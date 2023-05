Coupe du monde U 20: La FIFA hors-jeu

La Coupe du monde de football masculine des moins de 20 ans, connue comme Championnat du monde juniors jusqu’à 200 5 , est une compétition internationale de football organisée par la FIFA qui oppose les meilleures sélections nationales composées de joueurs 20 ans et moins. Elle se tient tous les deux ans.

La 23ᵉ édition de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans se déroule du 20 mai au 11 juin 2023. Vingt-quatre équipes vont prendre part à la compétition. Tout joueur né après le 1ᵉʳ janvier 2003 peut participer au tournoi.

Mais, puisqu’il y a un mais, deux joueurs hyper importants dans le dispositif de l’équipe nationale du Sénégal ne participeront pas à cette compétition organisée par la FIFA à cause d’une incongruité de cette même FIFA.

Ils sont tous les deux sociétaires de Metz (Lamine Camara et Pape Amadou Diallo).

Suivez les explications de l’expert maison Demba VARORE.

Puisqu’il s’agit d’une compétition FIFA organisée par la FIFA à une date non FIFA, les clubs ont le loisir et la possibilité de retenir leurs joueurs. Obligation ne leur est pas faite de les libérer.

Triple handicap explique l’expert: perte pour les joueurs, pour la fédération sénégalaise de football (Sénégal) et pour la FIFA.

Pour les joueurs:

Compétition majeure la coupe du monde aurait pu leur servir de vitrine car tous les grands noms du football, à l’image de Lionel Messi, Di Maria, Xavi, Iniesta, ont au moins participé à un mondial U 20 et une telle compétition se joue une seule fois dans la vie d’un footballeur.

Pour le Sénégal:

Eléments clés du système de l’entraîneur Malick DAF, l’absence des deux joueurs cités plus haut constituera un handicap pour la team Sénégal même si l’on dit que nul n’est indispensable.

Pour la FIFA:

Lorsqu’on organise une compétition majeure comme la coupe du monde, tous les meilleurs joueurs du monde doivent répondre présent. Leur présence fera que l’on parle du “gratin mondial”.

Le Sénégal n’est pas le seul pays à être victime dans cette affaire car toutes les autres nations qualifiées ont subi le même sort.

Ainsi la FIFA est en train de saboter sa propre compétition en ne permettant pas aux nations qualifiées de disposer de leurs meilleurs éléments.

La FIFA préfère privilégier la coupe du monde des clubs parce qu’il y aura plus de sponsor et par conséquent plus d’argent. C’est dire qu’il s’agit là d’une question d’argent.

Carton rouge à la FIFA !