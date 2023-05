Clara GAYE, une vie, beaucoup d’ambitions

Productrice, actrice de cinéma, Clara GAYE a représenté le Sénégal au festival de Cannes en 2022, elle est l’invitée de Mame Coumba DIA dans CONFIDENCE.

Zeynab Clara GAYE face à Mame Coumba DIA

A l’état civil elle se nomme Zeynab Clara GAYE, elle est la cadette d’une fratrie de huit enfants. Après avoir suivi le cycle normal jusqu’en classe de terminal elle a fait beaucoup de formations.

Fille de gendarme, elle est née à Bel-air mais a fait presque le tour du Sénégal au gré des affectations de son père.

Très porté vers l’entreprenariat elle devient productrice et chef d’entreprise, femme leader et ambassadrice.

Elle a aussi fait beaucoup de petits boulots et était plutôt sage durant son enfance. Elle porte le nom de la maman de son père. Elle retient surtout son passage comme caissière dans une entreprise de la place, c’est d’ailleurs là qu’elle aura son premier contact avec l’audiovisuel en faisant des voix off, puis elle se lance dans le monde de la publicité.

Son travail de gérante de boucherie l’aide à financer ses études de stylisme alors que son père voulait qu’elle soit avocate. Elle a tout fait pour le convaincre avec le soutien de ses frères et soeurs.

Elle met en place un atelier de couture qui lui prenait tout son temps mais elle avait envie de faire autre chose.

Elle ouvre une chaîne d’institut de beauté mais à cause du COVID 19, elle se lance dans la production pour éviter les contacts.

Elle s’était donné comme objectif de réussir à cause des sacrifices consentis par ses parents. Elle rencontre celui qui sera son époux qui met aussi la main à la pâte.

Elle définit son homme comme son ami, son grand frère, son père, son marabout, etc. Selon elle dans un couple il faut savoir dire ce que l’on pense et savoir faire des concessions. Clara dit être une femme de principe. Respecter sa parole est un point d’honneur pour elle.

Elle sent son mari derrière elle, il la soutien dans toutes ses initiatives. C’est une sorte de complémentarité qui les lie. Selon Clara, ils ne font qu’une seule personne. C’est pourquoi elle veut que les gens le connaissent à cause du milieu où elle évolue.

Zeynab Clara GAYE, toute élégante

Clara estime que sa vie n’est pas exposée ce sont les gens qui se font des idées sur les célébrités d’ailleurs elle ne prend pas en compte les rumeurs.

Sa priorité c’est sa famille. Elle allie vie professionnelle et vie familiale sans trop de difficultés car elle a des collaborateurs de qualité et un époux très compréhensif. Même ses enfant sont impliqués dans son travail.

Elle a pris beaucoup de plaisir en représentant le Sénégal au festival de Cannes en 2001 et 2022. Ce fut un honneur de représenter son pays en tant que productrice. Elle suit actuellement une formation de réalisatrice.

Elle dit porter le combat de la femme dans ce milieu très “masculin”, elle dit se battre au nom des femmes les hommes seuls ne doivent être des producteurs, les femmes ont leur mot à dire. Selon elle, l’avenir appartient aux femmes, elles dirigeront le monde.

Elle reste convaincue que la production n’est pas un métier fait uniquement pour les hommes uniquement.

Son plus grand combat ce sont les violences faites aux femmes.

Mame Coumba DIA

le FASHION SHOW qu’elle organise chaque mois de décembre a pour but de booster l’entrepreunariat féminin. Cet évènement est une vitrine pour les jeunes femmes. Les bénéfices sont reversés à la maison d’arrêt des femmes de liberté 6. Cet argent les aide à suivre des formations en vue de leur réinsertion.

Clara n’est pas contre la polygamie, si son époux veut épouser une seconde femme il n’y trouvera aucun inconvénient mais elle dit savoir que son mari est plutôt monogame.

Si elle ne parle pas beaucoup dans les médias c’est pour elle le temps est à l’action pas aux palabres. En attendant elle refuse de dire qu’elle a réussi mais qu’elle avance dans ce sens.

Dans le domaine de la production il y a un léger mieux au Sénégal mais nous sommes loin de pays comme le Nigéria et les Etats-Unis. A nous de montrer notre potentiel.

Ambassadrice de bonne volonté pour la promotion touristique au Sénégal, Clara s’habille toujours aux couleurs locales et fait toujours la promotion de la culture sénégalaise. Elle promeut le tourisme culturel.

Elle considère Youssou Ndour comme son mentor, son père.

Selon Clara la seule clé de la réussite c’est le travail. Respecter les gens qui vous le rendront.

Certaines des ses actrices sont devenues plus que des collaboratrices. Elles sont devenues des sœurs.

De tout son parcours, Clara ne regrette rien car elle considère qu’elle est au début de sa carrière. Elle dit être à la disposition des Sénégalais qui doivent l’utiliser pour vendre la destination Sénégal. Les Sénégalais sont ses patrons.

Si elle dit ne peut être riche, Clara s’active beaucoup dans le social, elle dit se laisser guider par son cœur.

Elle dit que si c’était à refaire elle ne fera plus confiance aveuglément aux gens car cela constitue un élément retardataire pour elle car elle a beaucoup d’ambition et est en train de faire une course contre la montre.

Sa mère représente tout pour elle, c’est la personne la plus importante dans sa vie. Elle prie tout le temps pour ses enfants et les protège. C’est pourquoi elle s’arrange toujours pour passer du temps avec ses enfants.

Apolitique, elle ne songe pas s’engager en politique. Sa priorité c’est que les jeunes s’engagent dans l’entreprenariat et qu’ils n’attendent rien de l’Etat car l’Etat ne peut pas tout faire.