Mbathio NDIAYE: Forte, endurante et courageuse malgré les épreuves traversées

Invitée spéciale de Mame Coumba DIA dans CONFIDENCE, la célébrissime Mbathio NDIAYE Top model, danseuse, chanteuse se livre en toute sincérité et donne forcément une autre internautes une autre vision de sa personne.

Mame Coumba Dia face à Mbathio

Née en 1986 à Malika, Mbathio a grandi à Koungheul et a étudié à Tambacounda jusqu’en classe de Cm2. N’ayant pas réussi l’examen, elle se rend à Kolda où elle obtient le Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) en étant deuxième du centre. De retour à Koungheul, elle continue ses études jusqu’en troisième et après avoir échoué par deux fois au Bfem, elle arrête pour se consacrer à la danse.

Elle fait ses premiers pas à Oscar des vacances avec le groupe Far 10. Deux ans après, elle fait la connaissance d’Oumou Sow, alors qu’elle était venue comme spectatrice à Oscar. Elle lui donne son numéro et c’est plus tard que Mbathio va intégrer le groupe «Les Amazones de Dakar». En ce moment, sa mère avait refusé que je continue la danse et elle a dû beaucoup insister pour qu’elle lui donne son accord. Et aujourd’hui elle la soutient.

Par la suite elle monte son propre groupe qui se nomme «Les Arcs-en ciel de Dakar». Il est composé d’une trentaine de membres, garçons et filles et les répétitions se font à la plage (elle habite à Yoff non loin de la mer). Parfois, les répétitions se passent à la salle de cinéma des Parcelles assainies.

L’élégante Mbathio NDIAYE

Enfance:

Elle garde de bons souvenirs de Koungheul mais se souvient aussi s’être rendu à Kolda et à Ziguinchor et était une partisane de l’école partisane car très tôt elle fut attirée par l’art. L’opposition de ses parents ne fera rien et recevra beaucoup de punitions et bastonnades.

Elle est même allé jusqu’à utiliser la dépense quotidienne familiale pour s’acheter des fringues.

Son choix de se lancer dans la musique réside dans le fait qu’il faut toujours progresser dans la vie et faire des choses différentes.

La danse est une carrière difficile. Elle y a vécu des moments compliqués car elle y a trouvé des aînées et elle voulait s’imposer . L’existence des clans aussi est décriée par Mbathio qui assure les gens te tendent des pièges partout.

Lors d’un de ses voyages aux USA, elle se casse un pied sans raison apparente et cela lui prendra quatre ans pour se soigner. Malgré la déception de ses parents, elle tient bon, elle ne se décourage pas.

Sa mère:

Une femme fatiguée dit-elle car elle a supporter tous ce que sa fille a subie, elle a pleurée pour elle. Et Mbathio aime sa mère.

2016

Année très difficile pour elle. Elle ne veut pas s’en souvenir. Sa famille en a beaucoup souffert surtout sa mère qui a perdu le sommeil. Mbathio est traumatisée et fait même des cauchemars mais sa foi en Dieu l’a beaucoup aidé. Elle y a perdu beaucoup d’amies. Périodes sombres de sa vie.

Sa mère quitte Koungheul pour venir soutenir sa fille. Mbathio y sent la solitude, l’abandon mais elle considère que c’est la volonté de Dieu. Elle s’enferme et refuse de sortir.

Mbathio se relève avec sa foi en bandoulière, elle se sent solidaire de toutes les personnes victimes des réseaux sociaux. Et durant cette période tout s’arrête, sa carrière, ses activités, etc.

2017 fut l’année de la renaissance. Malgré certaines appréhensions elle remonte sur scène et fait face au public sénégalais. Ensuite elle fut conviée à Bercy grâce à Youssou NDOUR qu’elle tient à remercier car il a participé à la relance de sa carrière. Elle y tire beaucoup de fierté.

Mame Coumba DIA

Bizarrement, toutes les personnes qui l’avaient fui reviennent vers elle ainsi va le Sénégal et ceci reflète l’hypocrisie de certains de nos compatriotes.

MBathio reprend la main malgré le regard inquisiteur de certains.

Elle se souvient aussi de la plainte de JAMRA et de certains Imams, elle passe plusieurs heures au commissariat central du fait d’un photographe vicieux qui s’est mis à plat ventre pour prendre des photos de son intimité au cours d’une prestation dans un hôtel de la place.

Mbathio Ndiaye va jusqu’à regretter sa notoriété. Mais elle dit tirer sa force intérieure de sa foi en Dieu.

Deux fois divorcée, elle est prête à se remarier, elle attend les prétendants.

Mbathio dit qu’elle ne peut pas cacher sa vie car sa notoriété l’empêche de le faire. Le mariage n’est pas quelque chose que l’on doit cacher. C’est la rançon de la gloire.

Top model Mbathio est courue par tous les styliste qui se l’arrachent mais elle dit que c’est une décision divine.

Elle continue de subir des coups bas c’est pourquoi elle choisit les milieux qu’elle fréquente. Elle se lance dans les affaires et soutient tous ceux qu’elle peut aider. Elle rend grâce à Dieu car elle est capable de régler ses propres propres.

Elle est prête à devenir deuxième épouse mais au cas où elle serait première femme elle ne souhaiterait pas avoir de coépouse. Comprenne qui pourra!

Lorsqu’elle est victime de rumeurs elle appelle ses intimes pour demander conseil.

Voici la vie de Mbathio Ndiaye qui bizarrement a des traits de ressemblance avec Mame Coumba DIA et mieux le même timbre de voix. L’avez-vous remarqué?

La vie de Mbathio fut très bouleversantes, elle a su se relever malgré les chutes. Même sa voix indique qu’elle a beaucoup souffert. Comme conseil, elle demande aux uns et autres de beaucoup faire attention à leur entourage car elle en a tout le temps été victime.

Les internautes la regarderont d’un autre œil après cette interview.

Le parcours de Mbathio est une véritable leçon de vie.