Comment propager l’hortensia: Quelques astuces pour les jardiniers

L’hortensia est une fleur très courante dans les jardins. Pour sa beauté, ses formes et ses couleurs. Un peu d’hortensia dans un jardin pauvre en plantes et votre terrain vert devient tout de suite plus coquet. Voyons, dans cet article, sept façons efficaces de multiplier ces magnifiques arbustes ornementaux.

L’hortensia, alias hydrangea, est une plante étonnamment belle et en même temps sans prétention. Elle fleurit abondamment, pendant longtemps et pousse plutôt bien. La sélection de variétés qui existe sur le marché est assez résistante à l’hiver.

Les hortensias se distinguent par une riche palette de couleurs. De plus, de nouvelles variétés et couleurs apparaissent constamment. Les floriculteurs accordent une grande importance aux arbustes d’ornement et sont toujours prêts à élargir leur collection. Pour ce faire, pas besoin d’acheter du matériel de plantation. La plante en elle-même est facile à propager. Découvrons ensemble des moyens simples de propager l’hortensia à la maison : boutures, marcottage, bourgeons et autres options.

Quelle est la meilleure période pour multiplier les hortensias?

Pour propager avec succès l’hortensia, tout est question du moment idéal . Ensuite, le buisson mère supportera normalement les manipulations et le semis prendra rapidement et facilement racine. Le moment optimal dépend de la variété et de la technique de sélection.

On pense que le meilleur moment pour propager l’hortensia est au printemps et en été. Ensuite, elle aura le temps de récupérer et de se préparer pleinement au prochain hivernage.

Des moyens simples de propager les hortensias

La division de la brousse

C’est l’un des meilleurs moyens de propager les hortensias à grandes feuilles et les arbres. Pour les autres variétés, mieux vaut choisir d’autres méthodes. Pour la division, un buisson envahi est choisi. Il est préférable d’effectuer la procédure au printemps, après le gel. Ils font comme ça.

Préparez un siège pour les nouveaux buissons.

Pour ce faire, creusez un trou pour que la plante s’y intègre complètement. Comptez en moyenne une profondeur de 55 à 60 cm.

Préparez le substrat nutritif pour le trou de plantation.

Vous pouvez prendre un mélange d’humus, de terre de jardin, de tourbe et de sable dans un rapport de 2:2:1:1. Ou mélangez du sable et de la tourbe dans des proportions égales.

Arrosez abondamment le buisson, laissez l’humidité être complètement absorbée.

Déterrez soigneusement la plante en veillant à ne pas endommager les pousses racinaires.

Considérez le buisson et divisez-le en plusieurs divisions. Chacun d’eux devrait avoir quatre à cinq points de croissance et développer des processus racinaires. Un point important. Les racines doivent être soigneusement démêlées pour ne pas les abîmer.

Placez la plante dans le trou préparé de sorte que le cou de la racine soit au-dessus du niveau du sol.

Remplissez le trou avec un substrat nutritif afin qu’il n’y ait plus de vide.

Compactez le mélange de sol autour des pousses.

Arrosez généreusement l’arbuste. Après avoir absorbé l’humidité, ajoutez de la terre si elle s’est déposée.

Il est conseillé de pailler les jeunes plantations avec de la litière de conifères, de la sciure de bois pourrie, de la tourbe, etc.

Comment propager un buisson d’hortensias par marcottage

C’est la technique la plus simple, adaptée à toutes les variétés, à l’exception des grandes variétés d’hortensia paniculé. Ces derniers possèdent des branches trop denses et mal courbées. Les couches sont posées au printemps ou au tout début de l’été. Ils font comme ça.

Bien desserrer le mélange de sol près de la plante sélectionnée.

Inspectez le buisson, vous avez besoin de branches aussi proches que possible du sol.

Sous les pousses sélectionnées, préparez des rainures de 3 à 3,5 cm de profondeur.

Pliez les branches, posez-les dans les sillons et épinglez-les avec un crochet en fil de fer.

Retirez toutes les feuilles de la zone qui sera remplie de mélange de terre.Avec un couteau bien aiguisé, retirez beaucoup d’écorce ici. Cela stimule la formation de pousses racinaires.

Remplissez la branche préparée avec le mélange de terre, arrosez-la.

