Myrma, chanteuse : une vie, une histoire, une trahison, un viol

Mame Coumba DIA reçoit Myrma une chanteuse Sénégalaise

Née à Dakar sous le nom Mame Mariama Seye Paye, Myrma est une chanteuse sénégalaise.

Bercée par les zikr, chants religieux musulmans, de sa mère et de ses frères, Myrma commence à s’intéresser au chant et développe des aptitudes vocales sans en être consciente.

En 2003, Myrma réussit une audition et intègre le groupe faisant les chœurs pour le chanteur sénégalais Ouza Diallo affectueusement appelé père Ouza.

Myrma débute sa carrière solo en 2008 avec la sortie de son single « Je t’aime ». La même année, Myrma est classée 5ème du concours Summer Artiste organisé par la Radio Télévision Sénégalaise.

Après une pause elle est de retour elle avoue qu’elle s’était un peu retiré de la scène musicale c’est pourquoi elle n’a produit aucun clip ni ne s’est affichée sur les plateaux de télévision.

Après avoir expliqué et chanté son single “Je t’aime” elle assure qu’elle n’a jamais cessé de chanter. Elle explique qu’elle a eu un faux départ dans la musique car elle n’avais que ce single maintenant elle doit se prendre en charge.

Myrma vient de Mame Maréma SEYE née à Niary Tally et qui a grandi à Guédiawaye. C’est la raison pour laquelle elle se définit comme une banlieusarde et se souvient des petites bagarres de rue au cours de son enfance.

Myrma

Myrma dit avoir rêvé de devenir une star de la musique. Elle commence à chantonner des chansons de Whitney Houston, Céline Dione avant sa rencontre avec une fille du célèbre chanteur Ouza qui va la présenter à son père.

Ses nombreuses fugues pour aller chanter lui vaut les bastonnades de sa mère mais elle s’entête. Elle va jusqu’à envoyer une lettre au célèbre Youssou NDOUR.

Elle est sous la protection de Ouza mais elle remarque qu’aucune des filles qu’il a formé réussir dans la musique.

Elle quitte Ouza pour faire plaisir à ses parents mais ne réussit au concours du BFEM elle se consacre à l’hôtellerie (cours de cuisine).

Elle va rencontrer Baba Hamdy qui va la produire. Le succès est instantané et elle ne s’y attendait point du tout. Elle signe des autographes et ne peut plus s’afficher.

Elle quitte Baba Hamdy à cause de son âge elle ne se méfiait pas des pièges qui existent dans la musique. Elle subit ses premières déceptions amoureuses. Son premier amour qui avait promis de l’épouser choisit une autre. Elle a beaucoup pleuré. Ses parents aussi ont pleuré car le bonhomme leur avait promis de l’épouser. Les pleurs de son père vont lui faire très mal.

Mame Coumba DIA

Elle va rester cinq ans sans petit ami. Sa blessure est très profonde et elle dit qu’elle ne guérira jamais. Elle se replie sur elle-même, elle n’a plus le gout de chanter.

Une autre peine elle a été victime de viol. Un voisin est passé par là.

Conséquence, c’est la dépression, sa vie bascule mais elle a le soutien de ses parents. Malgré la douleur elle pardonne et refuse de porter plainte. Mais refuse désormais de faire confiance à quelqu’un.

Voici la vie de Myrna qui continue de vivre son calvaire avec un gâchée par un voisin. Une vie triste remplie d’amertume car elle fut une victime de certains animateurs télé et radios qui effaçaient ses clips et ses sons. Son talent dérangeait.

Elle se marie avec un Finlandais mais vit un autre calvaire lorsqu’elle le rejoint en Finlande. Il a failli gâcher sa vie, elle commence à prendre des médicaments pour éviter la dépression.

Elle se rend à Lyon où elle rencontre une artiste Sénégalaise qui la considérait comme sa rivale. Elle quitte encore le 6ème arrondissement pour la banlieue parisienne. Elle rentre au Sénégal avec une grossesse.

Aujourd’hui sa petite fille qui porte son nom est sa fierté.

Papis Sambou