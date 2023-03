JEEBA: A la découverte du parcours du combattant de l’artiste chanteur

A l’Etat civil, il se nomme Djiby KA, son homonyme Djiby BA et la contraction donne “DJIBA” (JEEBA) c’est la raison pour laquelle ses parents l’appelaient par ce diminutif. Devenu artiste il a gardé ce nom.

Voici l’invité de “CONFIDENCE” qui, de façon très posé et très courtois va faire face à la tenace Mame Coumba DIA connue pour être experte dans son domaine de prédilection: tirer les vers du nez (Amener quelqu’un à dire ce qu’on veut savoir, en le questionnant adroitement– Ndlr) de ses invités.

Mame Coumba DIA et Djiby KA alias Jeeba

Jeeba est un Thiéssois bon teint. Il est né, a grandi et a débuté ses humanités dans la cité du rail. Au quartier “cité Lamy” où il vit le jour, le jeune Djiby est en classe de CE2 un enfant studieux que l’achat d’un vélo en guise de cadeau de la part de son père va influencer négativement.

Commence l’école buissonnière pour aller louer son vélo au stade Lat Dior de Thiès. L’argent appelant l’argent, le jeune Djiby commença à inquiéter ses parents qui l’envoyèrent à Kolda à 5 km de la frontière avec la Guinée Bissau où son oncle instituteur fut affecté

Le changement fut radical et brutal pour le jeune garçon du point de vue alimentaire, éloigné de l’amour parental, de ses frères et soeurs, de ses amis, de ses habitudes, etc. Par mal suite, il suivra Demba DIOP, son oncle instituteur à “campement Nguékhokh, à Thiadiaye où le jeune homme commença à prendre la vraie mesure e la vie; Il dû conduire des charrettes et faire toutes sortes de travaux pour se tirer d’affaire.

Le très zen Jeeba, poli et posé

Ainsi, après une sérieuse prise de conscience, ce fut le retour au bercail, le BFEM en poche. Jeeba continue ses études et obtient son baccalauréat puis fréquente l’université jusqu’en année de licence.

Le virus de musique le rattrape et avec l’accord de ses parents, il quitte les amphis pour se consacrer entièrement à son art. Il sort trois singles qui font un carton: “Deukeul”, “Liguèye” et “So baye woul”.

L’artiste aime beaucoup chanter l’amour et annonce son prochain mariage. Aîné de sa mère, leurs relations sont très soudées. Ayant vécu dans un ménage polygame il se voit plutôt monogame à cause des nombreux problèmes qui existent dans les couples polygames.

Mame Coumba DIA à la baguette de “Confidence“

Djiby continue de se perfectionner en musique car il ambitionne de glaner des disques et de platines, faire honneur au Sénégal et entrer ainsi dans le hall of fame de la musique, le panthéon en quelque sorte. Celui qui est contre les lomotifs pense que la musique sénégalaise ne pervertit pas sa jeunesse mais quelques fois ce sont des gens à l’imagination fertile qui font dire aux artistes ce qu’ils chantent en utilisant des métaphores.

Pourra-t-il atteindre les sommets de la musique sénégalaise ? Il en a en tout cas le talent et l’ambition.

Bonne route l’artiste !