndiaye a effectué toutes sortes de job toujours dans le but de subvenir aux besoins de sa famille notamment un père sans travail, une mère femme au foyer, des soeurs et un frère en bas âge.

Sur les planches, elle rencontrera celui qui sera son futur époux qui deviendra un soutien, un homme qui lui fait entièrement confiance. C’est pourquoi la fausse couche dont elle fut victime a été certes l’évènement qui l’a le plus marquée mais qu’elle a su surmonter grâce à la pédagogie du personnel médical de l’hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès et à son époux.

Ndèye Penda NDIAYE, une battante qui a fini par s’imposer

Ndèye entretient des relations privilégiés avec sa mère, sa première fan, sa soeur jumelle, sa confidente, son premier et éternel soutien qui a toujours cru en elle. Ces mêmes relations cordiales existent entre l’artiste et ses fratrie de même que ses oncles et tantes sans oublier ses collègues artistes.

Très humble elle fait savoir que tous les acteurs de la série “Polygame” sont tous des stars ayant participé au succès de la série. Elle ne tire pas le drap sur elle. Ndèye Penda pense que son succès réside dans le fait qu’elle apporte sa touche spéciale au scénario qu’on lui donne et cette inspiration lui vient naturellement.

Ndèye Ndiaye considère l’argent comme un moyen pour subvenir aux besoins de tout individu, elle n’en fait donc pas une fixation.

Concernant la mort, elle pense que durant l’existence de l’être humain il doit tout faire pour respecter les recommandations divines, vivre selon les perceptions de nos croyances. Bref, il faut toujours être positif et selon elle, quand quelqu’un meurt les gens ne devraient se souvenir que de ses bienfaits, des choses positives qu’ils ont apporté à la société.

Mame Coumba DIA dans ses oeuvres

Ndèye Ndiaye est une femme partisane du “no stress”, c’est dire qu’elle vit sans pression, aucune. Elle a relation particulière avec Zeynab Clara GUEYE, la réalisatrice de la série “VALEURS“; elle lui donne des conseils et orientations. C’est grâce à elle qu’elle a pris l’avion pour la première fois.

Voici en résumé, la vie digne de Ndèye Penda qui devrait servir de leçon à la jeune génération qui a tendance à chercher la facilité dès la première difficulté. L’artiste est le preuve vivante que seul le travail paie et que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras car la vie est un éternel combat.

Salut l’artiste, respect et chapeau !