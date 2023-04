Dubaï à travers les yeux et les expériences de Bahati et Thabisie

Des millions d’utilisateurs à travers l’Afrique ont pu découvrir via les réseaux sociaux la magnificence de Dubaï à travers les yeux et les expériences de deux des plus grandes stars du continent : Bahati du Kenya et Thabsie d’Afrique du Sud.

Grâce à Dubaï Tourism, ces deux célébrités ont eu l’opportunité de découvrir l’hospitalité et les lieux culturels de renommée mondiale de Dubaï pendant une semaine entière. Ils ont exploré les sites emblématiques de Dubaï, visité des destinations touristiques populaires et dialogué avec la communauté locale.

Bahati et Thabsie étaient accompagnés d’un invité de leur choix. Bahati a emmené sa femme Diana, une personnalité des réseaux sociaux, tandis que Thabsie a invité son amie, le Dr Bongiwe Nhlangulela (Dr Bee), une dentiste basée à Johannesburg et l’une des plus jeunes femmes noires à ce poste avec trois franchises à son nom.

En tant qu’ambassadeurs africains de Dubaï, Bahati et Thabsie utiliseront leurs plateformes pour présenter les attractions, les expériences culturelles et l’hospitalité de Dubaï, dans le but d’attirer plus de visiteurs. Tout au long de leur séjour à Dubaï, les deux célébrités kenyanes et sud-africaines ont tenu leurs millions d’abonnés au courant de leurs activités via de nombreuses photos et vidéos. Ils ont participé à la campagne “A-Z of Dubai campaign” grâce à laquelle ils ont pu montrer aux Africains ce que Dubaï a à offrir. Beaucoup de ceux qui n’ont jamais pensé que Dubaï pourrait proposer une expérience

inoubliable ont changé d’avis avec ce qu’ils ont vu.

Bahati et Thabsie ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de représenter Dubaï en

Afrique. Bahati a qualifié Dubaï de première destination touristique au monde,

conseillant aux Africains d’en faire leur ville de prédilection pour se détendre et

découvrir une nouvelle culture.

Thabsie a fait écho au sentiment de Bahati en disant : “Venez ici et faites-en

l’expérience par vous-même parce que beaucoup de nos vues de Dubaï sont

hors de ce que nous avons imaginé ou de ce qui est créé par le battage médiatique sur Twitter. Depuis que j’ai atterri il y a un peu plus de 24 heures, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu 24 jours d’expérience et cela ne ressemble en rien à ce que nous avons entendu sur Twitter à propos de ce bel endroit.”

Dubaï Tourism est confiant dans le rôle que Bahati et Thabsie joueront en tant qu’ambassadeurs pour accroître la visibilité de la ville et attirer davantage de visiteurs de toute l’Afrique. Leur présence sur les réseaux sociaux et leur popularité en font des atouts précieux pour promouvoir l’industrie touristique de Dubaï, et leurs expériences dans la ville inspireront sans aucun doute d’autres personnes à visiter et à explorer tout ce que Dubaï a à offrir.