L’élégance artistique a trouvé deux nouvelles demeures en Afrique: SEN ART VISION/H24MUSIC

Depuis ce dimanche 11 juin, le projet EFOR a repris du service, mais cette fois-ci en FRANCE. L’étape 2 de l’album est alors enclenché !

Comme vous aviez pu le constater, ce projet qui regroupe 10 femmes artistes (Defa-Mamy Victory-Kya Loum-Amira Abed-Dieyna Baldé-Mary Njie-Dieyla Gueye-Dior Mbaye-Sabel Dieng et Mia Guissé) avait été entamé à Dakar lors d’une résidence artistique de 10 jours avec en finalité un album qui prône et met en avant tout ce qui touche à la femme en général, la femme sénégalaise en particulier. Plusieurs thèmes y avaient été abordés tels que: la violence faite aux femmes/ le mariage précoce / le respect de la femme/ la place de la femme dans la société…

Au cours de ce projet, plusieurs acteurs sont intervenus dans la mise en œuvre et la réussite de l’étape 1.

Nathan, Wiljon et Iss 814 dans la direction artistique ont été les ingénieurs sons qui ont accompagné toute la production de l’album.

C’était sans compter sur Baye Sooley(PBS), Kruh Mandioumauri et Daba Sarr (Africa Fête) qui, sans eux, le projet n’aurait pas été ce qu’il est à présent. Que ce soit pour les paroles, la mise au point des idées et des sons, le choix des thèmes, la gestion de l’organisation; ils ont été plus que présents.

Qu’aurait été EFOR sans l’équipe de l’ombre: Djidjack Diouf, Badou, Ablaye, Idrissa Seye, Yass Gueye, Marième Thiam, Bril Fight 4, Métal qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer toute la bonne coordination artistique et la logistique du projet.

Sans oublier les ingénieurs com Matadi Mat (artiste rappeur) et Seynabou Gueye qui ont facilité la promotion du projet sur le digital.

Toujours en quête de perfection, Moustapha Dieng, directeur de Sen Art Vision et initiateur de ce projet, avec son associé Barack Adama, directeur du label H24 ont décidé d’organiser une résidence partie 2 à Paris dans les locaux de H24 music afin de tailler ce projet de manière à ce que chaque personne qui l’écoute puisse y retrouver son histoire, comme s’il lui était directement adressé.

Toute l’équipe de Sen Art et H24 music Label réunis va entrer à nouveau à résidence dans le pays de la baguette et des croissants pour vous sortir l’album qui fera parler internationalement.

Restez accrochés, EFOR est de retour, encore plus fort, encore plus mélodieux !!