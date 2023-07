Kiné Sow de la série “Mayacine ak Dial”: Au bout du tunnel, la lumière – Découvrez le sosie de Mame Coumba DIA

Mame Coumba DIA reçoit dans ce numéro de CONFIDENCE Kiné Sow, ancienne super star de la série “Mayacine ak Dial”. L’actrice a marqué de son empreinte le cinéma sénégalais par sa beauté et sa bonne humeur. Elle ne manquait pas, non plus de faire hurler de rire les téléspectateurs dans pas mal de séquences.

Mame Coumba DIA face à son sosie Kiné SOW

Sa vie n’a pas été de tout repos, Kiné Sow a connu des hauts et des bas. Pire elle a vécu la trahison, trahie par celle qu’elle croyait être sa meilleure amie et par bien d’autres; elle fut aussi victime de médisance.

Ne vous laissez pas surprendre, Kiné Sow et Mame Coumba DIA se ressemble comme deux gouttes d’eau on dirait des sœurs jumelles, elles ont même quelques fois les les mêmes mimiques, les mêmes intonations de voix. Voici Mame Coumba et sa sœur jumelle cachée. Une complicité merveilleuse.

Kiné vit en Europe désormais, de la France elle s’est retrouvée en Belgique.

Née à Guédiawaye (PAI), elle est fière de ses originaires modestes (elle utilise le qualificatif “très pauvre”) “Kiné SOW s’est battue avec sa mère pour s’en sortir, sa mère cette brave dame sans moyens s’est sacrifiée pour sa progéniture. Elle restait focus sur sa famille et est restée digne.

Il faut préciser que ses parents ont très tôt divorcés, Kiné n’a revu son père qu’à l’âge de 28 ans. Tout le monde sait ce que cela veut dire grandir sans une figure paternelle, sans cet amour paternel; la maman doit jouer les deux rôles: celui du père et de la mère: un véritable dilemme cornélien.

Kiné SOW rencontre son père à 28 ans lors d’un tournée en Mauritanie, elle y rencontres ses frères et sœurs. Les liens se resserrent mais malheureusement, son père va quitter ce bas monde.

Son premier employeur fut SANEKH qu’elle ne remerciera jamais, puis Kiné suit des cours d’art dramatiques au centre culturel Douta Seck, d’ailleurs c’est à cet endroit qu’elle signera pour jouer dans la série “Mayacine ak Dial”. Il faut préciser qu’elle a connu SANEKH par l’intermédiaire d’un ami commun.

Kiné SOW, sa ressemblance avec Mame Coumba DIA est renversante

Cette vie de misère faite de privations et souffrances va forger le caractère de la jeune Kiné Sow qui apprend vite les dures réalités de la vie et en tire les bonnes leçons.

Elle n’a jamais fait le CM2, mais le regrette amèrement car elle ne peut ni écrire et lire ses SMS.

Kiné SOW a été trahie par sa copine lorsqu’un émigré a voulu l’épouser. Sa présumée amie est allé voir son futur époux à l’hôtel pour lui raconter des vertes et des pas mûres sur le compte de Kiné. Il décide d’annuler le mariage.

Cette étape de sa vie l’a marquée. Kiné dit que sa grand-mère lui disait toujours que la vie est ainsi faite chacun entre dans ta vie y laisse son empreinte et s’en va. Kiné en bonne croyante prend les choses du bon côté. Les bonnes personnes existent toujours philosophe-t-elle.

Une autre blessure viendra de son grand-frère qu’elle considérait pourtant comme son père mais elle a fini par panser ses blessures et faire table rase du passé. Il lui a fallu vivre cet épisode pour la rendre forte comme un homme, comme une lionne. Elle dit que cette cicatrice, même si elle pardonne, elle la gardera toujours mais n’oubliera jamais car aucune relation ne sera plus possible entre eux.

Malgré toutes ces déceptions Kiné croit encore en l’amitié mais dit être beaucoup plus attentive à ses fréquentations.

Le succès de MAYACINE AK DIAL lui a permis d’améliorer l’ordinaire à la maison mais surtout la vie de sa maman et de sa fratrie c’est d’ailleurs pour cela qu’elle mène une vie rangée même si elle a été victime de ragots car on l’a accusé une fois d’avoir deux maris en même temps l’un en Italie et l’autre au Sénégal.

A cause de tout ceci Kiné qui s’efforçait d’être un modèle pour ses sœurs et nièces décide de s’éloigner du Sénégal afin de tirer un trait sur son pesant passé.

Mame Coumba DIA, elle a retrouvé sa sœur jumelle

Les débuts furent difficiles en France à cause de la barrière de la langue, du manque de moyens… C’est dans ces conditions qu’elle rencontre son futur mari qui l’emmène en Belgique et participe énormément à la poursuite de sa carrière. Kiné a toujours cru en elle malgré les pires moments vécus, elle a toujours eu cette foi que les choses s’amélioreront un jour.

Elle se souvient de sa vie de femme de ménage avec ses 110 Kg, elle en a beaucoup souffert, puis elle se mis à la coiffure en Italie ensuite à la Rochelle (à la place).

Elle rencontre son époux à Reims alors qu’elle travaillait dans un café. En faisant tous ces emplois elle était sans papier.

Kiné décide de perdre du poids et apparait sous une nouvelle forme car les gens disaient du n’importe quoi sur elle du genre elle est atteinte de telle ou telle autre maladie, qu’elle était ceci ou cela. Tout un tas de ragots.

Son homme (M. DIOP) la couvre et la couve malgré les débuts difficiles, ils font face. Elle parle de lui comme de son héros, celui qui s’est battu malgré la conjecture difficile.

Ils se sont battus ensemble et ont réussi ensemble, leur amour n’étant pas basé sur l’argent au dépaer serait le secret de la réussite de leur couple.

Retour sur scène? Elle ne veut pas être catégorique mais elle ne dit ni oui, ni non. De toute façon, l’art lui a permis de retrouver son père, de voyager un peu partout dans le monde, de rencontrer des tas de gens.

Elle lance un appel aux jeunes filles afin qu’elles préservent leur dignité et qu’elle apprennent à se battre pour réaliser leurs rêves. Il ne faut pas compter sur les hommes pour réussir. Kiné n’est pas contre la polygamie.

Elle veut mettre sur pied un entreprise pharmaceutique et s’active à réunir tous les papiers administratifs.

L’évènement le plus heureux de son existence c’est son mariage et les enfants qui en sont issus.

Voici en résumé la vie de Kiné qui montre à suffisance que l’amitié entre femmes n’est pas généralement sincère. La trahison est très difficile à supporter.

Une vie remarquable qui met en avant Kiné Sow, une grande dame , mature qui a montré ses capacités à surmonter les difficultés de la vie.

La lumière au bout du tunnel.