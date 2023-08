Marie Teuw NIANE: Son passé éclairant son futur son esprit ne marche point dans les ténèbres

CONFIDENCE votre émission préférée animée par l’inévitable Mame Coumba DIA reçoit le Professeur Marie Teuw NIANE, ancien ministre de l’enseignement supérieur du président SALL, Président du Mouvement pour la transformation nationale (Mtn/motna), candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024.

Le Pr. Mary Teuw NIANE face à l’infatigable Coumb BA

Référence dans le domaine universitaire Marie Teuw NIANE chevalier est officier dans l’ordre national du lion, chevalier dans l’ordre des palmes académiques de la République du Sénégal et de la République française.

Il est né à Pikine, orphelin de père dès le bas âge, le futur professeur est vite orienté vers les études coraniques à l’âge de 4 ans, sous le manteau de sa mère et de son oncle il grandit à Bango et y acquiert les fondamentaux de la vie sociétale. Se lever tôt, arroser les champs de sa mère (le soir aussi), se rendre à l’école, les week-ends étant consacrés aux études coraniques.

Il fréquente l’école primaire de Dakar Bango qui se trouvait à l’époque dans le camp militaire même, les élèves y prenaient leur petit-déjeuner. Une école réservée aux enfants des officiers et des professeurs qui exerçaient au Prytanée militaire. Le quota d’élèves n’étant pas atteint et l’Etat menaçant de fermer l’école, il fut partie des heureux cooptés pour intégrer l’école.

En1968, il obtient le certificat de fin d’études élémentaires réussit au concours d’entrée en 6ème dès le CM1. Il fut berger à ses heures perdues, c’est de là qu’il a découvert que les bergers vaccinaient leur vaches avec leurs propres méthodes et qu’ils avaient l’art de lire beaucoup de signes en scrutant les nuages. C’est pourquoi, le professeur affirme que beaucoup de savoirs et de sciences viennent d’Afrique comme l’avait si bien démontré le Pr. Cheikh Anta DIOP.

Professeur Mary T. NIANE, l’homme aux trois doctorats, un éminent scientifique

Le professeur NIANE va se livrer à un véritable cours magistral dans lequel il va rappeler les fondamentaux du savoir: les découvertes et les inventions qui vont façonner l’avenir du monde.

L’homme a été influencé par l’armée par rapport à la discipline, à la ponctualité, le respect des heures de repas mais bizarrement l’idée de devenir militaire ne l’a jamais effleuré.

L’éducation peulh et celle dans anciens sont resté ancrées sur lui et sa génération par exemple le refus d’être cité dans des scandales et être un modèle dans la société. Le professeur dit regretter l’ancien système d’enseignement qui selon lui était beaucoup plus performant que l’actuel.

Ayant obtenu le bac C avec mention Bien, il obtient une bourse d’excellence. De retour d’Europe avec le diplôme d’ingénieur il est recruté à l’université Cheikh Anta Diop par le Pr. Sakhir Thiam comme professeur adjoint. Il est titulaire de trois thèses de doctorats en mathématique (doctorat de troisième cycle, doctorat unique et doctorat d’Etat).

Depuis la France il s’arrangeait pour envoyer 10 000 F CFA par mois à sa mère, argent défalqué de sa bourse d’études. Il s’est souvenu de tous les efforts qu’elle faisait pour qu’il réussisse. Le souvenir de son passé a largement contribué à éclairer son futur. C’et pourquoi il recommande aux étudiants de tout faire pour réussir afin de prendre soin de leurs parents.

L’inusable Mame Coumba DIA toujours égale à elle-même

Il s’engage en politique au PAI alors parti clandestin.

A sa grande surprise, il est nommé ministre de l’enseignement supérieur alors qu’il était recteur de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Il avait candidater pour le poste de l’université Amadou Makhtar Mbow nouvellement créée en même temps il lui fut même proposé le rectorat de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Président le propose au poste de ministre de l’enseignement supérieur. C’est après que le Chef de l’Etat lui a fait savoir qu’il l’a nommé car il maîtrisait l’enseignement supérieur et lui a confié la tâche de mener les réformes idoines et lui assure de son appui.

Il est le ministre qui a le plus duré à ce poste des indépendances à nos jours. Il a mené à bien les réformes et est retourné enseigner avant d’être rappeler pour être nommé Président du conseil d’administration de PETROSEN avant de démissionner de ce poste. Le professeur est fier d’être rentré au bercail pour mettre ses compétences au service de son pays.

Désormais, il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024.

Pour le professeur le savoir (la connaissance) est à la base du développement de toute nation c’est pourquoi le fait que 70% de la population soit analphabète lui pèse. Il faut inverser la tendance, dit-il.

En ce qui concerne son programme, il insiste sur l’éducation, la santé, le logement, la paix, la propreté, le développement des industries surtout avec la découverte du pétrole et du gaz. Cela permettra de développer d’autres formations professionnelles.

L’agriculture aussi a une place importante dans le programme du candidat (agriculture 12 mois sur 12), ainsi que le développement de l’industrie laitière, la revitalisation des industrie fossiles…

Marie Teuw NIANE dit ne rien regretter de ses choix surtout académiques car Dieu l’a toujours guidé dans ses choix.

Pour finir le professeur donne des conseils, il faut que l’éducation soit l’affaire de tous comme avant, l’éducation est le socle de la société ensuite, il faut avoir le sens de l’écoute car celui qui ne sait pas écouter ne comprendra jamais. Il faut enseigner nos valeurs à la jeune génération et lui demander de faire attentions aux réseaux sociaux et il faut savoir utiliser internet à bon escient.

Le défi majeur de notre société est de passer à une éducation nouvelle de toutes les couches de la société afin de créer une société nouvelle, une génération nouvelle et des mentalités nouvelles qui contribueront au développement de notre pays.