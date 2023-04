Laye BA, footballeur: Un élan brisé par la méchanceté

Après avoir fait les beaux jours de Niary Tally, du Jaraaf de Dakar comme meneur de jeu, Abdoulaye BA, appelé affectueusement Laye fait face à Demba VARORE dans votre émission “LA CAUSERIE”.

Laye Ba à cœur ouvert avec Demba VARORE

Une blessure l’a éloigné des terrains pendant un certain temps, le sociétaire de Hafia de Guinée est rentré au bercail pour se soigner mais a malheureusement rechuté alors qu’il pensait que tout allait pour le mieux. hernie mal traitée est passée par là.

Le coach qu’il l’avait amené en Guinée limogé, le joueur se sent mal au cours d’un match mais continue de jouer pour respecter la décision du coach. Il fut sorti à avant la fin du match et sa maladie fut découverte.

Il n’est pas retourné à cause de la rude concurrence mais aussi le club guinéen ayant requis l’avis de spécialiste était convaincu qu’il lui serait difficile de revenir à son meilleur niveau.

Depuis quelques temps, il a recommencé à galoper et se sent mieux. Prêt à intégrer un nouveau club. En véritable meneur de jeu, il se dit prêt à rechausser les crampons.

Le football est un don pour lui. Le club de football populaire (navétanes) de son quartier (Grand Dakar) n’ayant pas voulu de ses services ou estimant qu’il était trop jeune, il s’exila dans un club voisin. Malheureusement pour son il sera leur bourreau en les éliminant cette année. Comme vous le devinez il devint une sorte de “persona non grata” dans son quartier.

Laye BA

Plus tard dans le championnat national alors qu’il porte les couleurs de Niary Taly, Laye se souvient d’un but marqué contre Mbour Petite Côte qui leur assurait de devenir champion du Sénégal malheureusement l’équipe suivante réussit à marquer un but contre de Casa-Sport. Reste la dernière journée ils devaient gagner contre l’équipe du Port, ils font un nul dont la Douanes profite puisque s’étant imposé et devenant ainsi le nouveau champion du Sénégal. Niary Taly devra repasser pour gagner son premier championnat. Une grosse déception pour Laye qui a pleuré toutes les larmes de son corps du stade jusqu’à son domicile et s’est juré que cela ne lui arriverait plus. Dire que l’équipe du Port était relégable et pratiquement relégué.

Comme entraîneur, Lamine DIENG l’a beaucoup marqué par sa tendance à favoriser le jeu tourné vers l’offensive et il lui laissait l’opportunité de jouer comme un électron libre, ce qui faisait son affaire.

Un autre souvenir la finale de la coupe du Sénégal contre le Casa-sport, une équipe redoutable et très expérimentée alors que c’était une première pour Niary Taly. Laye BA marque deux buts et délivre une passe décisive. Ce match est une de ses plus grandes satisfactions.

Le joueur a une chance et va tenter sa chance en Norvège mais malheureusement la jalousie d’un compatriote va compliquer les choses Mais on lui donne une chance de faire des tests et il montre ses talents qui séduisent le coach.

Le jour où il devait aller faire ses tests médicaux pour signer son contrat le même Sénégalais revient à la charge pour lui mettre les bâtons dans les roues. Il le fait passer pour un joueur à problèmes à cause d’un transfert avorté à Tengueth (il s’est rendu au Jaaraf par la suite).

Au club de Galatasaray aussi des problèmes tels que la non prise en charge des blessés s’est posé, il refusa de jouer.

Retour au bercail où il doit faire face au problème Teungueth vs Jaraaf. Il fut beaucoup intéressé par le projet de Jaraaf alors que Teungueth était plus intéressé pour le vendre afin d’en tirer profit.

C’est lors de cette période qu’il fut suspendu pour 3 mois par la fédération de football. Aucune commission ne l’a entendu et il dû présenter au Président de Teungueth.

Il pu enfin se consacrer à sa passion (le football) et jouer pour le club qui lui convenait le mieux (le Jaraaf). Il se rend par la suite en Finlande pour 8 mois mais les conditions climatiques l’ont refroidi sans compter les difficultés rencontrées pour se mettre à jour administrativement.

Demba VARORE dans ses œuvres

Retour au Sénégal et sélectionné avec les U 23 par Aliou Cissé qui l’a beaucoup aidé sur le côté mental et disciplinaire, l’esprit de la gagne.

Laye est conscient qu’il aurait pu faire une carrière beaucoup plus reluisante au vue de ses potentialités et son talent naturel. Il aurait pu apporter au football sénégalais notamment l’équipe A.

Pour l’instant il a été reproché par quelques clubs de Ligue mais il n’a pas encore eu de retour de leur part. En bon croyant, il laisse tout entre les mains de Dieu.

Pour finir, il dit avoir souffert de la disparition de son père qui lui manque beaucoup avant de conclure e remerciant l’inusable Demba VARORE pour l’excellent travail qu’il abat au bénéfice du sport sénégalais.