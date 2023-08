Demba GUISSE, artiste – chanteur – comédien: un homme de défi, de valeur, de conviction et de principes

L’artiste chanteur et comédien Demba GUISSE est l’invité de Mame Coumba DIA dans votre émission CONFIDENCE qui se propose d’inviter les célébrités que vous souhaitez voir et connaître leur histoire, découvrir leur véritable nature sur le canapé jaune devenu célèbre.

Voici ce qui dit sa biographie:

DEMBA GUISSE a intégré le monde de la Musique depuis 1997, il est issu d’une famille de musiciens. Dans sa petite enfance, il a su capter des secrets sur l’art qu’il sentait se réveiller en lui, pour ensuite prendre doucement forme. Parce que toute sa famille se meut dans cette discipline, plus particulièrement dans la percussion. DEMBA GUISSE a participé dans beaucoup de compétitions dans le domaine de la musique : Carreau noir (cartes) OSCAR des Vacances, il a été le vainqueur du concours de chant en 2007. Carreau noir (cartes) il est classé deuxième sur 11des Pays (Côte d’Ivoire, Mali, France etc…) du concours de Case Sanga 3 organisé au Mali.

Pour l’instant il a composé quatre vidéos clip qui passent toujours dans les télévisions (Jamm en 2008, Niakk Yaaye en 2010, Nabi en 2011 Hommage à Baba Maal en 2012, et mbiffé en 2013 .

DEMBA GUISSE joue de la guitare, et joue dans des (after-work) dans des discothèques. Il est sollicité dans beaucoup de prestations organisées partout dans le Sénégal, dans la sous région et sur l’International. Il a gagné la finale du concours xééx sibiru organisé par Youssou Ndour de 2011. Il a représenté le Sénégal pour le Festival la voix de Bamako au Mali en janvier 2012.

DEMBA GUISSE a fait une tournée Internationale en juin 2012 en Espagne, Italie et France. Quand le jeune chanteur Demba Guissé rend hommage à son idole, Baba Maal qui visiblement est très ému par son talent et sa voix.

Enfance:

Il est né à Pikine et a grandit entre les Parcelles Assainies et Cambérène. Il arrête très tôt les études et se consacre à la mécanique puis au théâtre et enfin à la chanson. Pour les besoins de son art, il se rattrape en suivant des cours de français et même d’anglais.

Il fut un enfant assez sage et aimer bien chahuter ses camarades de promotion en classe. Tout le contraire de sa sœur Pendo Guissé (Alias YAMA) qui, dit-elle, était un peu terrible. Elle aimait la bagarre.

Sa mère était très “maman-poule” et était très proche de ses enfants, elle leur permettait tout tandis que son père insistait pour qu’il se concentre sur ses études, il n’était pas pour qu’il devienne musicien. Sa mère a même vendu ses bijoux pour lui permettre de passer le permis de conduire. Très proche de sa mère, Demba a une très haute estime de sa génitrice.

Il est très fan de mécanique, métier qu’il a pratiqué de 1998 à 2006, il va arrêter sa passion après avoir sorti son premier clip. Pour rappel, il a gagné une finale dans la rubrique chant à “Oscar des vacances” ce qui va beaucoup l’aider dans la suite de sa carrière.

Il commence à glaner des récompenses par ci et par là, il gagne des concours de meilleur de chanteur aussi dans de petits évènements. Il dit avoir été très influencé par Baba Maal, Feu Ablaye Mbaye et Youssou Ndour.

Au cours de cette interview, on découvre la véritable personnalité de Demba Guissé, un artiste simple, digne et fier de ce qu’il est et de ce qu’il a. Un artiste qui a les pieds sur terre, simple et bien au fait des réalités de la vie. C’est aussi un artiste au grand cœur.

Ses débuts furent difficiles à cause de la cherté des studios mais aussi du fait d’animateurs qui refusaient de faire passer ses sons à l’antenne mais qui, bizarrement ont voulu récupérer sa gloire en se faisant passer pour ceux qui ont contribué à son succès.

C’est pourquoi Demba affirme à haute voix que le milieu du show-biz est très complexe. Il apprend de ses erreurs mais ne regrette rien. Il se souvient de sa brouille avec un animateur qui ne voulait rien savoir de lui; cet animateur refusait même de le citer alors qu’il était le parolier des chansons de certains de ses invités comme sa sœur Pendo, il a même refusé de faire passer sur les ondes certaines chansons de certains chanteur parce que c’est lui qui les a écrites.

Même après tout cela, Demba refuse d’être rancunier envers cet animateur qui a quitté finalement le groupe de presse où il officiait. En bon croyant Demba Guissé prône la promotion des bonnes relations entre les créatures de Dieu que nous sommes. L’artiste préfère toujours positiver, une véritable force tranquille qui n’aime pas l’hypocrisie, son désir permanent est d’être au service de sa communauté.

Enfin il compte parmi ses amis, son idole Baba Maal, Sidy Diop, Kéba Seck tous des chanteurs et plaide pour un respect des anciens tels que Youssou Ndour, Omar Pène, Feu Thione Seck, Ismaël Lo…

Demba Guissé se remémore d’un évènement douloureux en 2006 lorsqu’il fut accusé de vol de portable, c’est la première fois qu’il a pleuré et il s’est avéré en fin de compte que c’était des accusations mensongères du fait d’un vieux charlatan habitué des faits.

Enfin, il a rendu un vibrant hommage à Mame Coumba DIA pour l’accueil qu’elle réserve à ses invités et surtout pour son professionnalisme.

Voilà tout pour ce super numéro de CONFIDENCE qui nous a permis de découvrir Demba Guissé, artiste – chanteur – comédien qui défend la dignité humaine et qui ne souhaite qu’être du côté de la vérité et de l’honnêteté.