Clara actrice dans le film “L’amour et ses principes”, sa vie n’est pas un long fleuve tranquille

Clara est l’invitée de CONFIDENCE, actrice de cinéma elle a joué dans “L’amour et ses principes”.

Mame Diarra SOW à l’Etat civil est devient Clara dans une série où elle joue le rôle principal.

Mame Diarra alias Clara face à Mame Diarra

Née à Nioro Du Rip, elle grandira à Nioro, elle fut éduquée par sa mère, son père ne l’a pas éduqué. Elle aimait bien les études. Son ambition était de devenir hôtesse de l’air. Son autre passion était la hand-ball, elle était gardienne de but.

Mame Diarra affirme qu’elle était une ado timide mais provocatrice quand il le fallait. Pendant un moment elle abandonne l’école française pour aller étudier le Coran avant de retourner à l’école française.

Malheureusement, lorsqu’elle préparait le bac, elle fut donné par force en mariage. Elle aimait venir à Dakar pendant les grandes vacances chercher du travail et c’est dans ces circonstances qu’elle rencontre un mec qui lui promet le mariage après les vacances.

Mais lorsqu’elle rentre on la donne en mariage à un autre alors qu’ils ne se sont connus que trois jours. Elle refuse mais elle finit par plier sur insistance de ses parents. Elle devient septième épouse car le gars épousait et divorçait comme il le voulait, bref c’est la pouvoir de l’argent.

Clara

Il lui promet de la laisser continuer ses études mais finit par se raviser. Elle est victime de violences conjugales en cas de fugue, tes parents te ramène. Elle ne ressent aucun plaisir même lors de leurs rapports. Son mari se révèle être un véritable monstre.

Clara fugue, elle commence à saigner en sautant d’un balcon car elle était en état de grossesse.

Elle prend cette période de sa vie comme une étape de formation et d’apprentissage de la vie, elle ne lui en veut même pas.

Malgré ses multiples fugues les gens croyaient qu’elle faisait l’enfant gâtée. Elle commence à ne plus manger surtout lors de la rupture du jeun. Les gens de la maison ne l’appellent plus pour manger Une fois, la cuisine est fermée et elle ne mange rien.

Son mari la frappe, elle crie et les passants volent à son secours. Clara est en sang, ses parents refusent de l’aider pour obtenir un certificat médical.

Elle se rend chez des parents puis chez une amie mais les conditions de vie étaient terribles. Avec l’aide d’un policier elle porte plainte contre son mari. Elle passe la nuit à la belle étoile parce que sa copine refusait de lui répondre. Elle fut accueillie par deux filles.

Après la korité, elle rentre chez sa mère mais remarque un changement dans les comportements de ses parents. Elle décide de rentrer à Dakar mais trouve que sa copine a déménagé. Elle confie ses bagages à une voisine et se rend chez une autre amie.

Clara commence une vie de bohème, elle passe la nuit un peu partout où elle peut se réfugier. Elle commence à chercher du travail. Elle trouve un job de serveuse à 20 000 F le mois.

Mame Coumba DIA

Clara enseigne qu’il faut être patient et courageux dans la vie. Elle fut hébergé à nouveau chez une copine où elle se sentait à l’aise mais un jour sa copine lui annonce qu’elle va déménager.

Elle appelle sa maman qui lui demande rentrer au village mais n’y ayant aucune perspective elle décide de rester à Dakar et de faire face.

A force de chercher elle trouve un travail et loue une chambre et toilette à Ouest foire. Elle y rencontre feu le rapport Pacotille qui devient très proche.

Elle a aussi bossé au Kilimandaro puis s’inscrit pour suivre des cours en informatique. Elle suite ensuite une formation d’animatrice, obtient son permis de conduire, achète un mouton pour sa mère un jour de tabaski.

Le rappel à Dieu de Pacotille l’a beaucoup marqué, elle en pleure encore car Pacotille était un conseiller pour Clara. Elle explique sa simplicité. Il lui enseigne le respect des anciens.

Pacotille lui donnait de bons conseils, il était comme un mentor pour elle.

Mais avant l’étape Pacotille elle fut tentée, à cause de la faim, par la prostitution mais heureusement pour elle, elle est tombé sur un homme exceptionnel et compréhensif qui après l’avoir écouté lui a remis de l’argent sans passer à l’acte.

Elle fut victime de trahison qui lui a causé une dépression, elle dit avoir eut le cœur brisé (elle pleure).

Elle reçoit de propositions indécentes de gens qui lui promettaient de la mettre en rapport avec des maisons de production, des gens qui lui demandent des photos osées d’elle, elle refuse.

Elle participe à des castings et souvent obtient le rôle principal grâce à Dieu, selon elle. Elle avait déjà fait du théâtre à l’école.

Clara dit ne pas connaitre d’affection. Il est vrai que sa mère a divorcé et que elle aussi a suivi le même chemin.

Elle pense que la seule personne qui a de l’affection pour elle, c’est la dernière fille de sa mère.

Voilà en résumé la douloureuse vie de Clara qui nous l’espérons va s’améliorer car malgré les , malgré les vicissitudes, malgré les difficultés de la vie avance toute seule pour faire face à la vie, elle souffre visiblement d’un manque d’amour de la part de ses proches parents. Elle a même pensé au suicide !