Des couches se formeront tout au long de l’été. Il est nécessaire de l’arroser périodiquement, car les racines se forment dans un environnement humide. Au cours des premières semaines d’automne, séparez soigneusement les couches de la plante mère et ajoutez goutte à goutte dans une tranchée. Vous devrez construire un abri pour que les semis ne gèlent pas. Au printemps, il faudra les replanter dans un endroit permanent.

Besoin d’une pause? Relaxez-vous en vous rendant sur National Casino, là où vous pourrez jouer au casino croupier en direct, comme si vous étiez dans un vrai casino!

Boutures

Pour la propagation des hortensias à la maison, utilisez des boutures lignifiées. La façon la plus simple de les obtenir est au printemps. Les boutures coupées avant le début du flux de sève actif et avant que les bourgeons ne commencent à fleurir a le taux de survie maximal. Passez les boutures de printemps comme celle-ci.

Coupez les branches pour qu’elles aient quelques bourgeons vivants – trois, quatre ou plus. Ensuite, à partir des branches, il sera possible de faire plusieurs boutures.

Coupez le matériel de plantation. Chaque bouture doit avoir trois bourgeons vivants. Faites une coupe à une distance de 25-30 mm du rein. Coupez le haut droit et le bas biseauté.

Boutures préparées à la racine. Pour ce faire, plantez-les dans un récipient avec un sol léger et respirant. Il peut s’agir d’un mélange de tourbe et de sable en proportions égales. Approfondissez le matériel de plantation de 3 à 3,5 cm.

Arrosez les plantes avec de l’eau tiède.

Couvrez les boutures avec des bouteilles en plastique coupées ou du film alimentaire pour leur créer un environnement de serre.

Le soin des semis consiste à arroser et aérer une mini-serre. Retirez la couverture des plantes enracinées. Transplantez-les à l’extérieur au printemps prochain.

Reproduction

Cette méthode est plus adaptée aux variétés à grandes feuilles et aux arbres. Mais elle peut être utilisée pour toutes les variétés avec un grand nombre de pousses racinaires. L’essence de la technique réside dans la séparation des jeunes pousses basales.

Préparez des trous de plantation pour les jeunes plantes et un substrat nutritif pour leur remplissage ultérieur.

Retirez soigneusement la couche supérieure du sol près du buisson pour exposer ses pousses racinaires. Faites-le très doucement et soigneusement.

Séparez la jeune progéniture du buisson principal. Démêlez soigneusement les racines.

Placez le semis dans le trou, recouvrir de terreau, compacter et arroser.

La jeune progéniture peut être immédiatement transplantée à l’endroit choisi. Ou plantez plusieurs spécimens à la fois sur un petit lit pour la culture.

Comment faire pousser des semis à partir de graines

C’est l’option de sélection d’arbustes la plus longue et la plus longue. Cependant, il est également utilisé dans certains cas. Ils font comme ça.

Achetez ou préparez des graines à l’avance. Il est important qu’ils soient stockés correctement et qu’ils ne soient pas secs, congelés ou pourris. Les graines ne doivent pas être tachées ou endommagées. Ils n’ont pas besoin de préparation avant le semis.

Préparez les conteneurs de débarquement. Leur hauteur doit être d’au moins 21-23 cm, assurez-vous de faire des trous de drainage dans le fond.

Mettez une fine couche de drainage sur le fond. Il peut s’agir de brique brisée, de pierre concassée, d’argile expansée. Après cela, remplissez le récipient avec un substrat nutritif afin qu’il n’atteigne pas le bord supérieur de 2-3 cm.

Étalez les graines d’hortensia sur la surface. La distance entre eux doit être d’environ 10-15 mm. Il n’est pas nécessaire d’approfondir les graines.

Remplissez-les de sable et vaporisez avec un vaporisateur pour que l’humidité atteigne les graines.

Couvrez le récipient avec du verre ou un film. Retirez la mini-serre dans un endroit chaud.

Avant l’apparition des premières pousses, le soin consiste à aérer périodiquement la serre et à humidifier le mélange de terre. Les semis éclosent au plus tôt deux semaines plus tard. Après cela, vous pouvez retirer le couvercle. Arrosez régulièrement les semis avec de l’eau décantée, assurez-vous de desserrer. L’éclairage doit être diffus, mais abondant. Après l’apparition de deux vraies feuilles, les plantes sont mises dans des pots individuels. Lorsque les semis atteignent 8 à 10 cm, répétez la procédure et plantez dans des conteneurs plus grands. Les semis atteignant 30-35 cm peuvent être transplantés dans un jardin de fleurs.