Adja DIALLO en mode “femme libérée” malgré un passé pas assez confortable

L’invitée de Mame Coumba va vous plaire ou vous en boucher un coin tant la jeune dame est pleine de joie de vivre et parle sans tabou de certains sujets que d’autres auraient évités.

Elle est belle et Adja le sait, elle en est consciente.

Son père décède lorsqu’elle a dix ans mais on ne lui dit rien. Très proche de son père elle va remplacer cette amour paternel en le déversant sur ses sœurs.

Très jeune elle se souvient qu’elle n’aimait pas les cours pour elle c’était la mode ou rien. elle tient à rappeler que c’était la période des Erika (célèbre mannequin de l’époque). Malgré l’opposition de sa mère, elle s’entête. Conséquences des séries de bastonnades en règle.

Elle arrête en classe de seconde. Très intelligente mais elle n’aimait pas les études.

Adja DIALLO, toute resplendissante sur le plateau de CONFIDENCE

Sur l’intervention de ses sœurs sa mère la libère elle se présente au concours Miss Thiès et remporte la couronne. Elle se qualifie donc au concours Miss Sénégal malgré son jeune âge et ne remporte pas la couronne mais s’empresse de préciser que le concours était politisé.

Elle ne regrette pas cette étape de sa vie car par la suite elle a raflé toutes les pubs relatives au concours sans compter que toute la salle l’a acclamer comme lauréate du concours de beauté.

Elle devient mannequin et bouscule toute la hiérarchie malgré la rude opposition. Elle s’impose et impose sa personne.

A 36 ans elle refuse d’être considérée comme un enfant car elle gère une famille et ses enfants.

Elle a beaucoup été marquée par Moïse Ambroise GOMIS.

Elle se souvient avoir été une cible facile. Beaucoup de gens disaient du mal d’elle. Et c’est ce qu’il lui fait le plus mal dans son parcours.

Elle a failli se suicider lorsqu’elle fut accusée d’avoir dit du mal de l’international Togolais Emmanuel Adebayor. Elle fut admise à l’hôpital.

Par l’intermédiaire de El Hadji Diouf (ex international sénégalais) Adebayor réussit à la rencontrer.

Sa mère maure et son père originaire de Saint-Louis. Elle a toujours soutenu son homme et toute la famille se contentait de ce qu’elle avait. Elles ont reçu une éducation très correcte.

Le conseil va suivre: même sans argent donner de l’amour.

Son premier salaire a servi à acheter un lit pour sa mère. Elle fut très fière d’elle. Une femme fière digne qui s’est battue pour sa progéniture.

Elle fait des étude de Coran et enseigne les même préceptes à ses enfants. Fervente croyante elle prie tout le temps son Seigneur et partage tout ce qu’elle a avec ses proches.

En 19 ans de carrière elle a subi toutes sortes d’attaques et a perdu beaucoup de relations en cours de route.

Dépressive, elle commence à prendre des médicaments mais reste fière de son parcours malgré la haine qu’elle a supportée. Le rappel à Dieu de ses deux sœurs l’a beaucoup affaiblie, elle devint sans soutien. Sans elles, elle se sent perdu.

Adja DIALLO reste convaincue que chaque personne a une étoile et préfère sourire que pleurer. Elle préfère rester chez elle. Et depuis lors elle connait la paix et la sérénité.

Bravo jeune dame, ta vie est une véritable leçon de vie. Se battre contre l’adversité malgré les bâtons que l’on a essayé de mettre dans tes roues. Chapeau et bonne continuation avec tes trois bouts de bois de Dieu.