Maman vulgaire: Livrée à elle-même, elle a vécu des situations tragiques

Mame Coumba DIA accueille dans ce numéro Maman vulgaire qui va répondre aux préoccupations de l’animatrice, cette grande pédagogue qui a fini de faire ses preuves quand il s’agit de tirer les verres du nez de ses invités . S’il y a une leçon à tirer de l’histoire de la vie de celle qui s’est fait surnommer “maman vulgaire” c’est que dans la vie de chaque femme, il y a un passé, des expériences, des traumatismes, des douleurs innombrables qu’elle doit, pour renaître, surpasser. Car toutes ces épreuves et autres embûches qui se dressent devant elle sont des épreuves que Dieu met sur son chemin pour l’éprouver.

Khady Diop à l’état-civil, la dame (maman vulgaire) est très présente et très connue sur les réseaux sociaux et c’est à la demande générale que Senepeople l’a invité sur le canapé jaune. Elle s’active dans le commerce de poisson séché et importe ses produits en Europe au profit de la diaspora sénégalaise.

Très heureuse d’être l’invitée de la rédaction de Senepeople, elle reste convaincue que tout le monde peut aspirer à venir se confier à Mame Comba DIA. que l’on soit star, homme/femme politique, ou citoyen lambda.

Son surnom “vulgaire” lui a été donné par une de ses sœurs parce qu’elle aime le show et aime mettre de l’ambiance où qu’elle se trouve mais ce sobriquet ne reflète pas du tout son caractère car elle ne l’est point. Le plus cocasse c’est que cela ne lui déplaisait pas et faisait rire tout le monde quand elle se présentait comme suit: “Bonjour, je me nomme Maman vulgaire”.

Née à Pikine et ayant perdu sa mère très tôt, elle grandit aux Parcelles Assainies chez sa grand-mère. A la retraite de son père, elle arrête les études en classe de CE 2 faute de moyens et se consacre au commerce et à la danse. Elle fut une élève très bagarreuse à l’école et n’ayant aucune autorité pour tempérer ses ardeurs, c’était bonjour la pagaille. (Son père s’est retiré à Touba après sa retraite).

Elle commence à danser avec Mbathio puis se joint à Pape Moussa qui avaient des salles de danse.

Son premier cachet lors du festival des arts nègres s’élève à 500 000 Frs, argent qu’elle remet à sa grand-mère car, dit-elle “je n’avais aucune idée de la valeur de l’argent”, sa grand-mère lui remet 10 000 Frs tirés de cette somme et cela lui suffisait amplement.

Elle était très proche de sa grand-mère qui s’est occupée de son éducation. Elle a beaucoup souffert de l’absence de sa mère. Vivre dans la rue n’est pas du tout évident surtout à cause des tentations. Elle a passé la nuit dans la rue où elle a subi dans sa chair la dure réalité des sans-abris (elle fut violée et abandonnée), la rue peut détourner femme vertueuse pour la rendre dévergondée, libertine et vicieuse. Heureusement qu’elle en est sortie plus forte en prenant sa vie en main et en étant consciente des défis à relever.

Khady DIOP alias Maman vulgaire qui n’a de vulgaire que son surnom

Elle est par la suite recueillie par une bonne volonté mais lorsqu’elle fut majeure, elle a tout fait pour retrouver les parents de sa maman.

Avant de devenir célèbre elle vendu des melons, des pastèques et toutes sortes de marchandises et a même travaillé dans la dibiterie que son époux tenait dans la banlieue dakaroise cela dit-elle déclenchait les moqueries de ses amies, pour elle tient bon mais malheureusement l’homme la quitte pour rentrer au Mali alors qu’elle était en état de grossesse et qu’elle attendait des jumeaux et que le médecin lui avait annoncé que cela ne serai possible que par césarienne et il réclamait 400 000 Frs pour cette intervention.

Le monde s’est effondré pour elle: attendre des jumeaux, sans nouvelle de son mari, que va-t-elle faire avec ses jumeaux?

Heureusement, elle ne subira pas de césarienne mais fit de nombreux va-et-vient entre divers hôpitaux en mettant en avant sa condition de cas social afin de payer le moins possible.

Après l’accouchement s’est aussi posé le problèmes du baptême. Comment trouver un mouton pour la fête. Elle n’y parviendra que six mois après l’accouchement. Elle choisit un 31 décembre pour célébrer leur baptême grâce à de bonnes volontés mais aussi à ses propres économies.

Elle fait une percée sur la toile grâce à une de ses connaissances qui se fait appeler “Madame savon” avec qui elle fait une percée sur les réseaux sociaux mais elle se sont d’abord connues sur l’application WhatsApp. Malheureusement elles vont s’embrouiller par la suite pour ensuite se retrouver sous de meilleurs auspices et recoller ainsi les morceaux.

Actuellement, maman vulgaire s’active dans le commerce surtout avec les immigrés à qui elle livre des produits de chez nous, désormais ne dites plus maman vulgaire mais “mère forokh” et pour son associé “Pa forokh”. Elle fait le tour des localités où elle peut s’approvisionner en produits de qualité en vu de satisfaire sa clientèle très exigeante en termes de qualité.

Mame Coumba DIA, implacable mais très douce dans son élément

Khady DiOP dit ne rien regretter de sa vie car elle remet tout entre les mains de Dieu. En ce qui concerne le théâtre et les téléfilms, elle déclare ne s’y être jamais intéressé mais cela reste envisageable, une possibilité qu’elle s’y consacre.

Maman vulgaire dit avoir été très amoureuse de son époux même s’il n’était pas riche et a tout fait pour le soutenir malgré les méchants rires sous cape de ses amies.

Khady DIOP ne s’est pas encore remariée depuis son divorce, elle donc un cœur à prendre mais elle assure faire très attention pour ne pas tomber sur la mauvaise personne. Selon elle, une femme doit avoir des astuces pour plaire aux hommes et savoir comment faire pour garder son homme.

Pour finir elle remercie Mame Coumba DIA pour son professionnalisme, sa pédagogie et son tact.

Bravo à cette dame qui se bat au quotidien et qui a su rester debout et digne malgré les difficultés rencontrées, malgré les obstacles et autres vicissitudes de la vie.

Elle a fait face à la vie.