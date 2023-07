Dayza de Akhlou Brick : Humilité, éloquence, pertinence – l’incarnation de la sagesse

Après Ara de Akhlou Brick voici son ami et complice Dayza qui va se soumettre au feu roulant des questions de Mame Coumba DIA.

Pape Sidya SENE à l’état-civil celui qui se fait nommer Dayza est un artiste accompli. Dans cet entretien, il fait preuve d’une maturité exemplaire et extraordinaire, il se pourrait que cette sagesse soit la raison du succès de Aklou brick paradise.

Fils cadet de sa mère et homonyme de son grand-père paternel Pape sidiya Sène est né à Kaolack qu’il compare à la terre promise. Il y a fait ses humanités avant de se rendre à Mbour.

A Thiès il montre ses prédispositions pour les études. Loin de sa mère, il commence à faire l’école buissonnière. Il est confié à son oncle instituteur à Mbour. Il y découvre le Kankourang et revient tard en le suivant il reçoit sa première fessée.

Président du Foyer Scolaire (FOSCO) du lycée Demba DIOP et syndicaliste à fac.

Il parle de Ara comme quelqu’un de très studieux. Tous les deux furent meneurs de grève.

Son amour pour le rap le met en mal avec son oncle. Mais comme il avait de bonnes notes son oncle finit par lâcher prise.

Atoumane Sarr, grand-frère de Ara se met à leur disposition et leur donne le conseil de tout faire pour réussir et il ne l’ont pas déçu car ils étaient talentueux et avaient foi en eux.

Selon Dayza au Sénégal le mérite n’est plus mis avant tout est une histoire de bras long et ce dans tous les secteurs de la vie.

La conversation entre les deux “talibés” va tourner autour de la spiritualité. Dayza raconte comment Baye NIASS lui a fait des révélations.

IL fut vendeur de café et a fait beaucoup d’émules.

Mais sa vocation de devenir rappeur vient de la prière de son marabout. Sur autre registre il dit n’avoir jamais usé de drogue.

Voici de façon ramassée la vie de ce jeune rappeur qui doit être donné en exemple à la jeunesse sénégalaise humble et plein de sagesse doublé d’un communicateur exceptionnel.