Oustaz Alioune SALL se livre comme jamais ITV à regarder absolument

CONFIDENCE votre émission présentée par Mame Coumba DIA vous avez promis en ce mois béni de Ramadan de se consacrer le plus possible aux religieux ou en tout cas à tout de s’y rapproche c’est chose faite sur ce nouveau numéro qui accueille le célèbre prédicateur religieux Oustaz Alioune SALL qui est devenu une véritable icône et une référence au Sénégal.

Mame Coumba DIA face à Ostaz Alioune Sall

L’invité spécial de CONFIDENCE qui fait actuellement les beaux jours de la radio Sud fm, est né et a grandi passé son enfance a Thialé derrière Diourbel pas loin de Mbacké. Il est le cadet de sa fratrie.

Après ce fut le mouvement vers Mbacké avec sa famille où on l’inscrit à l’école où il ne passera que trois jours. La raison est la visite d’un étranger (marabout de son homonyme et ami de son père) qui s’enquérant de la position des enfants se vit répondre qu’ils étaient à l’école mais grande fut sa surprise de les voir rentrer de l’école avec des ardoises. C’est lui qui les amena ses frères et lui afin de les initier au Saint Coran.

La vie au daaras fut difficile mais dit Oustaz c’est le lot d’un homme que de rencontrer des obstacles. Et depuis lors il est dans le monde des daaras. Bon élève il dépassait souvent ses condisciples et cela lui a valu des accrochages avec certains.

En 70 c’est le retour à Mbacké au domicile familial. Son père s’opposa à lui lorsqu’il voulu devenir chauffeur comme lui, l’ouverture d’un daara près de leur domicile lui donna l’occasion d’étudier jusqu’à avoir l’équivalent du baccalauréat.

Oustaz Alioune SALL

Cette période coïncide avec l’année de la retraite de son père. Il commença à enseigner et tout ce qu’il gagnait il le remettait à sa mère et ce jusqu’à son rappel à Dieu.

Oustaz a enseigné dans plus de neuf établissements dans le dixième il faut remercié car n’ayant pas des diplômes obtenus de l’extérieur.

Ce fut son début de collaboration avec la radio mais ce après être resté deux ans à Dakar sans emploi.

Il débuta les tafsirs à la mosquée de Dieuppeul où fut remarqué et recruté par Ben Bass à la radio Dunyaa après moult péripéties. Puis il fit cap sur Sud fm avec l’aval de Ben Bass Diagne car cette radio n’avait plus de Oustaz pour pour participer à l’éducation religieuse des auditeurs.

Oustaz porte plusieurs casquettes: boulanger, transporteur, éleveur, professeur de Coran, animateur radio, encadreur religieux pour la Douane, il ambitionne d’avoir 52 milliards afin de construire le complexe islamique Al Imran où les femmes pourraient faire de la transformation, de la couture etc. Il ambitionne aussi de aussi d’investir dans les autres secteurs où il a déjà investi.

Mame Coumba DIA

Sur un autre registre Oustaz conseille aux hommes d’être plus compréhensifs avec leurs épouses. il semble donc très proches de la gente féminine c’est pourquoi d’ailleurs, le décès de la mort fut la chose la plus terrible et la plus marquante de sa vie car elle était sa mère et sa complice.

Sa générosité lui a valu des déboires comme lorsqu’il failli ne pas arriver à destination lorsqu’il s’est mis à payer le billet du transport à des personnes dans le besoin.

Oustaz dit être une âme sensible et peut facilement pleurer ou s’évanouir.

Politique:

Il n’a la carte d’aucun parti, mais veut faire de la politique autrement. Dans le domaine religieux tous les marabouts sont les siens. Il aurait pu être député mais a été rattrapé par la loi sur la parité c’est pourquoi, il ne fit pas de fixation sur son avenir politique. Membre du Conseil Economique Social et Environnemental, il dit pouvoir s’en départir si cela devait nuire à ses pratiques religieuses. Il ne fera jamais parti d’un clan politique il préfère rester à la radio.

Selon Oustaz, il vaut mieux calmer le jeu politique avant de réagir après la tempête. C’est pourquoi il s’implique activement pour calmer le jeu entre le Président Macky Sall et l’opposant Ousmane SONKO.

Son seul souci reste le Sénégal, la paix et la stabilité au pays.

Femmes:

S’il est contre la violence faite aux il demande aux femmes d’être des femmes de ne pas user des mots comme genre, égalité, liberté car les hommes changeront de comportement et n’auront plus pitié comme avant.

Polygamie:

Oustaz pense que si un homme est capable de mettre ses femmes sur le même pied.