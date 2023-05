Pendo GUISSE alias YAMA: Une dame sincère et véridique – une véritable battante

COFIDENCE reçoit celle , que le commun des Sénégalais connaissent sous le sobriquet de YAMA et ce depuis la Sentv où elle excellait en tenant en haleine les téléspectateurs avec les formes généreuses et ses talents de danseuse et sa la team Abba.

Pendo Guissé face à Mame Coumba DIA

Pendo GUISSE son nom à l’état civil a vu le jour à Pikine mais a grandi aux Parcelles Assainies où elle habite avec sa famille. Elle a eu une adolescence très agitée. En fait, elle était une fille terrible et bagarreuse, qui ne se laissait pas faire. Plutôt que d’exceller dans les études, elle aimait beaucoup la danse Elle était une grande danseuse et aussi une grande percussionniste, qui sait tenir un tam-tam. De ce fait, elle ne se considère pas comme une star mais plutôt comme une artiste née.

Elle préfère aller habiter à la Mecque car, dit-elle les préceptes de l’Islam y sont respectés.

De son enfance elle se souvient avoir été mordue par une des ses amies du nom de Racky mais c’était juste une bagarre de plus. Mais elle s’est vengée à sa façon. Actuellement elle a été les bagarres de rue mais si elle se sent offensée elle préfère ester en justice.

La belle et véridique Pendo

Relations avec sa mère

Pendo se dit très proche de sa mère. Durant les moments difficiles elle était son seul et unique soutien. Son père était contre leur choix d’être artiste son frère Samba et elle. Mais il finira par comprendre et leur laisser la voie libre. Ils vont réussir car ils pensaient tout le temps à ne pas décevoir leur mère.

Au fait, leur père, employé à l’aéroport, ne voulait pas qu’ils subissent les tentations du milieu de l’art.

Sa mère une seule fois s’est fâchée contre elle car elle était partie suivre le spectacle des “faux lions” à Mbour et elle le regrette.

Son premier cachet de publicité s’élève à 2 000 F puis elle a été mise en rapport avec Seune SENE artiste connue et reconnue qui sera son mentor et sa référence. Elle fera tout pour lui ressembler. Elles feront beaucoup de pub ensemble et désormais c’est elle, Pendo, qui gagne des marchés et emploie des jeunes.

Elle regrette de s’être querellé avec Oumou Sow via Internet. Les raisons de leur malentendu n’a pas de sens selon elle.

Pendo dit s’entendre avec beaucoup d’artistes parmi lesquels Viviane Ndour et Aïda Samb.

Elle dit s’inspirer de la vie quotidienne pour composer ses chansons. Elle s’appuie aussi sur Sherifou ou sur son frère musicien Demba. Elle est à 4 singles.

Sa force, selon elle c’est qu’elle oublie vite les provocations et autres attaques. Elle pardonne vite aussi. Elle déclare avoir des djinns et utilise les cauris.

La star de Confidence Mame Coumba DIA

Comme perspectives elle rêve de faire des featuring avec Waly Seck ou Pape Diouf car elle considère qu’is doivent avoir une certaine ouverture pour les artistes qui commencent.

Selon Pendo il ne faut pas que les gens disent que le mariage des artistes ne dure pas, mais plutôt le mariage de toutes les célébrités que ce soit des journalistes, des ministres. Le mariage est un don de Dieu. Epouser une notoriété pose problème.

Pendo dit avoir été giflée par son mari parce que tout simplement elle parlait en même temps que lui.

Si c’était à refaire elle ne souhaiterait pas être célèbre parce que toute la vie des célébrités est problématique. Pas de vie privée. Les gens ne suivent pas les artistes dans les choses positives qu’ils font mais cherchent leurs défauts qu’ils mettent sur les réseaux sociaux.

Son premier divorce l’a beaucoup marqué. Selon elle, son mari a été marabouté car il n’y a pas eu de dispute.

Heureusement qu’elle s’est remariée. Elle ne veut pas en parlé car certains esprits chagrins ont fait passer l’information selon laquelle elle l’aurait divorcée.

Mais les rumeurs ne la dérangent pas car elle sait comment fonctionnent le Sénégal. Les gens aiment raconter des contre-vérités sur le dos des gens.

Pendo est dans un ménage polygame mais s’y sent bien. Elle est deuxième épouse. Elle fait tout pour faire plaisir à son époux mais il ne saurait s’agir d’un problème de maraboutage.

Son conseil aux dames dans des ménages polygames et de chercher à se faire plaisir et à faire plaisir à leur homme et non de se marabouter.