Problématique du mariage des Sénégalaises

Zeynab Bint Samba revient dans son talk show nous expliquer, avec ses chroniqueurs Eva Bint Issa, Weuz l’Ambassadeur et ses invités du jour Sheikh Ahmad Ceesay, Gaydel LO, de la problématique du mariage au Sénégal.

Le plateau de TENDANCE

Selon Eva Bint Issa l’homo senegalensis aime s’occuper de la vie des autres par exemple dire que tel n’a pas encore d’enfant, tel autre ne s’est pas encore marié, qu’est-ce qu’il attend pour le faire et tutti quanti.

La scripturale EVA

Weuz abonde dans le même sens, selon lui il aurait compris que l’on cherche à trouver un emploi aux gens avant de s’occuper de leur situation matrimoniale. Ce n’est ni un problème de garçons ni de fille. Il pense que le retard de mariage chez les jeunes peut s’expliquer du fait que lorsqu’elle ne sont pas dans les liens du mariage elles ont la latitude d’avoir plus petits copains et chacun est une source d’entrée d’argent alors, dit-il, il est possible que certaines fille pensent que si elles se marient toutes ces portes d’entrée d’argent seront fermées à jamais.

Weuz l’inarrêtable

Pour les garçons, il pense qu’il hésitent car c’est une lourde responsabilité car les parents de la jeune fille vont se désengager totalement de sa prise en charge, tâche qui désormais lui incombera. Il va s’en dire que si les moyens ne suffisent pas c’est la catastrophe.

Gaydel LO pense qu’il ne faut pas se marier juste pour se marier, c’est-à-dire par mimétisme, cela n’aboutira pas. Il affirme que le taux de divorce élevé s’explique du fait des mariages qui ne sont pas basés sur l’amour mais sur la matériel ou sur le mimétisme. Les gens ne se marient plus pour respecter les préceptes de la religion ou pour avoir une progéniture bénie mais juste pour entendre “heureux ménage”, porter la robe blanche et le voile. Le hic est qui si tu ne maitrise pas les droits et devoirs (obligations) du mariage tu fonces tout droit dans le mur.

Gaydel LO, le sage

Il ne faut donc pas se précipiter mais prendre son temps, celui qui t’oblige à te marier ne te dira jamais ce qu’il vit dans son ménage, il faut faire preuve de discernement et surtout ne pas confondre vitesse et précipitation.

Eva prend la balle au rebond pour dire que ce sont certains hommes qui font des promesses mirobolantes à certaines filles au moment où ils leur font la cour et ces dernières foncent tout droit du fait de leur naïveté ou de leur cupidité.

Cheikh Ahmad Cissé, l’homme qui assène ses vérités dans la bonne humeur

Cheikh Ahmad Cissé lui pense qu’il faut criminaliser la phrase “vas te marier” car elle serait la cause de tous nos maux, il interpelle le Chef de l’Etat pour l’organisation d’un référendum dans ce sens.

Il ne peut pas comprendre que lorsque deux personnes sont dans les liens du mariage que l’on pose à l’une des questions du genre “à quoi te sert ton conjoint”? Celui montre un manque de respect notoire du choix de la personne et par ricochet, de soi-même.

Il faut rendre hommage aux femmes et s’occuper d’elles. Leur donner ce que l’on ne donne à personne. Il pense que le mariage est doit être basé sur la confiance, l’amour ne suffit pas.

Nos mères ont été très bien éduquées et respectaient les consignes des parents c’est pourquoi leur mariage duraient jusqu’à la mort d’un des conjoints.

Selon lui aucune femme ne peut savoir si un homme l’aime ou pas car l’homme est imprévisible. Certains hommes se cachent derrière la religion pour assouvir leurs besoins. Connaître la religion ne signifie pas être religieux.

Zeynab à la baguette

Selon Gaydel, certains hommes hésitent à se marier pour plusieurs raisons mais surtout celui financier. De ce fait, ils hésitent de s’engager pour ne pas que quelqu’un d’autre vienne prendre en charge son épouse.

Les hommes veulent avoir l’esprit tranquille s’ils ne peuvent pas assurer c’est une source d’inquiétudes et de questionnements intenses.

Pour finir, il indexe certains qui, non mariés jouissent des mêmes avantages que les hommes mariés c’est pourquoi ils ne jugent pas utile de se marier.