Abdoulaye Kanouté, spécialiste marketing: Une ambition pour le sport sénégalais

La causerie accueille pour ce nouveau numéro, Monsieur Abdoulaye Kanouté, spécialiste marketing. Après avoir longtemps bossé pour d’autres, il a mis sur pied sa propre structure African Sport Marketing and Adversting Agency (Asma) (Agence Africaine de marketing sportif et de publicité) pour, dit-il “aider le sport sénégalais à générer plus de ressources. Voici en quelques mots l’invité de l’incontournable Demba VARORE qui,comme vous le devinez aisément nous instruire sur le marketing.

Abdoulaye KANOUTE

La présence de professionnels du marketing est quasi inexistante dans la structuration du football sénégalais et les difficultés n’ont pas manqué au début de la création de l’agence en 2021. Ni les instances sportives ni les sportifs n’ont la culture de s’adresser à une agence marketing et même avoir accès aux sportifs est un véritable parcours du combattant.

Les idées ne manquent pas à l’Asma comme par exemple la personnalisation des maillots au profit des clubs de la ligue pro sénégalaise avec des maillots qui ont une “identité” mais comme indiqué plus haut, ils n’ont accès ni aux joueurs, ni aux instances dirigeantes ni aux entreprises.

Après avoir rencontré un représentant du CNOSS, les responsables de l’Asma pensent pour pouvoir intervenir et apporter une plus-value pour les prochains JOJ qui auront lieu en à Dakar Certains membres de la fédération de football ont été contacté.

Le problème rencontré dans le sponsoring réside dans le fait les entreprises ne font plus dans le mécénat et les évènements organisés n’attirent pas trop de monde. Dans ce domaine, le football est le mieux loti. Aucun accompagnement pour les autres disciplines sportives qui manquent cruellement d’une exposition médiatique qui attireraient les sponsors. Le manque de résultats positifs aussi éloigne les sponsors de certaines disciplines. S’y ajoute qu’il n’y a pas de spécialiste en marketing dans les différentes instances et aucun d’eux ne se donne la peine de suivre une formation dans ce sens. Ne faudrait-il pas revoir le profil de nos dirigeants et surtout les critères d’élection à des postes décisifs. Cela devrait être une exigence.

Demba VARORE

Le sondage réalisé par les soins de l’Asma a révélé que parmi plus grands sportifs de l’histoire du Sénégl, les Sénégalais ont cité par ordre décroissant : Sadio Mané, El Hadji Ousseynou DIOUF et Yakhya DIOP Yékini. Classement logique puisque Sadio a grandement participé à amener la coupe d’Afrique des Nations au Sénégal.

Il faut que les Sénégalais fassent un effort pour connaître leurs sportifs, les noms des stades et ce qu’ont fait ces hommes et femmes pour mériter qu’un stade porte leur noms.

l’Asma une structure prête à aider le sport sénégalais en vue de lui apporter un plus dans sa recherche de financement et d’accompagnement. Aux entreprises de jouer le jeu.