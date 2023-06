Eternel: le nouveau long métrage du passionné réalisateur Sénégalais Abdoulahad WONE

Abdoulahad WONE est un réalisateur Sénéglais qui s’est déjà illustré au plan national comme international.

Abdoulahad WONE

Il est, en effet connu pour avoir réalisé des séries à succès tels que “TUNDU WUNDU” lauréat du prix FESPACO 2017, la série DERAPAGES pour ne citer que ces deux-là.

Pour ce long métrage ETERNEL, la boite de production Ziv de la scénariste Alexandra Amon, Tv Orange Cote d’ivoire ont tapé très fort, Eternel réussit à regrouper des artistes connus et reconnus au plan international avec des acteurs Ivoiriens puisque le film a été tourné en Côte-d’Ivoire et l’étalonnage s’est fait en Afrique du Sud pour plus de perfection de la production.

Avec l’amour comme thème central, Eternel aborde des thèmes universels : les relations de couples dysfonctionnelles, les liens de famille, l’espoir, le don de soi, les rapports humains avec l’argent, les disparités entre classes sociales et l’univers médical. Ce drame a pour ambition de devenir un classique du cinéma ivoirien, avec un casting d’acteurs chevronnes, des thèmes pertinents et des personnages représentatifs de la société africaine actuelle. Avec une histoire émouvante, Eternel a le potentiel d’être a la fois un succès commercial et artistique.

Eternel est en effet l’histoire d’un amour improbable voire imprévisible entre une infirmière mère célibataire et son patient issue d’une riche et puissante famille qui malheureusement est en phase terminale d’un cancer du foie.

Principaux acteurs

Issue d’un milieu modeste l’infermière dont c’est le premier emploi va exercer à domicile. Pourra-t-elle vivre son idylle avec son patient en phase terminale avec des parents ultra protecteurs?

Relation plus qu’improbable car en plus des parents de son amoureux appartenant à la bourgeoisie la société verra-t-elle d’un bon œil une telle relation si l’on sait que les préjugés sont encore tenaces en Afrique ?

Ce qu’il faut retenir du film Eternel:

C’est que le véritable amour peut changer toute une vie et même offrir une vie nouvelle ; cette force invisible qu’est l’amour a cette capacité de façonner nos vies, de déterminer notre nature et affecter notre destinée; c’est ce même amour qui a fait basculer le destin de nos protagonistes Yann et Sara du désarroi au merveilleux et dont l’histoire nous est racontée à travers le récit d’une jeune femme (leur fille devenue adulte)

L’argent ne fait pas le bonheur, l’argent n’achète pas tout.

Alexandra AMON

Pour être complet disons que la scénario et les dialogues sont de Alexandra AMON (qui joue le rôle de l’infirmière) et de Ani ELIAM.

Sortie le 7 juillet au cinéma majectic à Abidjan et le 14 juillet à Dakar et dans le réseau africain canal Olympia

Un film à voir absolument,

Découvrez ci-dessous la bande annonce de ce fantastique film riche en rebondissements.

Un très beau film !