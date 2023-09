Djily CSB: Une de vie talibé rythmée par la rigueur, la compétence et la persévérance

Mame Coumba DIA reçoit l’homme d’affaires Serigne Abdoul Khadre Ndongo dit Djily CSB dans CONFIDENCE votre émission préférée sur senepeople tv depuis la ville sainte de Touba.

Djily a commencé son business à Colobane jusqu’à avoir son propre empire CSB, comme qui dirait de zéro à héro à force d’abnégation. Il commence par le business de décodage des téléphones avant de se mouvoir vers la vente de téléphone et de nouer des partenariats avec de grandes marques comme SAMSUNG, TECNO pour ne citer que celles-là. Il avoue n’avoir jamais mis les pieds dans une école française et réussissait à décoder les téléphones portables sans aucune formation initiale.

La seule école qu’il ait fréquenté c’est l’école coranique et pas de façon classique avant de fréquenter l’institut AL AZAR de Serigne Mourtala. Ses nombreux voyages lui ont permis de se débrouiller en français et en anglais.

Sous l’impulsion d’un de ses aînés, il vend des téléphones qu’il lui remettait en charge pour lui de les revendre et de reverser l’argent qu’il lui doit et récupérer ses bénéfices. Puis c’est le coup de fil qui change tout venant du boss de Samsung (Afrique du Sud, Kenya) qui lui propose un partenariat et c’est le début de l’aventure.

Le couronnement c’est la visite du Président de Samsung, un des plus beaux jours de sa vie.

Djily dit que ses voyages l’ont motivé à accroître son chiffre d’affaires malgré les difficultés et autres obstacles. Il fait allusion à l’escroquerie à hauteur de 73 millions de F CFA dont il fut victime de la part d’un douanier, somme qu’il n’a toujours pas récupéré malgré la condamnation par la justice du douanier et de son épouse. Un préjudice qui ne l’a pas empêché d’aller de l’avant avec la compréhension de ses partenaires en affaires. Djily considère cette étape comme une leçon de vie.

L’homme ne manque pas d’ambition est affirme à qui veut l’entendre qu’il n’est qu’au début de son aventure dans l’entreprenariat, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

La première boutique mise sur pied le fut grâce à Monsieur Jung alors Président de SAMSUNG Afrique du Sud qui a eu le flair de soutenir Djily en donnant des instructions au boss de Samsung Sénégal pour qu’il facilite l’érection de cette boutique CSB de cité Keur Gorgui.

A part le travail, Djiby est très famille, il fait de son mieux pour allier vie familiale et vie professionnelle. Le natif de Thilmakha dit que qui connait son village natal doit savoir quel genre d’éducation y est administrée: Confiance en soi, persévérance et endurance. Djiby dit avoir tellement de respect pour son géniteur qu’il n’ose pas le regarder dans les yeux.

Djily appartient à la communauté mouride et en est fier. Il a baigné dans cette atmosphère depuis étant très jeune.

Il prépare activement le grand Magal de Touba 2023 c’est-à-dire tout faire pour la prise en charge des invités et invoquer le fondateur du mouridisme à travers ses khassaïdes (chants panégyriques) pour la plupart composés par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, le fondateur de la confrérie.

Bon Magal à tous.