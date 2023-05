Rima SY, un parcours atypique, inspirant une influence positive

L’invitée de Mame Coumba est très inspirante avec un discours très clair car les mots viennent si aisément que l’on a envie de boire ses propos comme du lait.

Rima SY puisque c’est d’elle qu’il s’agit est une ancienne comptable aux Etats-Unis qui s’est reconvertie en technicienne de beauté au Sénégal et ses affaires semblent aller dans la bonne voie. Récit sur “un cahier de retour au pays natal”.

Rima face à Mame Coumba SY

Après plus de 20 ans aux Etats-Unis, Rima, Marie SY à l’état civile, décide de rentrer à Dakar.

Elle est née à Dakar et y a grandi jusqu’à l’âge de 18 ans avant de s’envoler pour les USA et y suivre une formation en comptabilité mais elle avoue avoir toujours eu une passion pour la beauté depuis toute jeune. Mais son père s’y est toujours opposé.

Jeune, elle se définit comme curieuse voulant tout connaître, tout découvrir de la vie. Studieuse à l’école elle avait une appréhension pour le baccalauréat. Elle le passera aux USA et y poursuivre son cycle universitaire.

Marie SY alias RIMA

Ce qui lui a plus manqué c’est la chaleur humaine qui existe au Sénégal et inexistant aux USA. Le souvenir traumatisant est le rappel à Dieu de son homonyme de grand-mère la veille de l’examen du Bfem.

Ses débuts aux USA, loin du concon familial furent difficiles, elle découvre un monde où c’est la loi du chacun pour soi. Très tôt on lui demande participer au loyer à la nourriture, etc. Elle cache tout à ses parents pour ne pas les mettre mal à l’aise et leur causer des soucis supplémentaires.

Le Sénégal lui manque, ses parents et ses amis de même que l’ambiance environnant lui manquent terriblement et lui donnent des envies de rentrer au bercail.

Après elle s’est habituée au train train des USA. A la fac elle n’y a rencontrée aucune difficulté pour obtenir son master 2 en finance.

Elle a choisi les finances sous l’influence de son pater qui privilégiait ses enfants qui se consacraient aux études. Elle s’y consacre pour respecter les desiderata de son père.

Rima ne lâche pas l’affaire, elle consacre les week-ends à la beauté. Elle va de maison en maison pour maquiller des femmes désireuses de se faire belles. Son travail de comptable l’aide à financer ses études en matière de make-up.

Employée par une grande boîte américaine, elle fait un break dans le make-up, puis reprend au bout de deux ans et ouvre une chaine YouTube en 2013. Elle y gagne en visibilité et en notoriété. Elle commence à faire des vas et vient entre Dakar et les USA puis dans les pays de la sous-région. Le succès est tellement retentissant qu’elle décide de rentrer au bercail.

Elle en parle à famille qui ne comprend bien et n’apprécie pas, mais elle décide de faire ce dont elle a envie de faire.

Mame Coumba DIA

Retour au bercail, elle ouvre sa boîte et s’impose immédiatement. You Tube l’a aidé a réussir très vite. Beaucoup de célébrités fréquente sa boîte parmi elle Viviane Ndour.

Selon Rima, le marché du make-up n’est pas saturé, il y a de la place pour tout le monde.

Elle ouvre une académie pour former les débutantes et renforcer les capacités des professionnelles. Elle se définit comme une technicienne de beauté car elle ne se limite pas au maquillage. Elle se forme dans le tatouage, le blanchiment des dents…

Elle a remporté un trophée de tatoueur aux USA cette année (2023). Seule Africaine, elle remporte le prix du tatouage des sourcils devant 70 Américaines. Elle explique qu’aux USA c’est le talent et la volonté de travailler qui priment.

Actuellement tous ses parents sont fiers d’elle. Son conseil: “lorsque vous vous engagez dans une entreprise allez-y à 100%”.

Rima à l’ambition d’ouvrir d’autres studios, employer beaucoup de personnes et s’investit dans l’immobilier.

Elle n’a aucun regret dans la vie mais retient beaucoup de leçon de sa vie.

Elle a vécu le racisme au Texas dans une entreprise où étant responsable, les blancs sous sa responsabilité ne l’on pas vu d’un bon œil.

Elle aussi connu la trahison de la part de gens en qui elle avait confiance. Elle en a beaucoup appris.

Selon elle, il est difficile de combiner la vie professionnelle et la vie familiale.

Rima dit de sa mère que c’est une battante et elle est son model car elle a travaillé dans les finances avant d’investir dans ses propres affaires.

Voici la vie inspirante de Marie SY, Rima qui peut être donné en exemple aux immigrés qui veulent rentrer au pays et y investir tout en gardant son identité culturelle.

Bravo, jeune dame !