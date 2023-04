Aboubakry SAMB: Réhabilité par sa communauté après avoir été “banni”

Fervent talibé Cheikh, membre de la Tidiania, Aboubackry est un chantre du prophète Mohamed (Psl). Ce célèbre chanteur religieux a commencé en 2006 à chanter les louanges du prophète.

Voici présenté en quelques mots l’invité de Mame Coumba DIA dans votre émission devenu culte “CONFIDENCE”. Aboubacry se livre en toute sincérité aux questions quelques fois sensibles de la présentatrice.

Aboubackry SAMB face à Mame Coumba DIA

Très jeune, Aboubackry est fasciné par Serigne Babacar SY et l’influence du saint homme ira crescendo sur le jeune. Passé par les dahiras tidjianes sous la recommandation de sa mère, il devient rapidement fasciné par les chanteurs de la tarikha. Lorsqu’il se mit à chanter, il attira l’attention de tout le monde. A force d’être persévérant, il devint le président du dahira (Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy rta définissait le dahira comme étant un club mystique ou se forme continuellement les athlètes de la religion. Ndlr)

Il faut dire que sa mère était une femme très pieuse et engagée dans la tarika tidjiane. Son rappel à Dieu en 2005 a beaucoup marqué le jeune chanteur qui deviendra l’année suivante responsable du dahira. Il se souviendra toujours les difficultés inhérentes à la prise en charge de sa mère alors atteinte d’un cancer du sein.

A la disparition de sa mère, son père a tenu à les prendre en charge malgré les difficultés. Le regard des voisins devint insupportable pour Aboubackry. Il pensait même devenir fou. Sa mère lui manque terriblement et il sent sa présence jusqu’à présent dans la maison. Il ne fait aucun doute qu’il était très proche de sa maman. Ce moment de l’émission est très émouvant mais malgré la douleur, l’homme reste croyant en remettant tout entre les mains de Dieu.

Profitez de tous les moments privilégiés que vous vivez avec vos mamans, conseille-t-il. S’il est proche de son père, il se sentait beaucoup plus intime avec sa mère. Le soutien de Dieu l’a aidé à remonter la pente.

L’homme a grandi à la cité millionnaire de Grand Yoff, un quartier réputé pour sa complexité. Maîtrisant bien ce quartier, sa mère les enfermait même pour se rendre au marché pour leur éviter les mauvaises fréquentations.

C’est grâce à cela que le chanteur n’a jamais fumé, jamais bu de l’alcool, jamais voler, au contraire, il a tout mis en œuvre pour s’en sortir et réussir sa vie.

Sa première chanson, comme il fallait s’y attendre est un hommage au prophète Mohamed s’ensuivront d’autres en homme à Serigne Babacar SY. Avec la bénédiction de ses parents, il s’adonne à sa passion. Elle finira à impacter sur sa scolarité (il a arrêté en classe de Terminal) et plus tard son travail. C’est la raison pour laquelle il conseille aux jeunes de se consacrer à leurs études ou à ce que l’on aime.

Aboubackry SAMB, une vie consacrée au prophète Mohamed

L’homme qui avoue être un féru du ballon rond a connu des débuts faciles dans la musique religieuse mais la notoriété aidant les problèmes commencèrent à apparaître. On ne peut pas plaire à tout le monde.

Il refuse de se comparer aux autres chanteurs religieux car se considérant comme artiste à part entière. Aboubackry va se faire démolir sur les réseaux sociaux à cause de son succès liés, selon certaines langues, à une connexion avec des forces occultes. Grandement déçu, traité de franc maçon, il décide de ne plus chanter.

Il se qualifie comme un chanteur du prophète mais aussi comme un artiste et s’est senti incompris et trahi pas sa communauté mais grâce à ses fans et à un marabout (Serigne Habib SY) il sera remis sur son piédestal. L’utilisation de “tabalas” (sorte de tam-tams) serait à l’origine de la brouille. Sa rencontre avec le marabout en question permettra d’arrondir les angles.

Désormais, il apporte sa touche personnelle à ses création et chante pour tous les guides religieux en s’appuyant sur le prophète Mohamed. C’est ainsi qu’il reçoit l’adhésion de toutes les communautés même celle catholique.

L’inusable Mame Coumba DIA

Ses posts sur facebook font assurer sa notoriété. Il le faisait de façon naturelle.

Son plus grand regret, qu’il met sur le compte de satan, fut le malentendu qu’il a eu avec son père et pourtant c’est son meilleur ami.

Son plus beau souvenir reste la naissance de sa fille à qui il a donné le nom de sa défunte mère et qu’il considère comme tel.

Ses relations avec les femmes sont au beau fixe malgré sa renommée. La voie qu’il s’est choisie n’est pas de tout repos dans sa relation avec la gente féminine.

En bon talibé Cheikh, il aime bien s’habiller, sentir bon et ainsi faire plaisir aux autres. Il n’est pas contre la polygamie, il trouve que c’est une bonne chose même si pour l’instant il n’a qu’une épouse tout dépend, dit-il, de la volonté de Dieu.

Pour finir, il prie pour que la paix perdure au Sénégal au vue du contexte sociopolitique agité.

Papis Sambou