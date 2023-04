Dr Thierno Birahim DIEYE : “La France n’est pas cet eldorado dont rêvent certains”

Pur produit de l’école sénégalaise, le Dr DIEYE après l’obtention du doctorat s’envole pour la France afin de se spécialiser en “pharmacie hospitalière”. Depuis lors, il exerce en France. L’invité de “CONFIDENCE” votre émission animée par Mame Coumba DIA reçoit un jeune issu de la banlieue dakaroise qui s’est battu pour en arriver là.

Le Dr. DIEYE face à Mame Coumba DIA

Cadet de sa fratrie, le jeune DIEYE fut très tôt mis sous la protection de sa mère. Il n’hésitait pas à dénoncer les “bêtises” de ses frères ce qui lui a valu des bastonnades de ses aînés.

De Guédiawaye au Lycée Maurice Delafosse le jeune élève est ballotté entre le domicile familiale à Guédiawaye et celui de la coépouse de sa mère en ville.

La vie à l’université fut aussi une belle expérience pour le jeune bachelier. La vie au campus avec ses difficultés va endurcir le jeune DIEYE. Il opte pour la pharmacie même s’il voulait au départ faire médecine. Mais sa mère lui dicta de faire pharmacie.

Après le doctorat, il travaille quelques temps dans des officines sans contrat. Mal payé et se sentant exploité il décide d’aller voir ailleurs et découvrir des cieux plus doux. Il voulait se spécialiser, passer à autre chose.

Mais son séjour en hexagone ne fut pas de tout repos. Il ne dine pas la première nuit de son arrivée, le tempo est donné. L’eldorado qu’il croyait découvrir se mue en enfer où il endurera toutes sortes de galères loin du foyer familial.

A Poitiers il fut victime d’escroquerie de la part de son hébergeur qui lui pris l’argent de son inscription à la fac sous forme de prêt. Il lui remis par la suite un chèque dans provision.

Après moult relances, l’ami finit par l’inscrire à fac. Cette épreuve fait partie de ce qui plus le motiver dans ses études.

L’homme fait beaucoup dans le social, il explique cela par l’éducation et les exemples reçus de se parents. Il le fait naturellement avec beaucoup de plaisir car tout ce qu’il possèdes il l’a reçu du Sénégal. Mais il est quelques fois victime d’arnaqueur.

Mame Coumba DIA, en mode relax

Le docteur mais en garde les parents qui envoient leurs fils étudier en France sans moyen et reste très sensible aux problèmes des étudiants Sénégalais. L’Europe n’est pas cet eldorado dont rêvent les jeunes.

Dr. DIEYE est très satisfait de son parcours malgré les difficultés. Il estime qu’il fait bon vivre en France si les conditions sont réunies, DIEYE espère aussi rentrer au bercail pour y investir mais il y va lentement et sûrement.

Son conseil: Apprendre à vivre selon ses moyens et faire ce que l’on aime. Que les parents soient à l’écoute de leurs enfants et les laisser prendre leurs propres initiatives, il faut juste les encadrer.

L’homme ne se considère pas comme riche mais aime partager. Il aide quand il le peut.

Il lance dans la même lancée un appel au Ministère de la Santé de s’occuper davantage du social car c’est une de ses prérogatives et de ne pas faire du social sélectif, c’est-à-dire, selon les catégories sociales.

Il faut aussi améliorer le système de santé sénégalais et l’adapter au contexte du moment. Dr DIEYE insiste sur la nécessité de prendre en charge tous les malades quelque soit leur degré d’indigence; selon lui il ne faut pas politiser le système de santé.

S’il demande aux jeunes de s’engager en politique afin d’amener les changements nécessaires il ne prévoit pas pour l’instant entrer en politique même s’il en a la volonté.

Dr. DIEYE explique de fond en comble le métier de pharmacien hospitalier qui consiste, pour faire court, à assister les médecins et à donner des conseils opportuns aux patients.

Moderniser et améliorer le système de santé est un impératif selon le Dr. DIEYE. Le médecins doivent mettre à jours les fiches des malades et laisser une traçabilité de leurs actions sur tel ou tel autre patient.

L’autre combat est de former des urgentistes et des agents d’accueil professionnels.

L’homme qui avoue aimer se faire plaisir, il avoue cependant qu’il n’est pas un épicurien.

Être papa fut sa plus grande fierté, il adore ses enfants et se réjouit du fait que Dieu lui ait permis d’avoir les moyens d’aider son prochain. Comme le dit l’adage: “le plus heureux n’est pas celui qui reçoit mais celui qui donne”, il en a fait un vade mecum.

Dr. DIEYE,l’incarnation de l’humilité et de la générosité

Doc DIEYE n’est pas contre la polygamie mais conseille aux hommes d’avoir les moyens de subvenir aux besoins des épouses et des enfants. Il reste pas fermé à l’idée d’être polygame mais il suivra le bon tempo sans influence aucune.

Thierno ne s’explique pas que les femmes soient encore victimes de violences de la part des hommes. A elles de dénoncer de tels faits, dit-il. Il faut que ces violences cessent.