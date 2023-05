Djidiack Diouf, ex-manager de Viviane Chedid -Découvrez son incroyable et émouvante histoire

Exclusivité sur senepeople plus, Mame Coumba DIA a remporté le jackpot en invitant Djidiack Diouf, l’ex manager de Viviane Chedid (l’ex de Bouba Ndour) qui malgré sa popularité n’a jamais accordé d’interview à un média.

Djidiack Diouf face à Mame Coumba DIA

Voici ce que dit sa biographie on peut lire ceci:

Discret et influent

A bonne distance de la scène, c’est un bonhomme réservé, qui a une peur bleue des caméras ou du crépitement des flashs. Seuls quelques clichés de lui circulent sur la toile, en compagnie de la reine du Mbalakh. Avec elle, le compagnonnage est vieux de plusieurs décennies et remonte au temps où il était l’homme à tout faire de l’ex-époux de Viviane Chidid, Boubacar Ndour. Il n’était donc jamais très loin de l’artiste, tapis dans le décor ou en arrière-plan. Lorsqu’il s’agissait de jouer au chauffeur ou à la garde rapprochée de la diva, Djidjack s’y collait, le sourire toujours collé aux lèvres. Au fil du temps, une amitié et une complicité, jusqu’ici solides à toutes épreuves, s’étaient installées entre les deux. Après le divorce retentissant de Bouba et Vivi, il a choisi son camp. Celui de cheminer aux côtés de l’interprète et de l’aider à booster sa carrière. Il faut dire que personne dans son entourage ne maîtrisait aussi bien les contours de l’industrie musicale.

Djidjack a également la réputation d’être un homme très disponible, avenant et entreprenant, qui touche à tout. Il posséderait même un business de parking automobile. Marié à une épouse et père, sa fille ainée porte par ailleurs le nom de sa «protégée». Il y a quelques années, il avait été éprouvé par la perte de sa première femme, décédée en France.

Né à la cité douanes d’un père douanier, Djidiack a grandi dans une bonne ambiance et a commis des larcins comme tous les jeunes de son âge et fut plusieurs fois bastonné pour s’être baigné à la mer.

Il fréquente Lamine Guèye puis suit une formation en infographie. Il dit qu’il était plus ou moins brillant à l’école et a arrêté les études en classe de seconde et était adepte de l’école buissonnière.

Malgré l’opposition de ses parents il opte pour suivre une formation.

Djidiack Diouf très relax répond à Mame Coumba DIA

Il dit être très proche de sa père qui est son amie et sa complice. Elle lui voue un amour incommensurable. Lui aussi l’a toujours soutenu.

En l’an 2000, un de ses amis nommé Babacar Thiam le présente à Youssou Ndour et c’est son entrée dans show-biz. Il apprend sur le tas par l’entregent de son ami. A cause son sérieux et de son efficacité, Youssou Ndour demande à le rencontrer.

Désormais, la famille Ndour devient sa seconde famille puisqu’il va travailler par la suite pour Bouba Ndour comme free-lance car en même temps il bossait pour Youssou Ndour.

C’est sur ces entrefaites qu’il fait la connaissance de Viviane Ndour qui était à l’époque l’épouse de Bouba Ndour. Il commence par faire des courses pour elle.

En 2007, Bouba divorce de Viviane et s’envole pour les Etats-Unis. Djidiack prend les choses en main et devient de facto le manager attitré de Viviane. Sa première tournée ? L’Angleterre.

Pour Djidiack, le métier de mangement est une passion, il a tout appris auprès de Bouba Ndour. en 2011, Viviane et Bouba se remarient puis divorcent à nouveau.

Djidiack lui donne le nom de sa fille aînée à Viviane. Il considère Viviane comme sa sœur il était une sorte de soutien pour elle. Il a aussi travaillé à Youssou Ndour head office mais il quittera cette structure.

En 2020, il fut accusé de trafic de visas et passera 6 mois en détention préventive avant d’être blanchi par la justice. Période très difficiles pour Djidiack qui en a beaucoup souffert. Il reconnait par contre qu’il aidait les gens à obtenir des visas mais tout cela dans la légalité c’est comme qui dirait un facilitateur.

Le divorce de Tapha Dieng (le second époux de Viviane) d’avec Viviane le mettra mal à l’aise. Il entretenait des relations spéciales avec les deux.

L’inimitable Mame Coumba DIA

Lors de son arrestation, Djidiack passe les nuits à pleurer et cela lui fendait le cœur. Après deux retours de parquet il est enfermé à Reubeuss. Durant toutes ces épreuves, Tapha était présent.

Ce qui lui fait le plus mal c’est que Viviane n’a jamais daigné lui rendre visite et n’a fait aucun geste pour lui venir en aide. Elle était même venue à la section de recherche mais elle n’ai même pas daigné s’enquérir de sa situation. Malgré tout ce qu’ils ont vécu ensemble.

Mais il lui pardonne tout et lui trouve même des excuses. Tapha s’active pour le faire libérer de même que Baba Hamdy.

Son séjour carcéral fut très dur avec la rigueur de cet univers, la surpopulation, la promiscuité, etc. Il y rencontre des gens qu’il avait perdu de vue. Grâce à ses relations il a transféré à la chambre 20 qui ne reçoit que 9 détenus.

A cause du corona virus il ne recevait plus de repas de sa famille. Plus de visite aussi. Il commence à jeûner et y apprend le Coran et commence à respecter les prières quotidiennes. Un véritable retour à Dieu.

Durant tout ce temps son épouse était présente de même que son père. Dès qu’il l’a voyait, il se mettait à pleurer. Son épouse s’est battue jusqu’à sa sortie. Elle a tenue bon malgré les lourdes charges qui pesaient sur son époux.

Même à sa sortie, l’œil de la société était pesant pour lui. Il se sent stigmatisé mais l’amitié de Tapha lui remontait le moral. Toutes ses activités étaient au ralenti surtout son parc automobile. La prison lui a servi de leçon, il découvre le vrai visage des gens.

Parmi ses soutiens et conseils il compte l’ancien champion de lutte Yékini. Aïda Samb, la chanteuse aussi a appelé à les Sénégalais à le soutenir; Cheikh Sarr, l’animateur a commis un avocat pour lui ainsi que les “revueurs” de presse. Youssou Ndour aussi a délégué Mara Dieng pour lui apporter son soutien.

Depuis sa sortie, il n’a jamais revu Viviane. Mbacké Dioum l’amènera présenter ses condoléances lors du décès de son père.

Djidiack ne souhaite à personne de vivre ce qu’il a vécu. Il se sent trahi par Viviane mais refuse de dire du mal d’elle mais si c’était à refaire il aurait préféré ne pas la connaitre. Pour lui les relations humaines doivent se faire dans la sincérité et la franchise.

Actuellement, les ponts sont coupés entre Viviane Chedid et lui. Plus question de travailler avec elle.

S’il a décidé de parler avec la presse, c’est pour donner la bonne versions des faits.

Après 23 ans passés dans le show-biz, il estime que le show-biz est en train de reculer et les chanteurs sont plus des ambianceurs que des gens qui véhiculent des messages.