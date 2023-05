Les maux de l’athlétisme sénégalais passés à la loupe

Demba VARORE reçoit dans ce nouveau numéro de “LA CAUSERIE” sur Senefsports coach Amadème GUEYE, coach de l’US Ouakam et membre de la ligue de Dakar avec qui il va passer en revue les errances de l’athlétisme sénégalais qui est en déperdition.

En effet, cela fait longtemps, très longtemps que nos athlètes ne gagnent plus rien et ceci peut s’expliquer.

Coach Amadème face à Demba VARORE

En 2026 le Sénégal accueillera les jeux olympiques de la jeunesse, la question est de savoir notre pays a une chance de médaille en athlétisme.

Selon le coach, une médaille ne se décrète pas, tout est question de préparation pour pouvoir espérer en glaner une, comme qui dirait “seul le travail paie” ou “on ne récolte que ce que l’on a semé”. Il ajoute que le Sénégal dispose de pépites qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction mais il faudra savoir bien les encadrer.

Son inquiétude réside dans le fait qu’aucun programme (feuille de route) n’a été élaboré et mis à la disposition des entraîneurs en vue de préparer cette compétition continentale. Cette feuille de route devrait prendre en compte les aspects techniques, financiers, etc. qui permettraient au Sénégal de sortir la tête haute de ces joutes continentales.

Il déplore le pilotage à vue car ils avaient déposé un programme intitulé “horizon 2022”, n’ayant pas eu de retour un autre a été élaboré et intitulé “horizon 2026” qui prend en charge la formation des coachs, des officiels, la détection des athlètes, leur formation etc.

Même si l’information de ne passe pas, les entraîneurs continuent à travailler avec leurs propres moyens avec des jeunes qu’ils ont ciblé et qui pourraient nous valoir beaucoup de fierté.

Coach Amadème GUEYE, un véritable connaisseur

La détection de jeunes talent se fait de façon très méticuleuse avec une batterie de tests que les candidats doivent passer. Un coach doit être en mesure de lire les gestes techniques puisque l’athlétisme est constitué de gestes techniques ce n’est pas la performance qu’il faut lire.

Professeur d’éducation physique et sportive à la base, Amadème a détecté la plupart des champions qu’il a formé à l’école ou un de ses collègues ayant détecté des prédispositions les a amené à lui.

Coach GUEYE recommande de former les enfants dès le bas âge il est plus facile de leur inculquer le b.a.-ba (Connaissance élémentaire d’une science, d’un domaine intellectuel.)

L’athlétisme sénégalais ne gagne plus, selon le coach on assiste à son enterrement thèse que réfutent d’autres acteurs de ce domaine. Ceci est dû à des problèmes d’ordre matériel, la motivation des athlètes défaut de structures adéquates, entraîneurs mal formés, manque de cadres… L’autre difficulté réside dans le fait que les diplômés de l’INSEPS préfèrent se tourner vers des disciplines plus lucratives comme le football ou les salles de fitness.

Demba VARORE

Socle de l’athlétisme sénégalais, Dakar la capitale ne dispose pas de piste d’athlétisme digne de ce nom. La bonne piste se trouve à Diamniadio donc impossible pour les élèves d’aller s’y entraîner et malgré le protocole signé par la fédération avec les responsables de Diamniadio, sans l’aval de la ligue de Dakar, nul n’en connaît le contenu. Pire les vents de 5m/seconde n’arrangent aucun athlète. Le coach aurait souhaité que les acteurs soient impliqués dans ce projet car maîtrisant au mieux les aspects techniques surtout ceux liés aux infrastructures.

La fédération est aussi pointée du doigt par le technicien, fédération qu’il compare à un château de cartes; la fraude sur l’âge constitue une autre gangrène pour l’athlétisme sénégalais. La fraude sur l’âge, assène-t-il, est pire que le dopage. Elle tue la petite catégorie.

Comme solutions, le coach préconise l’obtention de matériel adéquat, la création de structures adaptées et de mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut. Des hommes qui aiment l’athlétisme, qui sont prêts à se mettre à son service et non qui se nourrissent de l’athlétisme.

Il faut en définitive rendre l’athlétisme au athlètes, le management du sport est du différent du management de l’armée. Il faut s’y initier, connaître le milieu pour prétendre diriger l’athlétisme sénégalais.

Rendez l’athlétisme aux “baye fall” de l’athlétisme.