Docteur Malick Diop : Une vie dédiée au service de la cité et des choses de la cité

L’homme a plusieurs casquettes, Docteur d’État en Pharmacie, homme politique (il fut vice-président de l’Assemblée Nationale et Directeur Général de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX). L’invité de “CONFIDENCE” va donc se confier à Mame Coumba DIA.

Face à face Dr DIOP et Mame Coumba DIA

Fils de diplomate, il s’est rendu très jeune à New-Delhi puis en France; il reviendra au Sénégal pour passer le concours de l’entrée en sixième. Une période qui lui rappelle son enfance car, dit-il, tu peux faire des bêtises sans t’en rendre compte. C’est assurément l’âge de l’innocence.

Une enfance dans une famille nombreuse et soudée, avec des cousins et amis, bref, Malick se souvient d’une enfance heureuse bien qu’il se définit comme étant un enfant bagarreur.

Deux objectifs lui furent assignés par ses parents: réussir à l’école qui se traduit par avoir de bonnes notes, puis respecter scrupuleusement les préceptes de la religion islamique. D’ailleurs, il maîtrise le Saint Coran.

Le Dr Malick DIOP a un CV impressionnant ! Tenez-vous bien. Titulaire d’un doctorat d’État en pharmacie, il est diplômé de l’ENA du Québec, avant de faire DESS en gestion des entreprises.

Il choisit le Sénégal pour faire carrière, il aime son pays et lui voue un amour inconditionnel et la présence de ses enfants est une exigence pour lui. Ajouté le fait que ses enfants pourront découvrir, connaître et aimer la culture sénégalaises.

Docteur Malick DIOP

Fils d’un docteur doublé d’un diplomate, il a toujours voulu être dans une profession libérale. Faisant partie des plus brillants de sa promotion, il faut orienté en 4ème année dans la spécialité “pharmacie industrielle”.

Dans un autre domaine, le docteur Malick est un adepte des arts martiaux. Il est ceinture noire de kung-fu mais excelle aussi dans d’autres disciplines dans lesquelles il est aussi ceinture noire. Il est aussi arbitre international.

Râleur de nature, l’homme s’engage en politique pour faire passer ses idées. La création par Moustapha NIASSE d’un parti politique va sceller son sort en politique. Il devient ainsi Maire de SICAP FANN, AMITIE, POINT E.

Lui vient à l’esprit les différents “tours” qu’il a joué à l’ancien Président Wade mais, précise-t-il, dans le respect. Et comme Abdoulaye Wade fut un grand gentleman, il demande aux jeunes qui veulent s’engager en politique à être très fair-play. Pour cela, il recommande aux leaders des partis de créer des écoles de partis afin que cessent les insultes gratuites débitées à longueur de journée sur les plateaux télévisés, à la radio mais surtout sur les réseaux sociaux.

Mame Coumba DIA

Exit donc les appels des jeunes à l’insurrection avec des implications regrettables notamment des troubles à l’ordre public, la destruction des biens publics et privés, la désacralisation des institutions et des autorités qui les incarnent sans oublier les pertes en vies humaines et victimes enregistrées.

Le rappel à Dieu de son père a été difficilement accepté par le Docteur Malick DIOP, ceci peut s’expliquer par les relations très profonde que les liaient.