Neymar : Le PSG ouvert aux offres pour le Brésilien après sa volonté de départ

En plein cœur d’un été agité à Paris, marqué par le départ de Lionel Messi et la confrontation médiatique avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain semble désormais prêt à envisager un avenir sans Neymar.



À l’issue d’une période estivale mouvementée, où l’ombre du doute plane sur la stabilité de l’équipe, Neymar a officiellement informé le club de sa volonté de quitter le navire parisien. Restant trois années encore sous le contrat faramineux de 25 millions de livres sterling annuels, le Brésilien étoilé suscite désormais les convoitises des grands clubs internationaux. Les rumeurs rapportent que des offres oscillant entre 50 et 80 millions € seront prises en considération par le PSG, en fonction de l’identité de l’acheteur.



Divers clubs d'Arabie saoudite, du Brésil, des États-Unis et d'Europe s'apprêtent à tenter leur chance pour enrôler le joueur au cours de cet été. Notons que des négociations avec Chelsea avaient déjà été évoquées en janvier.

Neymar a symbolisé à bien des égards l’ancienne stratégie du club

L’été parisien aura été agité, marqué par le départ de Lionel Messi et le bras de fer médiatisé avec Kylian Mbappé. Cependant, le club n’a pas encore officiellement réagi face à la requête de Neymar, restant muet face aux demandes de Sky Sports News. Toutefois, il semblerait que la superstar brésilienne, sous contrat jusqu’en 2025, n’ait pas encore formulé sa volonté de départ aux dirigeants du club.

Le club semble résigné à céder l’attaquant français Mbappé cet été, ou à le voir partir libre l’été prochain à l’issue de son contrat. Après le départ de Messi pour Inter Miami plus tôt dans la saison, un exode de Neymar et de Mbappé marquerait indéniablement la fin d’une ère au sein du club parisien.

En 2017, le PSG avait pulvérisé le record mondial de transfert en déboursant 222 millions d’euros pour le faire venir de Barcelone. Il a remporté à cinq reprises le titre de Ligue 1 en France depuis son arrivée, mais n’a pas réussi à ajouter à son palmarès la Ligue des champions, qu’il avait gagnée en 2015 avec Barcelone.

Quid de Mbappé?

Quant à Mbappé, il est actuellement tenu à l’écart du groupe principal d’entraînement du PSG, dans le contexte tendu des négociations contractuelles. Des sources au sein du club laissent entendre qu’un accord aurait déjà été conclu pour son transfert au Real Madrid à la fin de son contrat, avec une prime de signature de 160 millions d’euros en tant que joueur libre. Malgré les offres du PSG, qui ont inclus une clause de “vente garantie” permettant à Mbappé de quitter le club l’été prochain en échange d’une indemnité, les représentants du joueur auraient refusé d’entamer des discussions à ce sujet, ou sur toute autre proposition du PSG.Le PSG avait autorisé le club saoudien Al Hilal à entamer des discussions avec Mbappé après une offre record de plus de 300 millions d’euros le mois dernier. Cependant, il a été rapporté que Mbappé et ses représentants ont décliné la rencontre avec une délégation du club lors de leur visite à Paris. Chelsea et Barcelone tenteraient également de concocter des offres combinant joueurs et argent pour attirer Mbappé, champion du monde avec la France en 2018 et vedette des dernières phases finales au Qatar.