Sukeurou kor et social: Des tendances de la société sénégalaise passées au crible

Votre talk show s’intéresse aujourd’hui au Sukeurou kor: au Sénégal, la tradition du « soukeurou koor » (ou « sucre de Ramadan ») fait peser une pression psychologique et financière sur les femmes mariées qui l’offrent à leur belle-famille à l’occasion du mois du Ramadan. D’acte de partage, cette coutume se transforme de plus en plus en charge.

Dans la seconde partie Zeynab, les chroniqueurs et les invités échangeront sur le social au Sénégal.

Plateau de votre émission

Eva va lancer la causerie en insistant sur le fait qu’à l’approche du Ramadan les épouses sont sur le qui-vive leur préoccupation majeure est de trouver le “soukeurou kor” pour faire plaisir à leur belle-famille.

Pendant le mois de Ramadan, les bonnes actions sont encouragées. Au Sénégal, il est de coutume d’offrir le « Soukeurou Koor » (ou « sucre de Ramadan ») pour aider ses proches. Cette habitude, qui relève de la tradition plus que de la religion, est particulièrement l’affaire des femmes mariées, supposées offrir un panier à leur belle-mère, mais aussi aux belles-sœurs et au beau-père.

Eva

Maman Ndèye insiste sur l’importance du thème car actuellement l’argent ne circule plus il est donc devenu de plus en plus difficiles de s’acquitter de son “soukeurou kor”. Elle avoue que c’est surtout difficile pour les femmes qui n’ont aucune activité génératrice de revenus et qui veulent faire plaisir à leur belle-famille, un véritable casse-tête chinois en perspective.

Maman Ndèye l’invitée de Zeynab

Eva reprend la parole pour préciser qu’à l’origine, le panier était composé d’aliments pour rompre le jeûne : sucre, lait, café, dattes, d’où son nom. Mais il est devenu ces dernières années beaucoup plus onéreux. Riches tissus, vaisselle, bijoux en or, parfum ou même enveloppes d’argent. Ce qui signifie que “La nouvelle génération est très matérialiste, on est dans la surenchère“.

Griff DIOUF

Griff Diouf l’autre invité s’active beaucoup dans le social, il aide beaucoup les nécessiteux. Il dit avoir vu des filles donner des “soukeurou kor” d’une valeur de 1 million à la mère de leur petit copain. Ce qui signifie qu’ils ne sont même pas dans les liens du mariage. Aux Sénégalais de s’interroger le pourquoi du “soukeurou kor”, son origine, etc.

Selon lui, il s’agit plus d’aider les nécessiteux avec le “soukeurou kor” que de dépenser unitilement pour des gens qui n’en ont pas besoin.

Il pense que les belles-mères profitent de cette période pour réclamer leur panier, sous peine de critiquer, voire rejeter, leur belle-fille, voire d’encourager leur fils à prendre une deuxième épouse ou à divorcer. Elles ne se soucient pas de savoir si elle travaille ou pas alors que dans la plus part des cas leur belle-fille dépend de son mari.

Il ajoute cependant que le “soukeurou kor” peut être source de réconciliation au sein des familles mais personne ne devrait imposer quoi que ce soit à qui ce soit.

Les hommes ne poussent-ils pas leur petite amie à offrir le “soukoureu kor” à leur maman s’interroge Eva? La raison de Weuz ne se fait pas attendre: celui qui offre 1 million de soukour kor a les moyens de le faire et il dit que celui qui aide sa mère c’est un geste qu’il apprécie et cela peut le pousser à l’épouser.

Weuz

Mais il ajoute que cela ne doit pas l’empêcher d’aider les autres. Selon lui la question que se pose n’est pas de savoir si sa copine va continuer à sacrifier à la tradition une fois mariée car une fois mariée elle sera sous sa responsabilité.

Sur un autre registre le fait d’aider à rompre le jeun ne doit pas se faire dans le folklore. Il ne faut ni y mêler de la politique encore moins filmer ces moments pour les publier sur les réseaux sociaux.

Zeynab

Griff est d’accord avec les jeunes qui distribue le “ndogou” sur les routes mais a une petite appréhension par rapport à ceux qui fabriquent des t-shirts à leur effigie dans le seul et unique but d’avoir une visibilité. Pour sa part, il se dit très engagé dans le social. D’ailleurs, dans tous les contrats qu’il gagne une part est réservée au social. C’est son mode de fonctionnement. Il a aussi des partenaires qui l’accompagnent.

Il plaide aussi pour aider autrement. Cibler ceux qui en ont le plus besoin au lieu d’aider des gens qui n’en ont pas besoin.

Voici le résumé de votre talk show qui a tablé sur le sukeurou kor une tradition qui n’est inscrite nulle part dans le Coran est que certains sont en train de “dénaturer”.