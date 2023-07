Macky SALL – Le Sénégal glorifié partout dans le monde: Sage décision Excellence

“un coup de tonnerre dans un ciel serein, une grande intelligence politique”

A travers un discours historique, le lundi 3 juillet 2023, le président de la République, Macky Sall a déjoué tous les pronostics. Au bout d’un suspense infernal qui aura duré près de quatre ans, contre toutes les attentes, le leader de Benno Bokk Yakaar (BBY) a finalement décidé de renoncer à briguer un troisième mandat, conformément à son engagement. Une décision historique qui est en train de faire couler beaucoup d’encre sous les ponts, tout dépend du camp que l’on soutient.

Une pléthore de réactions…

Au plan international:

Commençons par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a exprimé sa « profonde estime » pour le président Macky Sall, qui a pris la décision de ne pas briguer une troisième candidature en 2024. Il estime que cette décision constitue un « exemple très important pour son pays et pour le reste du monde ». Il ajoute « Je voudrais exprimer ma profonde estime pour le Président Macky Sall du Sénégal et pour les qualités d’homme d’état dont il a fait preuve. Sa décision constitue un exemple très important pour son pays et pour le reste du monde », a écrit le patron des Nations-Unies dans un tweet.

De son côté la France “salue” la décision du président sénégalais Macky Sall de ne pas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle en 2024. “Le Sénégal démontre à nouveau la solidité de sa longue tradition démocratique”, a estimé François Delmas, porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères.

La décision du Président Macky Sall a eu l’art de décrisper le climat politique qui était devenu explosif au Sénégal.

Cette décision, dans une région Ouest-Africaine marquée par les coups d’Etat à répétition, restaure quelque peu la réputation récemment mise à mal de la démocratie sénégalaise, alors que les opposants de Macky Sall lui prêtaient depuis des mois le dessein de se présenter à un troisième mandat, illégal à leurs yeux.

Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine, salue “une décision sage et salutaire”. “J’exprime mon admiration au grand homme d’Etat qu’il est d’avoir privilégié l’intérêt supérieur du Sénégal et de préserver ainsi le modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de l’Afrique”, a-t-il déclaré.

Le chef de d’Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest “salue avec fierté sa décision courageuse de grand Homme d’Etat”, a-t-il dit sur ses réseaux sociaux.

Le Président nigérien Mohamed Bazoum “formule le vœu que cette décision mûrement réfléchie apaise définitivement le climat politique dans ce pays frère”.

Tellement simple et Vertueux de se conformer à la constitution et aux lois de de son Pays…et de relativiser la notion de Pouvoir… temporellement temporaire.

Au plan national :

C’est la chanteuse Coumba Gawlo Seck qui donne le ton. La diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo a magnifié la décision du président de la République Macky Sall de ne pas se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

“Le Sénégal a encore marqué l’histoire ce soir grâce à un grand homme Son Excellence le Président de la République Macky Sall qui a respecté la démocratie”, a-t-elle écrit sur Facebook.

“Il a préféré s’éloigner des ors du pouvoir et respecter la volonté de ses concitoyens et les textes de la constitution pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Chapeau bas Excellence Monsieur le Président de la République, qu’Allah continue de guider vos pas. Tout Sénégalais peut continuer à rester fier de notre cher pays. God bless Senegal”, a ajouté l’artiste.

Pour Alioune Tine, membre de la société civile et ardent opposant à un troisième mandat, c’est “une délivrance”. Macky Sall “sort par la grande porte avec un grand discours”.

Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, fait part d'”une grande émotion” et d’un discours qui lui permet “de retrouver une grande partie du Macky Sall” d’avril 2012. (Pour comprendre sa déclaration suivez son passage dans l’émission CONFIDENCE sur Senepeople plus avec Mame Coumba DIA.)

Pour sa part, Aminata Touré, ex-Première ministre qui a rejoint l’opposition déclare un peu rancunière quand même : “Je félicite la jeunesse sénégalaise, la diaspora et tous les démocrates sénégalais. Car si le président Macky a accepté de jeter l’éponge (…) c’est parce qu’il y a eu des Sénégalais qui se sont érigés contre”.

L’opposant Khalifa Sall a salué “une belle décision”, pensé à tous les morts dans des manifestations depuis 2021, une cinquantaine, “des sacrifices qui n’ont pas été vains” et plaidé pour “une élection inclusive”.

Le porte-parole de M. Sonko a simplement tweeté “Focus 2024” avec le portrait de son leader.

L’ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, a aussi réagi. Il qualifie la décision de Macky Sall de noble. Il le félicite et invite le peuple sénégalais à soutenir la candidature de (son fils) Karim Wade qui, d’ici peu, sera investi par le PDS pour la Présidentielle de 2024.

Maodo Malick Mbaye Directeur Général de l’ANAMO membre de la coalition au pouvoir a confessé avoir été submergé par l’émotion face à «la décision de Macky Sall qui le grandit et qui anoblit davantage la pratique politique».

Réseaux sociaux:

En consultant les réseaux sociaux on se rend compte très vite que les avis sont partagés tout dépend de l’obédience politique des internautes. Si certains magnifient la sortie du Président, d’autres pensent qu’il a tout simplement respecté la Constitution tandis que certains sont convaincus que ce sont les jeunes qui lui ont tordu la main. La bataille des idées et autres positions y fait rage.

En tout cas, quelques soient les positions des uns et des autres notre commun vouloir de vie commune voudrait que l’ont salue cette sortie qui va apaiser les tensions et ramener cette quiétude, cette paix et cette stabilité sociale sans lesquelles aucun développement durable n’est ni possible ni envisageable.

Sans parti pris disons tout simplement que par cette décision le “code d’honneur et le sens de la responsabilité historique ont commandé au Président Sall de préserver sa dignité et sa parole”. Cette décision restera à jamais gravée dans les annales de l’histoire politique de notre pays.

Pour terminer citons le journaliste Charles Faye de la Tfm qui a posté sur facebook : “Sentiment de joie sourde et profonde m’est revenu comme lors de la victoire contre le Cameroun hier avec la même densité, Vive le Sénégal, fier d’être Sénégalais.”

Un Sénégal de tous, un Sénégal par tous, un Sénégal pour tous !