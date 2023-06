Modou GUEYE héritage : Un parcours atypique – l’incarnation de l’amabilité, de la simplicité et de la gentillesse

CONFIDENCE retourne dans le monde de la couture pour rencontrer le boss de héritage couture, le styliste et designer Modou GUEYE.

L’élégant Modou GUEYE face à l’élégante Mame Coumba DIA

Né à Guédiawaye, le jeune Modou GUEYE va, cependant, grandir à Diamaguène plus précisément à Diacksao II. Il rejoindra plus tarde Keur Massar.

Sa vie à Diamaguène se résume par la fréquentation l’école Mbaye Diouf jusqu’en classe de CM2. Benjamin de sa mère Modou fut un enfant terrible en tant que “thiat” (dernier né). Il aimait se battre.

Modou fut un bon élève, ses souvenirs de cette époque concerne une vache qui s’était échappée et qui se dirigeait vers eux. Il s’enfuit et se couche par terre, la vache s’approche de lui puis s’en va.

Après la classe de CM 2, il décide d’apprendre le métier de tailleur. Son père l’amène à Thiaroye. Il se rendra ensuite chez deux autres tailleurs pour parfaire son talent.

Parmi ses souvenirs, les bougies qu’ils allumaient à la maison pour étudier mais qu’il fallait éteindre après par souci d’économie. Un autre souvenir c’est les morceaux de pain que lui filaient les jeunes filles à la récréation, elles avaient beaucoup d’estime pour lui.

Tous ces évènements ont forgé un caractère fort chez lui.

Il se souvient aussi de son grand-père qui fut tailleur (c’est d’ailleurs pourquoi il a nommé sa boutique héritage).

En ce qui le concerne, il a eut sa première machine en épargnant.

Modou parle de l’éducation reçu de leur père qui a regroupé ses épouses dans une même maison et confiait les enfants de certaines épouses aux autres. Cette pratique a développé le sentiment d’appartenir à un seul père et une seule mère et a participé à raffermir les liens de fraternité.

Modou GUEYE HERITAGE

Concernant sa mère, il parle d’elle comme d’une brave femme totalement dévouée à sa famille elle a aussi beaucoup participé à raffermir les liens entre ses co-épouses et entre les enfants.

Sa maman l’aimait tellement que lorsque c’était son tour pour récupérer la tontine où elle était inscrite elle a mise l’argent avec les économies de Modou.

Sa mère aimait tout ce qu’il faisait.. C’était un amour réciproque. Selon lui sa mère lui a appris a respecter les gens.

Quand à son père, il dit qu’il est son idole, il est un fan de son père. Il a beaucoup investi sur lui, il est sa référence et sa fierté mais aussi sa force. C’est pourquoi, il respecte tous les interdits édictés par son père même s’il n’est plus là.

Mame Coumba DIA

Depuis le rappel à Dieu de ses parents l’homme se sent perdu, il ‘n’a plus de boussole mais il reste confiant car ils l’ont bien éduqué et son père lui a toujours que jamais il n’aura de problème s’il reste focus sur son éducation de base.

Voici en résumé le parcours de Modou GUEYE un homme qui s’est battu avec la bénédiction de ses parents.

Sa vie est une success story à donner en exemple à la jeunesse. Un exemple d’abnégation, un exemple de simplicité, d’humilité, un exemple d’engagement perpétuel au service de sa communauté.