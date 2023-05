Daro Thiam de “Dinama nekh”, la coqueluche du théâtre sénégalais – portrait d’une artiste engagée

zeynab Bint Samba reçoit Daro, une comédienne qui fait partie de la famille Senepeople, Daro était là depuis la série DINAMA NEKH produite par senepeople, c’est donc un membre de la famille senepeople qui va parler d’elle, de son vécu.

Daro Thiam face à Zeynab

Artiste comédienne, Daro n’est plus à présenter au public sénégalais qui a fini de l’adopter tant son talent a éclaboussé le petit écran à travers la série cité ci-haut.

Elle est née à Pikine et est fière d’être originaire de la banlieue et elle y a grandi. Très tôt elle se lance dans le théâtre à partir de son ASC et elle a glané beaucoup de trophée.

Elle a pris le temps de se former mais tient à préciser que les rôle qu’elle joue ne réflètent pas sa personnalité. Elle a pris le temps de se former et ne le regrette pas.

Sa collaboration avec Leuz va la révéler au grand public. Elle dit être timide de nature mais sous le feu des caméras elle devient une autre personne.

Selon Daro, une bonne épouse doit savoir garder les secrets de son ménage.

Les difficultés que rencontrent les artistes en fin de carrière pour se prendre en charge l’interpelle au plus haut niveau mais elle pense que leurs devanciers n’ont pas su investir ou n’ont pas sur gérer leurs sous.

Ces difficultés existent dans tous les corps de métier. Il faut savoir épargner. Il faut juste s’organiser, dit-elle.

Elle pense que les artistes ne doivent pas vivre au-dessus de leurs moyens. Ils doivent rester humbles sinon les gens vont les solliciter alors qu’ils n’ont pas les moyens d’aider.

Daro dit travailler pour mériter ses cachets. Elle croit en son job.

Daro Thiam, la star de la série DINAMA NEKH

Selon Daro les débuts de DINAMA NEKH furent difficiles car il n’y avait d’argent c’était juste un investissement de senepeople mais quand l’argent a commencé à circuler elle a découvert le vrai visage des gens. Elle a même failli démissionner à cause du discours du promoteur de senepeople elle a tenu et aussi à cause de Leuz.

Elle garde de bons souvenirs de Leuz et c’est lui qui a scellé son mariage. Elle ne connaissait pas son père et considère Leuz comme son père.

Daro dit s’habiller selon les prévisions de la météo. Elle adore s’habiller avec chic. Elle conseille aux femmes de ne pas s’enduire avec du beurre de karité lorsqu’elle dorment avec leurs époux.

Selon, elle les Sénégalais doivent changer profondément de comportement. Les gens ne respectent plus personne. La politesse a quitté ce pays depuis l’avènement des réseaux sociaux. Les Sénégalais ont l’art de se mêler de ce qui ne les concernent aucunement.

L’élégante Zeynab Bint Samba

Les artistes selon Daro doivent être des modèles, ils doivent donner le bon exemple car il y a beaucoup de fans qui les suivent et qui en font des références.

Le fait d’avoir connu son père très tard lui fait très mal, il n’était même pas au courant du décès du frère de Daro. Moralité selon Daro, il ne faut jamais trop durer en Europe, il faut toujours venir au pays de temps en temps.

Daro recommande de savoir s’arrêter quand il est temps et de savoir repartir quand il le faut.

Sacré Daro !