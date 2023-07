Sophie Gladima, Ministre du pétrole et de l’énergie : “La politique n’est pas une profession”

Mame Coumba DIA reçoit dans CONFIDENCE la très posée Aïssatou GLADIMA ci-devant ministère du au pétrole et de l’énergie et Maire de Joal Fadiouth.

Au cours de cet entretien madame le ministre se livre sans tabou, sans langue de bois.

Née d’un père Nigérien qui est très tôt rentré au Niger sa maman se remarie avec un certain Monsieur SALL qui va largement contribuer à son éducation, elle ne le remerciera jamais assez.

Ayant fréquenté très tôt les écoles des religieuses catholiques, Sophie sera très influencée par ces dernières, d’ailleurs, affirme-t-elle, sa timidité vient de là et l’obéissance sans faille aux parents et aux aînés aussi même si on n’est pas d’accord avec leurs avis.

Les tenues étaient portées aussi selon l’évènement ou le milieu où l’on désirait se rendre.

Celle qui a commencé à cuisiner à l’âge de 11 ans dit être un cordon bleu. Elle adore le soupe Kandia, le “lakh” (bouillie de mil avec du lait).

Pour elle si tu aimes quelques chose souhaite la même chose pour les autres ensuite ce qui ne t’appartient pas n’est pas à toi. Elle ajoute qu’une personne doit être pudique, savoir où s’arrêter et respecter sa parole.

Elle dit que ses débuts à l’université furent difficiles car elle ne savait pas quelle branche elle devait suivre.

Elle finit par choisir la géologie à la place de l’archéologie. Elle y rencontre celui qui sera le futur président de la République du Sénégal: Macky SALL, ils réussissent ensemble aux tests d’entrée ainsi que son mari, Monsieur SALL parent de son père adoptif dont elle regrette la disparition.

Sophie dit avoir quelques fois mis un frein à ses activités afin de s’occuper de sa fille lorsqu’elle a senti qu’elle avait besoin d’elle.

Elle a toujours aimé la politesse et la courtoisie de Macky Sall lorsqu’ils étaient étudiants en géologie à l’Institut des Sciences de la Terre.

Celle qui détestait la politique finit par s’engager comme conseillère de Macky Sall à la primature. Elle s’engage en politique avec l’intervention de Mansou Kama qui a plaidé sa cause auprès de sa mère/

Voici en résumé la vie de cette ministre, vie faite d’une bonne éducation, d’une vie studieuse, d’une vie marquée par une fidélité indéfectible au Président Macky Sall son camarade de promotion.

Voici l’exemple de femme que nous aimerions voir, connaître et rencontrer au Sénégal. une véritable battante.