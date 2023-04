Bamba Gueye Partenaire Couture : Un parcours exemplaire hors du commun

L’invité de Mame Coumba DIA dans CONFIDENCE est Bamba Gueye fondateur de la marque de couture sénégalaise, Partenaire Couture. Cette entreprise est connue pour son savoir-faire en matière de création de vêtements traditionnels sénégalais tels que le boubou, le bazin ou encore l’indigo.

Bamba GUEYE face à Mame Coumba DIA

Un jeune entrepreneur qui a arrêté sa scolarité en classe de 5ème. Il se souvient d’avoir été partisan de l’école buissonnière. Il a fréquenté aussi le daara après plusieurs péripéties. Il découvre la dure réalité de la vie dans ce milieu fermé.

Moments de privation, de galère pendant lesquels l’adolescent qu’il est va s’aguerrir et usera de plusieurs subterfuges pour s’en sortir.

Bamba GUEYE

Cette période sera très bénéfique pour Bamba qui va forger son caractère pour la suite. Il commence par travailler dans la boutique de sa mère. Et il se dit qu’il doit avoir son propre business. Il commence à réaliser des économies afin de lancer son propre business. Il démarre avec 500 000 F CFA avec la bénédiction de sa mère.

Il commande des tissus et commence son business et s’envole pour l’Europe. Il en revient avec des tissus, de chaussures et diverses marchandises. Avec sa foi en bandoulière, Bamba se lance avec conviction dans les affaires.

Il se souvient des années de galère au daara, des difficultés pour manger à sa faim de la précarité de la nourriture. Il reste cependant fier de ces années qui l’ont façonné. Il demande aux parents de ne pas amener leurs enfants très tôt au daara. Il y a reçu une bonne éducation et a su tenir bon malgré les difficultés rencontrées. Il fallait faire face et il l’a fait tout le contraire de son frère qui a quitté le daara à cause d’une maladie.

Il faut dire que sept ans c’est toute une vie qu’il y a passé. Il fut remis à sa famille et ne cessera jamais de remercier son maître coranique. Cela ne l’empêche pas de se remémorer les moments difficiles qu’il y a passé sans oublier les poux qui s’étaient installé au niveau de sa culotte du fait des conditions d’hygiène exécrable.

Mame Coumba DIA

Désormais, il se consacre à son business

Il se plait à se souvenir de sa maman, divorcée très tôt mais qui a su subvenir à leurs besoins.

Bamba loue un appartement et quitte les siens par besoin de liberté et de ne dépendre de personne.

L’homme est rattrapé par sa passion du design et du beau. Il se lance dans la création et cela lui réussit bien. Il va visiter plus de 21 pays.

Son business a fait de lui un homme prospère, il crée sa première entreprise de couture, « Bamba Gueye Couture », qui connait rapidement un grand succès.

En 2010, Bamba Gueye décide de créer une nouvelle entreprise de couture, qu’il baptise Partenaire Couture. Cette marque se concentre principalement sur la création de vêtements traditionnels sénégalais, mais également sur la création de modèles plus modernes pour satisfaire les goûts de chacun.

Invité sur plusieurs plateaux de télévisions, il réalise pleinement son rêve et se fait connaître. Il organise des défilés de mode et s’occupe de l’habillement des grandes stars.

Il se lance dans d’autres activités comme l’élevage de poussins, la vente de terrains mais finit par revenir à ses premières amours: la couture.

Il se convainc que la route de son succès se trouve dans le stylisme. Il emploi actuellement beaucoup de personne et avec l’expérience investit dans d’autres domaines.

Très attaché à sa maman qu’il qualifie de son amie Bamba adore visiblement sa génitrice et assure qu’il y a une certaine complicité et eux deux.

L’homme regrette d’avoir trop fréquenté les milieux des jet-setteurs et promet qu’on ne l’y prendrait plus.

Il se souvient avoir pleuré lors de la naissance de ses jumelles il y a dix ans de cela. Ce self made man est décidément un battant qui a réussi par sa seule volonté.

Il finit par donner de précieux conseils aux jeunes, comme celui de croire en ce qu’ils font et de ne jamais sous estimer ce qu’ils font dans la vie et de ne jamais se précipiter dans la vie.

Enfin, il parler de patience de conviction dans la vie et de croire en soi.

Un bel exemple à donner à la jeunesse sénégalaise. Exemple de courage et d’abnégation.