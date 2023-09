Serigne Abdoul Ahad MBACKE, dans l’intimité du chargé de communication du Magal de Touba

Dans la suite des personnalités de la cité du mouridisme que CONFIDENCE reçoit, Mame Coumba DIA accueille un homme très important lors de tous les grands Magal, il s’agit de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Chargé de la Commission culture et communication de ce grand évènement. Il faut cependant préciser que l’homme porte plusieurs casquettes car en plus d’être Adjoint au Maire de Touba, il est Ministre conseiller du président de la République.

C’est vous dire toutes les responsabilités qui lui incombent quand on sait qu’il a la lourde charge de développer et de mettre en œuvre la stratégie de communication interne et externe de ce grand évènement qui accueille chaque année des milliers de fidèles venus des quatre coins du monde.

Adorer Dieu, étudier, enseigner et éduquer voici comment l’on peut résumer ce que se passe dans la cité religieuse selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké car à Touba on ne rencontre que des talibés du Cheikh.

Le Magal étant un évènement mondial qui accueille des milliers de pèlerins, l’Etat a un rôle important à jouer avant, pendant et après son organisation, selon le chargé de com. Il s’agit des domaines suivants: santé, assainissement, sécurité, communication, etc. les réalisations seraient à 70% de réalisation concernant le présent Magal.

Serigne Abdoul Ahad Mbacké reconnait que les autorités de Touba ainsi que celles Etatiques ne se sont pas très tôt occupés de l’épineuse question de l’assainissement car il faudrait à peu près 200 milliards de F CFA pour régler cette difficulté, s’y ajoute le problème de la nappe phréatique qui constitue une difficulté supplémentaire à cause des quantités importantes de pluies qui pourraient démolir des maisons et rendre certaines zones non aedificandi.

Selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké une de leur tâche prioritaire est la prise en charge des journalistes, cameramen et techniciens et ceci en matière de restauration, d’hébergement, d’accréditation, installation de la salle de presse (mise à disposition d’ordinateurs), etc.

Une autre de leur prérogative est l’orientation des intellectuels venus s’enquérir ou s’informer des certitudes du mouridisme, des réalités culturelles du terroir entre autres. Il s’agira dans le cas d’espèce de les orienter vers les personnes ressources à même de leur apporter les bonnes réponses à leurs interrogations légitimes.

La mise en place des invités du Khalife général, des Ambassadeurs accrédités au Sénégal, des autorités Etatiques, etc. sans oublier la multitude de pèlerins venu du monde entier font aussi partie de leur rôle.

Il faut préciser que la sécurité engage toutes les Forces de défense et de sécurité (Gendarmerie, Police, Armée, Service d’hygiène, etc.)

Il faut souligner que toutes les commissions travaillent en parfaite intelligence mais insister aussi que l’Etat joue un rôle très important et certains instituts privés viennent en appoint au comité d’organisation.

La règle de base est que tout ce que se passe lors du Magal ne doit pas outrepasser ou sortir du cadre des enseignements (pensées et écrits) de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba.

La ville sainte de Touba étant un titre foncier nul n’a le droit de se réclamer leader dans cette ville à part le Khalife général, c’est la raison pour laquelle quiconque s’y rend est tenu de respecter toutes les règles en vigueur dans ce terroir (tenues vestimentaires correctes, pas de cigarettes, pas de drogues, pas d’alcool, etc..).

Serigne Abdoul Ahad Mbacké, digne fils de Serigne Gaïndé Fatma ne se réclame d’aucun titre sinon que de celui d’être un talibé de Serigne Touba, il tient à préciser que toutes les fonctions qu’ils occupent pour la bonne organisation du Magal sont la volonté du Khalife Générale sous la houlette de Serigne Bass Abdou Khadre.

Le “ndiguël” dit-il c’est l’obéissance à toutes les directives édictées par le Khalife Général par conséquent Touba ne saurait être considéré comme un royaume.