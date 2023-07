Mbaye DIAGNE, un footballeur professionnel au grand cœur

CONFIDENCE reçoit Mbaye DIAGNE un lion du football qui va se livrer sur le canapé de Mame Coumba DIA, meilleur buteur du championnat turc. Un homme simple, modeste et sincère.

Mbaye face à Mame Coumba DIA

Il est né et a grandit aux HLM de Dakar jusqu’à l’âge de 6 ans.

Il fut un jeune turbulent qui n’aimait pas l’école, il préférait le football et séchait les cours pour s’y consacrer. Il a reçu beaucoup de raclées à cause de cela. Il arrête en classe de CM2.

Il fut éduqué par sa grand-mère qui le secourait lorsqu’on voulait s’en prendre à lui à cause de sa passion pour le football. Il déclare être très proche d’elle.

Mbaye Diagne a toujours cru en lui, il avait l’intuition qu’il pouvait réussir dans ce domaine. Il s’est inscrit lui-même dans une école de football. 3 ans après il signe son premier contrat professionnel.

Tout n’a pas été rose pour Mbaye, il était obligé de passer la nuit sur un canapé. Cette situation l’a beaucoup motivé, il fallait qu’il réussisse pour changer les choses.

Il réussit à se rendre en Italie et signe son premier contrat à la Juventus de Turin après avoir joué dans une équipe de quatrième division.

Mbaye DIAGNE, international Sénégalais

Les débuts furent un peu difficiles car la Juventus va le prêter souvent à d’autres équipes.

La première personne à être au courant de sa signature c’est sa sœur, sa compagne de galère.

Après 3 ans il se rend en Chine mais rencontre des problèmes à cause de la langue et de la bouffe. Il a rencontré les mêmes problèmes en Arabie Saoudite à cause de la rigueur de la loi. Il y fait six mois puis se rend en Hongrie.

Mbaye affirme qu’un footballeur professionnel doit avoir le sens de l’engagement car tout n’est pas clean dans ce milieu, il faut toujours prendre ses responsabilités.

Il dit avoir été témoin de gestes racistes mais reste très zen par rapport à certains comportements même s’il a déjà écopé d’un carton rouge à cause d’un jouer Turc sur qui il a craché.

Mame Coumba DIA

Mbaye dit que tout peut arriver au cours d’un match de foot, c’est pourquoi il faut un mental très fort.

Rater un penalty est traumatisant pour un joueur.

Il préfère de loin le championnat Anglais mais pour l’instant il est à la recherche d’argent pour soutenir ses proches.

Mbaye se souvient de sa première convocation équipe nationale. Il en sera toujours fier. Il aimait bien El Hadji Diouf, Khalidou Fadiga et Henri Camara.

Il fut le troisième meilleur buteur de tous les championnats européens derrière Messi et Mbappé. C’est ce qui a motivé sa première sélection en équipe nationale A.

Il se remémore des bons moments passés dans la tanière. Il se souvient aussi de la victoire lors de la dernière coupe d’Afrique. Il aurait aimé faire partie de cette bande d’amis qui ont remporté le trophée, mais il rend grâce à Dieu même s’il n’est plus convoqué en équipe nationale.

Mbaye refuse être taxé de jet-setteur, il dit qu’il est fidèle en amitié. Il affirme n’avoir aucun problème avec le coach Aliou Cissé, il est conscient qu’il existe beaucoup de joueurs talentueux au sein de cette équipe et la victoire contre le Brésil vient de le confirmer.

Il dit favoriser son club car s’il est performant en club cela lui ouvrira les portes de l’équipe nationale mais il ne fait pas focus sur une sélection mais il est prêt à revenir si on a besoin de lui.

Mbaye dit s’activer beaucoup dans le social et il continuer à le faire. D’ailleurs il explique qu’il a aidé beaucoup de ses amis en Europe.

Il dit investir dans plusieurs secteurs au Sénégal histoire de préparer sa reconversion.

Voilà résumé la vie de Mbaye Diagne, un footballeur au grand cœur !