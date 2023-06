Oustaz Mamour Fall: Découvrez comment il a échappé à la mort

Une autre émission de CONFIDENCE avec un homme religieux, il s’agit de Oustaz Mamour FALL qui officie à 7 TV.

Mamour Fall est né à Rufisque et a reçu très tôt une éducation très rigoureuse de ses parents. N’ayant pas réussi à l’école française, ses parents l’oriente vers les daaras afin d’approfondir son éducation religieuse. Il dit avoir quitté l’école française en classe de CE1.

Oustaz Mamour Fall face à Mame Coumba DIA

Ses parents quittent Rufisque pour Hamo Grand-Yoff, le jeune Mamour fugue pour retourner à Rufisque. Ses parents lui propose de rester à Rufisque mais ce n’était pas sa destination, on l’amène au daara de Thilmakha.

Réticent au départ, il se rend compte à la fin de sa formation que c’est le chemin qu’il lui fallait suivre.

La vie au daara fut très difficile, il a essayé de s’évader mais il fut rejoint par la patrouille au niveau de Darou Mirnane. Après de rudes bastonnades, il se résigne à suivre les enseignements du daara. Il tient à préciser que c’est un daara très célèbre (Fass Touré) où ont étudié beaucoup d’érudits, Mamour dit que c’est un des meilleurs au Sénégal.

L’autre fait marquant c’est l’avortement de sa mère lorsqu’elle a appris qu’on l’a convoyé au daara. Oustaz dit que lorsque sa mère priait pour lui, il obtenait tout ce qu’il désirait.

Il revient du daara à l’âge de 15 ans, sa maman fut heureuse car elle a vu un changement entre son fils qui était parti et celui qui revient à la maison après tant d’années d’absence. Ses grands-parents aussi furent fiers de lui.

Après le daara, il suit d’autres études islamiques pour approfondir ses connaissances notamment à l’institut islamique et dans d’autres instituts.

Il commence à chercher un métier. Il trouve un maçon qui lui donne 1 000 briques à faire monter mais c’était tellement dur qu’il abandonne au bout d’une journée.

Puis il devient électricien puis gardien au garage de Rufisque.

Il fut plus tard contacter par une radio communautaire pour y animer des émissions religieuses. Il a aussi enseigné dans une école privée.

De Djokko fm, à TSL, à LCS, à 7tv Oustaz a roulé sa bosse un peu partout. Il dit s’épanouir à 7tv car y ayant trouvé un personnel de qualité et des collaborateurs très sympathiques.

Après une escapade à leral, Oustaz revient à 7tv, sa famille naturelle.

Le rappel à Dieu de sa mère va bouleverser sa vie. Il était à Dakar lorsqu’on lui annonce que sa mère était gravement souffrante. En essayant de presser son chauffeur pour qu’il se hâte, son véhicule fut violement accroché par un camion au moment même où on lui annonce le décès de sa mère. C’est pourquoi il reste convaincu que sa mère est morte à sa place.

Car son véhicule est rentré en dessous du camion.

Le très posé Oustaz Mamour FALL

Lorsqu’il l’a quittait elle était bien portante et même après son départ elle échangeait avec son épouse et les membres de sa famille. Désormais, dit-il, il a perdu son porte-bonheur et son guide mais il garde foi en Dieu.

Sa maman a toujours prié pour qu’il construise une maison. C’est ce qu’il a fait malgré ses réticences au départ car sa maman a toujours insisté pour qu’il achève la construction de la maison R+1.

Il garde religieusement le dernier audio de sa mère qui le réconforte chaque jour. A l’écoute de son audio on ressent une voix douce, sage, pleine de piété. Des prières de sa maman envers lui qui font vraiment chaud au cœur.

Oustaz Mamour parle de sa mère avec tellement de tendresse que l’on sent qu’ils étaient très proche. D’ailleurs il affirme qu’une maman est irremplaçable.

Il dit d’elle, qu’elle était très proche de sa progéniture.

Mame Coumba DIA toujours égale à elle-même

A l’approche de chaque évènement religieux, Oustaz stress car sa mère n’est plus là pour l’accueillir.

Oustaz dit que les choses ont évolué. Donner des cours de Coran dans les daaras est devenu très lucratif. Il n’est plus vrai de dire que celui qui ne comprend pas le français n’a pas voix au chapitre.

Il préfère le mot arabophone qu’à celui d’arabisant.

Pour Oustaz, les arabophones ont leur mot à dire par rapport à la chose politique et il est temps qu’ils s’impliquent davantage en politique.

Oustaz Mamour Fall pense que tous les oustaz ont un penchant par rapport aux chapelles politiques.

Oustaz est foncièrement contre les violences faites aux femmes. “Une femme ne doit pas être violentée”, décrète-t-il. Oustaz ne cautionne donc pas les violences faites aux femmes.

Pour lui, l’homme doit tout faire pour plaire à sa femme, la femme aussi doit être souple et tout faire pour faire plaisir à son homme.

L’homme doit prendre soin de lui comme sa femme prend soin d’elle. Ils doivent se faire plaisir mutuellement et prenant chacun soin de soi.

Oustaz Mamour FALL pense que les jeunes filles s’intéressent plus au Coran qu’aux Oustaz et que les femmes s’intéressent à tous les hommes célèbres.

Oustaz Mamour joue aussi dans des séries télévisés mais dit être mue par l’enseignement de l’Islam dans ces différentes séries.

Les deux jours les plus heureux de son existence furent le jour où il a récité le Saint Coran et le jour de la naissance de son fils aîné.