Kéba Seck ouvre son cœur dans CONFIDENCE avec une franchise déconcertante

CONFIDENCE présentée par Mame Coumba DIA reçoit le leader du “Keb’s band”, oncle du célébrissime Waly Ballago SECK et cadet de la famille de feu son père Thione Balago SECK, il s’agit du non moins célèbre Kéba Seck.

Kéba Seck face à Mame Coumba DIA

Très content d’être l’invité de confidence, le chanteur reçoit des cadeaux de la part du sponsor leader de l’émission O’parfum.

Son homonyme n’est autre que le célèbre juge Kéba Mbaye, père de l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Né à l’hôpital Abass Ndao, sa famille rejoint Pikine lorsqu’il était jeune.

Comme tous les enfants de son âge, il fréquente la plage, joue au football mais finit par conduire une charrette avec son cheval ce qui aura une influence néfaste sur ses études. le quotidien est rythmé par des bagarres, de petits larcins. Il arrête ses études en CM2.

Sa maman était contre con choix de devenir chanteur de même que Thione Ballago Seck. Il voulait l’envoyer en Europe et a aussi voulu lui acheter une sono pour animer les cérémonies juste pour ne pas qu’il chante.

Après l’intervention de personnes dans l’entourage de Thione il consent à laisser adhérer le groupe de Salam Diallo, comme chef d’orchestre en même temps manager.

Il était très proche de Thione, son frère, son ami car il a à peine connu ses parents, il était son homme de confiance. Il faisait tout ce qu’il lui ordonnait. Même la dépense c’est lui allait la chercher chez Thione. Bref, Thione était son second père. Il y avait une grande complicité entre eux.

Concernant la mort de Thione, il dit accepter la volonté divine et prier pour le repos de son âme et demande à ses enfants de faire de même.

Il aimait beaucoup sa mère, elle a beaucoup pleuré lorsqu’il a quitté la maison familiale pour céder sa chambre à un cousin. Quelques fois, elle le cherchait partout dans la ville de Pikine. Elle lui a donné une bonne éducation.

Ousmane Seck son frère qui vient avant lui est aussi son ami ainsi que tous ses frères et sœurs.

Kéba SECK

La vie ne fut pas facile pour sa famille car son père avait 3 épouses. Mais il sont restés dignes et solidaires. Après sa retraite, son père devient chauffeur de clando, heureusement Thione et Ousmane viendront en appoint pour assurrer la dépense quotidienne.

Kéba aussi participera à la construction de la maison familiale ainsi qu’à la dépense quotidienne.

Il ne se remet plus du rappel à Dieu de son épouse Néné Galé. Son émotion se fait ressentir dans sa voix. Elle s’est toujours battue pour lui et elle est d’une sincérité inégalée et inégalable.

C’est pourquoi, il l’a épousé car il en avait fait sa priorité. Ils ont vécu trois ans.

Mame Coumba DIA

Il considère Waly Seck comme son propre fils mais il est aussi son ami. Ils ont un peu la même trajectoire de footballeur à chanteur. Lorsque Thione allait en tournée, il s’occupait de sa famille. A cause de Wally tout le monde connait les “FARAMARENE”. Il s’est très tôt tracé son chemin, il en est fier et prie pour lui afin qu’il aille de l’avant.

Sa célébrité tardive est due à Dieu, selon lui. Il a construit des maisons pour ses sœurs et en est satisfait car lui est toujours en location.

Kéba n’a sorti que des singles qui ont été des succès mais il dit qu’il prépare un album. L’album est comme une carte d’identité nationale. Il y travaille. Il espère sortir son premier album avant sa prestation au grand théâtre.

Il n’a pas peur de ce challenge d’ailleurs il ne le considère pas un défi.

Kéba est devenu le chouchou des boîtes de nuits des Almadies et fait souvent des tournées au niveau national. Il vise aussi le niveau international pourquoi pas Bercy, dit-il.

Désormais, il fait partie du label de Diéry Ngoné production qui l’a beaucoup soutenu et a beaucoup de contrats en attente. Il préfère jouer dans des galas que de se produire au cours des cérémonies de baptême et/ou de mariage.

Pour le remariage, il laisse tout entre les mains de Dieu mais il est prêt à se remarier.