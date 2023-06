Mimi Touré: une battante et une humaniste persévérante – une dame de fer

CONFIDENCE reçoit Aminata Touré, née le 12 octobre 1962 à Dakar, une femme d’État sénégalaise. Militante pour les droits de l’homme et fonctionnaire à l’ONU, elle est ministre de la Justice de 2012 à 2013, Première ministre de 2013 à 2014 et présidente du Conseil économique, social et environnemental de 2019 à 2020.

Mimi TOURE face à Mame Coumba DIA

Fille d’un médecin et d’une sage-femme, Aminata Touré passe sa scolarité à Tambacounda (où son père est affecté) puis suit sa sixième au lycée Gaston-Berger de Kaolack. En 1981, elle est lauréate du concours général en économie et bachelière en série B2, au lycée Van Vollenhoven de Dakar. Elle étudie ensuite en France et obtient une maîtrise d’économie à Dijon, un DESS de gestion des entreprises à Aix-en-Provence et un PhD en management international à l’International School of Management (ISM), Paris.

Elle commence sa carrière professionnelle en 1988, au sein de la compagnie des transports publics de Dakar, la SOTRAC, dont elle dirige le département marketing et communication. (Source wikipedia).

La jeune Mimi suivra son père partout au Sénégal, sa scolarité se fera en fonction es affectations de son toubib de père. Elle est née à Dakar mais elle ne reviendra que plus tard pour décrocher le baccalauréat.

Comme son père était militant du PAI, l’Etat faisait tout pour l’éloigner de Dakar.

De Tambacounda en passant par Kaolack puis Dakar elle aura fréquenté plusieurs établissements scolaires avant de se rendre en France comme indiqué plus haut.

Elle explique dans sa famille tout le monde était bon élève à cause de l’encadrement strict des parents d’ailleurs sa sœur et elle ont été lauréate du concours général.

Mais attention, si ses parents étaient stricts ils savaient desserrer l’étau quand il le fallait pour ne pas créer des difficultés supplémentaires. C’est dire que c’étaient de grands pédagogues.

Mimi Touré droit dans ses bottes

Mimi était très proche de ses parents et ne cesse de prier pour le repos de leur âme. Ils se sont toujours donné corps et âme pour leur réussite.

Elle raconte avec le sourire le jour où elle a offert les chaussures de sa maman à une tante qui était mal fagoté, elle recevra un véritable savon de sa mère car ce sont les chaussures qu’elle affectionnait le plus.

La jeune Mimi adorait le sport, elle pratiquait plusieurs sports notamment l’athlétisme, le basket-ball, le hand-ball, le judo, la natation etc. Elle fut même sélectionné pour aller au jeux olympiques de Rome mais pas comme participante.

Elle sera aussi une grande sportive à l’université. Elle conseille aux jeunes de pratiquer le sport car ils peuvent y acquérir beaucoup de vertu et elle regrette la disparition de l’UASSI d’où sont issus de grands champions du Sénégal à l’image de Amadou Dia Ba champion olympique.

Elle insiste sur le respect de l’autre qui fait elle est une militante des droits humains. D’ailleurs ils appelaient leurs employés tonton et tata.

Selon elle être une personnalité c’est dire ce que tu penses et éviter que les gens ne te manque de respect dans tes actes et ton comportement. Il personnalité doit être digne, respectueuse, courageuse et résiliente.

L’inimitable Mame Coumba DIA

En matière de politique elle milité dans plusieurs partis politique avant d’entamer un compagnonage avec le Président Macky Sall.

Un compagnonnage qui ne sera pas de tout repos. La cause ? Le troisième mandat qu’on attribue au président de vouloir briguer.

Directrice de campagne de Landing SAVANE puis de Macky SALL, Mimi dirige avec succès la campagne pour les législatives et il lui est promis le poste présidente de l’Assemblée Nationale mais sa position sur le troisième mandat a fait qu’elle fut écartée de cette station. Pire, on lui arrache son mandat de député et on l’exclut de la mouvance présidentielle.

Très amère Mimi ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle dit qu’elle ne peut pas renier ses convictions et ne saisit pas pourquoi le président ne peut pas respecter sa parole donnée.

Très en verve elle dit être candidate à la prochaine présidentielle de 2024. Prendra-t-elle sa revanche sur Macky Sall?

Wait and see, En tout cas voici une dame à donner en exemple à la jeunesse sénégalais en termes de dignité, de résilience, de droiture. Une battante et une humaniste, sa persévérance et sa témérité méritent d’être saluées.

Bon vent dame de fer !